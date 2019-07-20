所謂「對的人」，就是不會讓你在愛情中失去自我的人

文：李冠毅（Kevin Lee）

記得五一假期的時候，我在台北偶遇志玲妹妹，在喝了幾杯紅酒後，我跟她說了近期想結婚生子的強烈意願，我還說我遇到對的人一定會毫不猶豫而閃婚的想法，並且分享了遇到「對的人」的神奇體驗。聽了我滿面春風笑到合不攏嘴的幸福模樣，她興奮地握著我的手說：「Kevin，趕快把你的幸福正能量分一點給我！」

六月到了，我還沒開始進入準備結婚的規劃，而志玲已經在6月6日宣布閃嫁Akira黒澤良平。當整個華人世界為她感動，也祝福她終於找到對的人的時候，沒想到在6月27日這一天，韓國雙宋巨星夫妻宣布離婚，讓人感到錯愕的同時，曾經高調秀愛的范冰冰和李晨竟然也發表了「我們不再是我們，我們依然是我們」的分手消息。

我理解愛情的無常才是正常，但也開始深思「對的人」到底是何方神聖？為什麼古今中外所有人都在尋找「對的人」，但是覓得良緣的人，卻是少之又少？說到「對的人」，你覺得什麼樣的人才稱得上是「對的人」？這個人又要做什麼才算是「對的」？而在「對的人」出現的時候，你是否在身心靈也都準備好了迎接這個人？而當你找到「對的人」的同時，你又怎麼樣才可以成為對方的那個「對的人」？

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說起美好的愛情關係，我們常用「匹配」來讚美，同時也把對方稱為「對的人」。所以追求愛情很大程度上變成了一個尋找「對的人」的過程。就我個人的親身體驗，在這個過程中，一路跌跌撞撞地學習成長，從懵懂少年到現在越來越清楚「對的人」的模樣，但是愛情還是存在著感性特質魅力，所以「對的人」根本不只是一個「人」那麼簡單，不過也不似海底撈針那般複雜。

過去，我也和很多人一樣，總錯把愛情當成是一個「對象」問題，總以為找到一個好的對象，就能愛得轟轟烈烈，活得瀟瀟灑灑了。也因為被華語歌曲歌詞的負面意境誤導，也被瓊瑤電影和韓劇的扭曲愛情觀標準化了，也因此改變了浪漫和溫馨的定義。人們不再用自己的心靈去觸摸愛情，而是靠一把尺去丈量，把不符合標準的過程視為沒有激情，甚至誤以為坎坷慘烈愛得越苦越是真愛，進而陷入感情關係的惡性循環。

對於愛情，很多人都擁有一種不怕死的衝動和勇氣。因為沒有自信更沒有愛人和自愛的能力，所以習慣把一切都推諉給命運，他們知道結果很難改變，轉而改變自己的態度，降低自己的標準，不斷說服自己眼前的這個就是「對的人」，削足適履的後果就是把完全錯誤的人都變成「對的人」，委屈求全，進而也摧毀了自己。經過人生的淬鍊後，我現在理解的愛情觀，根本不只是一個對象問題，而是一個人的能力問題。

因為，一無所知的人什麼都不愛，一無所能的人也什麼都不懂。什麼都不懂的人是毫無價值的，而懂得很多的人，有了見識、有眼光、有自信，也對愛情瞭解得越全面越通透，愛的程度也就越深刻。

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如同哲學家和心理學家Erich Fromm埃里希･弗羅姆（又譯作弗洛姆）認為，雖然我們一直在談論愛，但其實很多人都並不具備愛人的能力。大多數的人還是停留在「我愛你，因為我需要你」這種不成熟的愛情觀；而成熟的愛應該是：「我需要你，因為我愛你」。

成熟的人在愛情中保留自己的完整性和獨立性，在保持自己個性的條件下與他人合而為一。他認為想擁有「愛」的能力，首先要放棄自戀，其次是要拋棄父母以及成長過程的影響。也就是說，只有擁有完整人格的人才會真正有「愛」的能力，不再因為對某種自身缺乏之物的嚮往而去愛。

如同很多人把愛情當作尋找一個合適的對象，就類似於在自由市場談生意做交易，講的是彼此的匹配程度，在意輿論壓力和親友期待，在乎是否門當戶對或是對方是否有房有車和能否帶來有安全感的生活。如此觀念造成的一個後果就是讓愛情不再純粹，人們變成只希望自己具備對異性的吸引力，追求的是falling in love墜入情網的行為，而不再是being in love持久相愛的境界。更扭曲的結果，則是讓愛情成為了「形式婚姻」，讓自己成為愛情的行屍走肉，也把自己美好的愛情故事變成了愛情墳墓，更釀成許多家庭和社會悲劇。

但是，最可惜的是，大部分的人用一輩子努力，只找到了社會、親朋好友期待的那個「對的人」，卻沒有從這個人身上得到自己此生最真摯的那份「對的愛」。

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我也是從很多錯誤的經驗，學習蛻變讓自己變得具有強大的能力去愛自己更去愛別人。

暫且不去談論深奧的愛情哲學和心理層面，什麼是「對的人」？我想分享的個人意見是當你和對的人在一起的時候，你不會失去自我，你可以完全地自在做自己，沒有任何的偽裝，不需刻意表現出不符合自己性格、習慣、價值觀的極端事情，不會為了得到愛而去愛，也不會為了討好對方而過分地委屈自己，不會為了和對方有著相同的興趣愛好而去做自己根本不喜歡的事；因為和對的人一起，他就喜歡你的自在做自己，你也迷戀他的真實不做作。

你們在一起，會覺得自己活得越來越自信，越來越熱愛生活，越來越開心，你們也會因為互信互補互愛而變得越來越優秀卓越。一切的互動，就是不費吹灰之力，自然而然地渾然天成。

對於愛情，千年以來各有不同取向、不同故事、不同論調、不同哲理、不同信仰甚至產生各式各樣的傳世之作。愛情總是人類最想搞清楚，卻永遠得不到標準答案。在愛情面前，無論你是什麼種族和文化背景，無論性別是男是女或是第三性，性取向是異性戀、雙性戀、同性戀或是無性戀，每個人都有機會找到屬於你的「對的人」。

怎麼樣的人才算是「對的人」，相信也只有在每個愛情故事中的主角，才擁有他們的正確答案。

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也只有當事人可以在70多億的人類中，一眼看透「對的人」的靈魂，因為他們都是存在於相同靈魂中的一對獨立又相愛的個體。當你有一天找到傳說中的那個靈魂伴侶，並決定一起攜手打造未來的生命時，相信以上我寫的文章觀點或是千古流傳的愛情史詩巨作的理論，也都只是別人的傳說，因為，你和你的「對的人」，才是你們人生和愛情故事的主角。

對我來說，完美的那個「對的人」，絕對是靈魂伴侶和人生伴侶的綜合體。在此也祝福你們找到此生屬於你的「對的人」，共同去豐富彼此的靈魂交流，傳頌你們的愛情傳奇。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航