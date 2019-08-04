《SOP一次上手技術分析》：紅K、黑K是什麼？為什麼技術分析反而適合初學者？

文：溫文勝

學習技術分析前必須知道的四件事

學習技術分析前，該有哪些正確觀念，才不會繞遠路？「聽說那個老師的方法很神？用了就能買到飆股？」「學技術分析很難？」「學了也不知道怎麼用？」

你是不是也有以上困擾？透澈了解以下這四件事，可讓你在學習之前，有正確的觀念，好讓自己不繞遠路，快速上手。

1、分析未來走勢的工具

技術分析是指，透過研究金融市場中的價格資訊來分析未來可能的價格走勢，並以此分析為基礎，規劃交易策略的一門學問。簡單來說，就是用歷史數據來推論未來可能的價格走勢，並拿這個推論來做交易。

技術分析大部分是透過數學公式計算過去的價格資訊，來研究金融市場中的價格走勢的規律，將計算的結果畫成圖表，以便了解，讓使用的人可以方便的觀察與使用。

技術分析可以幫助我們了解市場中價格走勢的規律，當我們了解市場中價格走勢的變化，自然就能計算出交易的風險與規劃交易策略，例如，計算出在不同價格走勢之下買賣的風險與獲利的可能；計算出停損要設定在哪裡，進而規劃出可以投入多少資金，以及相應的買賣策略。技術分析不只是一門學問，也是一種工具，一種可以用來計算交易風險與規劃交易策略的工具。

每種不同的技術分析工具各自有不同的優缺點，有的擅長掌握長期趨勢，有的適合觀察走勢的轉折點，學習技術分析的人都必須根據自己對自身交易習慣的了解、資金的多寡和對風險的承受度，來選擇適合自己學習的技術分析工具。不需要學會所有的工具，與其學會很多工具，不如找到最適合自己的一招，這才是比較實際的學習路徑。

重點整理：



1、技術分析是研究金融市場中的價格資訊來分析未來可能的價格走勢，並以此分析為基礎來規劃交易策略的一門學問。

2、技術分析更是一種可以用來計算交易風險與規劃交易策略的工具。

2、技術分析較直覺，適合初學者

除了技術分析外，還有另外兩門學問亦可以用來分析未來可能的價格走勢，計算交易風險與規劃交易策略，那就是基本分析與籌碼分析。基本分析與籌碼分析又是什麼？

基本分析是用財務面的資料、各種產業經濟數據及經濟學，來分析金融商品未來可能價格走勢的學問，最主要是用在分析股票的價格走勢，除此之外，也會用來分析原物料、貨幣等其他商品，例如中美貿易大戰如何影響美元的走勢，如何影響國際股市，甚至如何影響台股之類的。

我想，光是說到這裡，就已經有許多讀者要頭暈眼花了，因為基本分析本來就是一門如此複雜的功夫。基本分析需要長時間的學習，不但要看許多財務資料、經濟數據、產業研究，還要學習總體經濟學、各種產業的相關知識，上述這些不僅需要花費大量的時間和精神，也需要很勤奮的蒐集各種資料，參考許多相關書籍，隨時關注許多產業動向與經濟訊息，例如有什麼公司要出什麼新產品，是否有競爭力？哪些相關經濟政策又會有什麼影響？由上可知，要學習基本分析的門檻與時間成本相當高，若不是財金相關科系出身的人恐怕很難學會，甚至即便是財金相關科系的人都不容易學習。

相較之下，技術分析擅長於直接對價格走勢做出分析，比較直覺，所需的學習時間較少，比較適合金融交易的初學者學習。

接著，我們來看，什麼是籌碼分析？簡單來說，就是研究金融市場上交易大戶的買賣動向。對股票來說，大戶分為三種人，第一種是財經新聞上經常提到的三大法人，第二種是千張大戶，也就是持有某間公司股票達千張以上的交易人，第三種則是內部人士，例如公司的董監事、大股東、經營者之類的。這些人有資金和資訊的優勢，基本上他們的動向會深深影響股價，所以研究他們的買賣進出，也能分析未來可能的價格走勢。籌碼分析可以說是在台灣市場中才能使用的方法，因為只有台灣才會公布許多公開的籌碼資訊，國外原則上並不會公布這麼多資訊。

同樣的，籌碼分析需要較多的資訊解讀，也需要較長時間的學習，雖然不需要像基本分析那樣繁瑣的認識與學習，但仍舊不太適合初學者學習。畢竟光是籌碼的概念，就比價格的概念複雜多了。而且對於各種大戶籌碼資訊的追蹤與解讀，也需要較長時間的功夫去蒐集和揣摩，無法像技術分析那樣的直覺、簡潔，雖然籌碼分析的資料也會以數據和圖表的方式來呈現，但是解讀的技巧是需要長時間的經驗累積，才能做到。

