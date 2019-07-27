《吞嚥照護食》：吞嚥障礙者的營養問題有哪些？如何幫助他們自行進食？

文：張海靜

常遇到的營養問題有哪些？如何補充或調整？

臥床的吞嚥障礙者或高齡者時常有熱量不足、肌肉流失、肌力不足、貧血、免疫力低、便秘、易脹氣等身體狀況，可以從改善營養著手。

體重下降：進食量攝取過少常讓吞嚥障礙者的熱量不足，導致體重快速下降。除了攝取足夠的蛋白質外，適量增加健康的好油，如橄欖油、苦茶油、草飼奶油、酪梨，可以快速補充熱量。 肌肉流失且無力：可能是缺乏蛋白質及維生素D、B，可以補充深綠色的蔬菜、花椰菜、香蕉、肝臟、青花魚、鮭魚、蛋黃等。 貧血：可能是缺乏維生素B12、葉酸、鐵質等。可以多吃肝臟、牛肉、深綠色蔬菜、木瓜、番茄等食物。 免疫力低、易感染：除蛋白質外，也可能是缺乏維生素B6、D，可以多吃肝臟、青花魚、深綠色蔬菜、番茄、花椰菜、香菜等。 便秘、排便不順：缺乏纖維及水份易便秘，可適量增加新鮮葉菜類蔬菜等較軟的非水溶性纖維，及木耳等水溶性纖維，並增加水量。 脹氣：避免豆類、地瓜等易脹氣食物，以及牛蒡等纖維較粗硬不易消化的蔬菜。

怎樣能引起食慾？

料理，好吃最重要。

有一些吞嚥障礙者，尤其是高齡者，常會表達自己不想吃。但不想吃有時不是因為食物不容易吞，而是覺得食物不好吃。

成年人和小孩子不一樣，總有自己的美食記憶。如果純粹為了營養進食，把一堆食材絞在一起，卻不符合食材搭配的原則，吃不出食物的原味和美味，真的會讓人覺得不吃也罷。

所以提供給吞嚥障礙者的食物，也該是一份正正式式，看起來色、香、味俱全的料理。不勉強復原食物的形狀，多在擺盤和滋味上下工夫以引起食慾，是更合理的做法。

西式濃湯的盛裝法，就是不錯的形式。選擇各種漂亮的器皿，再淋上相配的醬汁，或擺上一些小裝飾，可以為日常料理增添一些豪華感。甚至可以配合出餐寫菜牌，告知料理的名字，都能提升對料理的期待。

對有失智現象的人，增加盛裝器皿和碗中食物顏色的對比，可以幫助提高碗中有盛裝食物的認知。如果咀嚼和吞嚥功能尚可，還可以加入少許可用舌頭和牙齦就能擠碎的固體食物（食塊尺寸參見第25頁），利用不同的口感，幫助刺激進食。

Photo Credit: 如果出版提供

排除可能讓吞嚥障礙者不想吃的原因

吞嚥障礙者，尤其是高齡的吞嚥障礙者，也常伴隨些生活上的失能，有時一些生理上的原因會導致他們不想吃，卻又無法表達。而這些原因可能是我們一般人難以想像的，如果本來吃得很正常，卻突然不想吃，我們可以從幾個角度嘗試找出原因，幫助他們重新恢復進食。

藥物影響：有些藥物可能引起噁心、食欲不振，可與醫師討論是否換藥。 口腔及牙齒問題：口腔是否有破洞？牙齦萎縮造成冷熱刺激不舒服？牙齒鬆動覺得不安？可以嘗試進行口腔護理及改變食物溫度。 唾液分泌減少：可能進食時食團太乾、不好吞，可以嘗試改變食物的濃稠度，讓水份含量在可接受範圍內再提高一些。 吞嚥力下降：如果進食時，常會有清鼻涕從鼻腔內流出，有可能是吞嚥力下降，可以加強吞嚥復健或嘗試讓食物再濃稠滑順一些，利用食物重力幫助吞嚥。 消化力下降：活動力差會使胃腸蠕動變慢、也易脹氣，這都會讓人有吃了不消化的感覺，因此不想吃。除了增加每日活動量外，飲食上可以嘗試用一些較柔軟易消化的食物如蛋、雞、魚等，幫助改善。 食物不好吃：高齡者因為嗅覺味覺退化可能會覺得食物沒有味道，可以嘗試加重調味、做漂亮的擺盤，或在進食前言語說明，引起食欲。 視力問題：有些高齡者會有視力問題，看不清眼前的食物會令他們缺乏安全感，不想進食，如果可能，可以嘗試調整視力，或是增加食物與餐盤顏色的對比。 擺位問題：若是擺位方式不佳，如靠背過於後傾，進食者彎腰駝背，或缺乏支撐進食時不好施力，都可能讓進食者覺得吃飯太辛苦，進而拒絕進食。可以多方觀察，調整姿勢，或諮詢職能治療師協助，讓進食更輕鬆。

如何幫助吞嚥障礙者自行進食？

能夠自行進食、與家人一同進食，會讓需要被照護的人覺得自己有尊嚴、被接受。只是大部分的吞嚥障礙者也可能有一些肢體障礙的情況，此時，可以使用特別設計過的餐具來幫助他們自行進食。

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怎樣的姿勢進食才安全1：身體擺位

無論是坐在輪椅或坐在電動床上進食，最正確的姿勢是讓頭部與身體維持在中線的位置，也就是要坐正90度的位置。坐正進食時，重力可以幫助食團快速通過咽部。躺下或後傾進食則會減緩食團通過咽部的速度，也會讓食團容易附著在後咽壁，導致嗆咳的風險。此外，坐正進食也可以減少胃酸逆流的情形，避免食團從食道逆流上來，容易進入喉部造成誤吸。

如果是坐在輪椅上進食，最好不使用踏腳板，腳直接踩在地上會比較穩。如果腳構不到地，可以用瑜伽磚或塞了廢紙的厚重紙箱墊在腳下。如果身體會左右搖晃，可以在身體與輪椅扶手之間塞進枕頭或毛巾，讓身體穩定（如圖A）。

輪椅最好選扶手可後掀式的。有些輪椅的扶手無法後掀，無法接近餐桌，則可以用餐桌板在輪椅上進食。

若是坐在電動床上進食，最重要的就是靠背不要後傾，如果因為身體張力或僵硬無法坐正90度，那麼靠背至少也要在60度以上，並在頭部後方放靠枕，讓頭部與地面能垂直保持90度（如圖B）。

由於個人的情況不同，如何身體擺位及利用輔具協助進食，可諮詢職能治療師請求協助。

Photo Credit: 如果出版提供

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怎樣的姿勢進食才安全2：頭部擺位

正確的頭部擺位可以避免誤吸，甚至幫助進食，可以在語言治療師的協助下，找到適合個別吞嚥障礙者需求的頭部擺位姿勢。

低頭的姿勢：吞嚥速度較慢且咽部肌肉無力的病人，進食時應盡量用低頭的姿勢進食，低頭吞嚥可以縮小呼吸道的入口，避免有誤吸現象。 頭部傾斜的姿勢：若是有單側口腔或咽部受損的吞嚥困難病人，可以將頭傾向健側（較強壯的一側），利用重力讓食物移到肌肉控制能力較好的那一側。

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書籍介紹

本文摘錄自《吞嚥照護食：給有吞嚥及咀嚼問題者的日常食譜》，如果出版

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作者：張海靜

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Photo Credit: 如果出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航