【圖表】全台休學人數最多的20個公私立大學科系

暫別用盡全力考進的大學，對每一位休學生來說都不是容易的決定。每學年有將近兩萬名學生選擇休學，但他們休學的原因不只是志向與就讀的科系不合，還有學生個人的經濟、身體狀況和工作需求等等，而這些思考該不該休學的苦惱，不分公私立大學科系的學生們身上都存在著。

每學年近兩萬學生休學

根據教育部資料，105與106學年全台大學（學士班日間部）各有1萬7670人與1萬8471人在學期內新增辦理休學，佔在學人數3.7%和4%。排出公立大學休學人數前10名的學系，105學年休學人數最多為北體球類運動學系，其次是台體球類運動學系，第三是台大電機工程學系；106學年休學人數最多的是台大政治系、其次是師大華語文教學系，第三是台大土木工程學系。

清大資訊工程學系、台體球類運動學系和體育學系、台大電機工程學系和機械工程學系，這五個學系連續兩學年的休學人數都位列全台前10名，每學期休學人數約落在30-40人上下。

綜觀這兩個學年度的休學人數前十科系會發現，雖然這些公立大學學系休學人數高，但在學學生數也多，約在500-1000人上下。較不同的是106學年榜上有名的台大生命科學系，在學人數僅186人，休學人數卻佔整體近20%。計算其他科系休學人數佔在學人數比例，普遍落在4%到10%。

而私立大學的系所中，105和106學年休學人數排名第一的都是中醫大藥學系，兩年人數皆在70人以上，比休學人數排名第一的公立校系多上20位。105學年休學人數第二多的是玄奘餐飲管理學系，第三則是銘傳風險管理與保險學系；106學年的第二位是北醫藥學系，第三是銘傳企業管理學系。

連兩學年休學人數都進前10名的校系有中醫大藥學系、北醫藥學系、銘傳企業管理學系和逢甲資訊工程學系這四個校系，每學年的休學人數落在40-80人左右。同樣這些私立大學學系在學人數也高，落在500-1100人左右，休學人數佔在學人數的比例幾乎都在4%-10%上下。

為什麼要休學？各學系原因略有不同

根據教育部資料大學學士班日間部學生的休學原因，在105學年時的前三名為「其他」、「志趣不合」、「學業成績」；而106學年時也是以這三個原因為主，只是第一名變成「志趣不合」，「其他」變成第二名。

教育部的統計資料解釋，休學原因定義「志趣不合」是指志向與該科系不合，其中也包含重考和轉學考，「學業成績」是因學業困難而休學，「其他」則是無法歸類在任何原因中的選項。另外，細究各個校系學生休學原因都不太一樣，前三名的休學原因還有「經濟困難」和「工作需求」等。

而各學系學生的休學原因也不盡相同，以上述連續兩學年休學人數皆在前10名的5個公立大學學系為例。台體球類運動學系、台體體育系的休學原因中，「學業成績」、「經濟困難」、「工作需求」這三個原因的人數，比「志趣不合」更多。

再以4個連兩學年休學人數都進入前10名的私立大學學系為例，逢甲資工系休學主因皆有「學業成績」，且在106學年人數明顯偏多。相較其他校系，銘傳企管系有較多因為「工作需求」而休學的學生。而中醫大與北醫藥學系的休學原因以「志趣不合」佔大多數。

比較公私校系的休學原因，整體雖以「志趣不合」為主，但在不同校系中仍有差異。然而，休學人數多寡並不能直指該校系的好壞，畢竟每一個校系都有不同專業領域的就學風氣，好比一位北醫藥學系畢業生指出，藥學系學生會休學重考牙醫或醫學系，這也可能是藥學系休學人數偏高的眾多原因之一。更多國內各大校系歷年就學穩定率、新生註冊率或退學情形等統計資料，都能在教育部大專院校資訊公開網查詢。

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參考資料：教育部大專院校資訊公開網

核稿編輯：林奕甫