透過前面的比較，大家可以知道為什麼要使用技術分析？第一、學習成本和門檻較低，適合初學者；第二，計算風險和規劃交易策略是股市交易中非常重要的一環，而兩者都需要使用到對價格的分析，這剛好是技術分析的長處，學習技術分析可以直接學會這些；第三，技術分析可以讓初學者對金融市場有基礎的了解，以及學會控制風險和分析價格走勢。

重點整理：



1、學習成本和門檻較低，適合初學者。

2、技術分析的長處是對價格做分析，而分析價格是股市交易最重要的一環。

3、透過技術分析可以學會控制風險與分析價格走勢。

3、技術分析可能會出錯，一定要設停損

技術分析能分析未來可能的價格走勢，並且以此為依據來計算交易風險和規劃交易策略，這是技術分析的功能，但這並不代表技術分析能「預測」未來的價格走勢，技術分析能作到的，只是分析未來 「可能」的價格走勢，而且會有出錯的時候，這就是技術分析的限制。

技術分析強調的是，價格走勢在未來重演的可能性，只是一種可能，不是一定，所以才說技術分析無法預測。根據過去歷史價格分析出來的未來價格走勢，並非百分之百，只是個可能性，所以在交易時一定要設定停損來控制風險，也需要做好資金控管。

對交易者來說，只要能了解市場價格走勢規律的七、八成，甚至六成就夠了，剩下的部分則是靠長時間的經驗累積來補足。當你使用一個技術分析工具久了之後，自然能知道它的特性，能越來越熟悉它背後的理論和概念，也能漸漸知道它適合在什麼時候使用，什麼時候效力會減弱，如此一來，就能逐漸避免在不適合的時候，使用不適合的技術分析工具。當然，要達到完全避免還是不可能的。因為每個技術分析工具都只能解讀價格走勢某個面向的規律。

每個工具自身的限制性是無法改變的，也會一直存在，只能透過熟練它來彌補部分的不足。而設定停損以及做好資金控管，能控制住技術分析工具失誤時所帶來的風險和損失，當然也不是完全避免，而是把風險和損失大幅降低，控制在某個範圍內。

藉由上述說明，大家可以知道，技術分析能分析未來可能的價格走勢，且用它來做為計算交易風險和規劃交易策略的基礎，讓我們在交易時有所依據、可被規劃，進而有一個交易的SOP，而不是靠感覺，這就是技術分析的功能。

而技術分析的限制在於，每個方工具都只能解讀市場價格走勢某個面向的規律，而且沒有預測未來價格走勢的能力，每個技術分析工具都存在失誤的可能性，但這部分可以透過長期練習的經驗、設置停損和資金控管來控制。

當你能掌握技術分析的功能，了解它的限制，控制住它的失誤，就能用它來規劃你的交易，讓你的交易有依據，有一個可以規劃和執行的SOP，並且控制住交易的風險。交易有了SOP，並且能控制風險後，才能期待獲利出現。

重點整理：



1、技術分析給的只是，未來價格走勢的一種可能性，所以會出錯。

2、技術分析不是萬能的魔術，一定要設停損。

4、K線是技術分析的基本

K線是學習技術分析必備的基礎知識。K線是一種用圖形來表示價格的方法，將一段時間內的價格變化畫成圖形，這個圖形中包含了開盤價、收盤價、最高價、最低價。K線是用圖形來表示價格最常用的方式，其它的方式有美國線、收盤價連線等，但是最常使用的，還是K線。要學好技術分析，一定要先認識K線。

Photo Credit：樂金文化

上圖就是K線，K線分為紅K和黑K，紅K的收盤價在上，開盤價在下，表示這根K線在這段時間內的收盤價是高於開盤價的，就是說這段時間內的價格走勢是上漲的；反過來，黑K的收盤價在下，開盤價在上，表示這根K線在這段時間內的收盤價是低於開盤價的，就是說，這段時間內的價格走勢是下跌的，黑K也可稱為綠K，也有用綠色來表示的方式，但無論是用黑色還是綠色來表現，意涵都是一樣的，本書則一律以黑色來表現，所以一律稱為黑K。

Photo Credit：樂金文化

圖1-1是台積電從2018年8月8日到2019年1月18日的日K線圖，每一根日K線代表的就是當日內的價格變化，每一根日K線的開盤價、收盤價、最高價、最低價就是表示當日的開盤價、收盤價、最高價、最低價。許多根日K線排列在一起時，就能大致看出一段較長時間內的價格走勢，同時也能看出每天的價格走勢怎麼形成這一段較長時間的價格走勢，K線可以說是一種很直覺的圖形表現方式。

書籍介紹

《SOP一次上手技術分析》，樂金文化出版

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作者：溫文勝

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Photo Credit：樂金文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航