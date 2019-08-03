棒球常見運動傷害：投手應注意手臂肩膀，捕手要顧好膝關節

報導：黃慧玫

諮詢專家：張光祖（儀嘉暨展嘉物理治療所總院長）

Photo Credit：Kingnet國家網路醫藥

國人對於棒球的支持，使得許多孩童從小就以成為棒球員為夢想，嚮往在偌大的棒球場上奮力一擊、帥氣跑壘、奔馳跳接。像陳金鋒、王建民、郭泓志、曹錦輝、陳偉殷等人揚名海外，成為下一位「台灣之光」。許多著名的棒球選手都是自小便接受專業訓練，從運動觀念深植、基礎動作訓練，再到技巧訓練、戰術演練、體能和力量的提升，一步一腳印地完善培育，期許能進入棒球名人堂。

儀嘉暨展嘉物理治療所總院長張光祖表示，在培訓和比賽過程中，球員最怕的就是「運動傷害」，每一次的受傷都可能影響運動表現，甚至導致運動生涯的終結。

根據統計，棒球運動傷害有58％發生於上肢，如肩頸和手臂肌肉痠痛、肩旋轉肌肌腱炎、手肘疼痛等；27％發生於下肢，如膝蓋軟骨磨損退化、內外側韌帶拉傷等；15％則發生在腰背，如下背肌肉拉傷等問題。

他進一步解釋，依據球員的守備位置也會有不同的運動傷害發生，本篇分成投手及捕手兩部份來探討。

投手：常發生於手臂、手肘和肩膀

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曾經於美國大聯盟有「滾地球王子」稱號的台灣之光王建民，憑藉著出色的伸卡球威力，立下輝煌成績而備受推崇。而目前他卻因肩傷開刀，手臂狀況不穩定，致使復出的球速、球威不若以往，遲遲未能重返投手丘。

張光祖說，投手是飽受運動傷害威脅的族群。因為投手在投手丘上利用身體的旋轉與離心力，投出快速如砲彈般的球，並控制其旋轉軌跡及落點，身體必須具有極佳爆發力及反作用能力，才能相互抗衡不致損傷。

投手的運動傷害，常發生於手臂、手肘和肩膀。其中又以肘關節傷害最常見，例如棒球肘、肘部肌腱韌帶發炎、內側屈肌群病變（高爾夫球肘）、外翻伸展過度負荷症候群等。肘部傷害相當多樣化，加上各症狀間又有其相關連性，務必小心謹慎。影響投手投球的穩定性

而手肘關節活動異常，會影響到手腕與肩膀。國外研究發現，若棒球選手在青少棒階段就有手肘問題，到了青棒時，肩膀受傷的機率會增加，並且影響到後續的職棒生涯。

肩膀常見傷害，如投手肩、旋轉肌群肌腱炎或拉傷、肩膀黏液囊炎、肩關節唇盂破裂等；而手臂則會出現肱二頭肌肌腱炎、手肘內側韌帶慢性撕裂、關節軟骨磨損等，都是不可忽視的損傷。

張光祖說，其中應特別關注的是「肩關節唇盂破裂」，棒球界普遍認為此疾是投手的絕症，因為此傷害無其他治療可處理，僅能接受關節唇重建手術，但術後復健成效不彰，常造成球員找不回投球關節記憶，可能影響選手運動生涯。

肩關節唇是人體肩膀關節的環狀纖維軟骨組織，其功能在於穩定肩關節活動，並提供關節、韌帶與肌腱間一個有力附著點，若受傷破裂了，會讓人有關節無力、酸軟、麻痛等症狀。

捕手：常見於膝關節傷害

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過去，我們常認為棒球運動中較容易發生運動傷害的應是投手，但有研究發現，常被列入傷兵名單的守備位置，運動傷害比率最高的居然是「捕手」。張光祖表示，相較於其他守備位置，捕手有較長時間蹲著接球、瞬間起身傳球等動作，致使全身肌肉不易使力，加予手肘壓力更大，而較容易受傷。

他解釋，有「球場上的教練」、「投手的大腦」之稱的捕手，可說是棒球場上重要的靈魂人物，也是個辛苦的守備位置。球員必須具備強壯的體魄，能禁得起長時間的蹲捕，可快速長傳狙殺各跑壘者，於本壘攻防時被衝撞仍可有效牽制敵手。同時也須具有聰明而冷靜的頭腦，指揮全場攻防臨危不亂，適時識破敵方戰術等。

捕手最常見的運動傷害，來自於長期蹲姿造成的膝關節炎、股四頭肌拉傷、髕骨肌腱炎、髕骨軟化症等。蹲坐傳球姿態導致的投手肩、旋轉肌群、肱二頭肌肌腱炎、肘關節韌帶慢性撕裂與關節不穩定等。遭受跑壘者衝撞的胸悶、內臟撞傷、手指吃蘿蔔乾，甚至可能被球K頭、被人撞倒，而發生腦震盪等無數種狀況，可說是耗損極大的守備位置。

最好的例子，即是在美國大聯盟有「天才少年」之稱的Bryce Harper，在學生時代原本專攻捕手，小聯盟時期加入國民隊，教練為了能延長他的職業棒球生涯，並能快速適應高強度比賽，進而早點在MLB亮相，而讓他改練外野手。

張光祖建議，如果想成為優秀的捕手並延長運動生涯，應積極鍛鍊下肢肌群更強壯，讓自己站妥站穩不怕撞；加強身體柔軟度和爆發力，讓移動時能輕盈快速；強化手臂肌群和靈活的手腕，讓每次長傳都能順利達陣。

本文經KingNet國家網路醫藥授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航