《日本自然主義文學興衰史》導讀：文學應為何物？正宗白鳥的重新探問與檢視

文：王憶雲

導讀：日本自然主義與作家正宗白鳥

日本近代文學中的自然主義

1853年，美國海軍准將馬修．培里（Matthew Calbraith Perry, 1794-1858）率領艦隊來到日本，接著一連串不平等條約的訂定，讓鎖國政策不得不畫上了休止符，江戶幕府也隨之陷入混亂。在內部政治的動盪後，幕府將統治權歸還明治天皇，日本正式走入代表近代開端的明治時代（1868-1912）。

整體而言，明治時代的國家目標乃所謂的「文明開化」，這無疑地是全面邁向西化的過程，從江戶更名為東京的轉變，不僅是物質技術層面的改革，以鐵路、建築樣式為始，擴散至落髮、西裝、食用牛肉等日常生活細節，當然也包含所謂的近代文學。以「唯洋是從」來簡單概括，想必會引起異議，但趨勢近乎如此，其力道之大讓人不得不如此魯莽。另一方面，「文明開化」不可能是一個徹底且完美的移花接木，畢竟要生根在日本的土壤上，許多不協調的音符，因此而生。

日本於明治時代追求西化的巨大力道，導致文學思想的引進並無法依循歐洲文學史的先後順序。以歷史的必然性觀之，我們總設想文學思潮的興起與文學以外的層面緊緊相繫，那麼，日本引進近代文學的方式，便有著背離因果關係的風險存在。19世紀中期，在西歐以埃米爾．左拉（mile Zola, 1840-1902）為關鍵人物的自然主義，最先是明治二○年代（1887-）透過森鷗外以文學與科學的關係介紹至日本，接著在三○年代（1897-），小杉天外與永井荷風寫出模仿之作，再次宣揚遺傳與環境對故事人物的影響，這些觀點對於西歐的自然主義屬於寫實主義脈絡一事有著清楚認知，同時掌握了該思想獨特之處。

然而，以「自然主義」之名席捲日本文壇，成為日本近代文學史上第一個（也是最重要的一個）文學運動，必須等到日俄戰爭結束後（1905）才真正點燃引信。也就是說，我們可以把明治40年前後的時間，視為日本自然主義運動最為活絡的時期。

這個時期，民眾處於日俄戰爭勝利後的亢奮情緒中，亟需更多嶄新的、進步的事物來繼續滋養他們的生活。絕大多數的日本文學史書均如出一轍地寫道：此時，島崎藤村自費出版的長篇小說《破戒》（1906），與田山花袋的中篇小說〈棉被〉（1907）兩篇作品的問世，讓日本自然主義運動如火如荼地開展。但是，即便島崎藤村的《破戒》展現出探討社會議題的可能，卻因田山花袋〈棉被〉對個體與自我的凝視而失焦，使得日本自然主義走向陰暗的個體內心，許多作家投入莫大的心力來書寫自己，讓小說的世界變得褊狹，導致大正時期「私小說」的誕生。芥川龍之介〈芋粥〉（1916）開頭的部分有這麼一段關於主角身分的敘述，我們可以看到日本自然主義已成為一種修飾語。引用如下：

其實不要稱某某，應該以真實姓名稱呼，可是相當遺憾地，古籍中並未明確記載。或許因為他是個平凡男子，沒有資格名留青史。想必古書作者對於平凡人及平凡故事，並沒有太大興趣。從這點來看，他們和日本自然派作家，大相逕庭。平安王朝的小說家，應該沒那麼多閒人〔後略〕

平凡是日本自然主義小說中的共通題材，也是被歸類於自然主義的作家的共通點。儘管平凡，他們卻讓坪內逍遙老早在明治二○年代以《小說神髓》（1885-1886）宣言效法西洋文學、邁向寫實的口號，在日俄戰爭後有了具體且亮眼的扎實進展。而這個進展，我們不能忘記其中一個起點是日本自然主義其中一名理論驍將長谷川天溪，高呼著宗教、偉人等種種幻覺已死，就連西方的自然主義亦勢力衰頹，藝術家現下必須尋找未來的藝術。前段提及，儘管日本近代文學史中根深柢固的意識形態述說著對自然主義誤入歧途的遺憾，但那終究是日本在第二次世界大戰敗北以後，對近代化走上歧路所做的全面反省。

日本自然主義的小說家，如同前述的引信之說，我們會先提到島崎藤村、田山花袋兩位。接下來是具有強烈色彩、特立獨行的岩野泡鳴，被譽為天生的自然主義作家德田秋聲，以及剛出道便以虛無主義氣息成為時代青年象徵的正宗白鳥，再加上被視為「私小說」另一個源頭的近松秋江（本姓德田）。此外，如果我們將眼光轉向新思潮的鼓吹與理論的鋪陳上，在當時最大的出版社博文館中擔任編輯的長谷川天溪，與身為坪內逍遙得意門生而返回早稻田大學英文科任教的島村抱月，兩人乃是最為關鍵的推手。再加上抱月的門生，如相馬御風、片上伸、本間久雄等人，適時在輿論中扮演著說明自然主義的角色。

其實，讀者或許會意外地發現，除了最前面的兩位作家，這些是陌生的名字，而且，他們的作品亦鮮少出現於中文書市。終究，我們熟悉的是夏目漱石、谷崎潤一郎，或是芥川龍之介，對那些與他們同時期從事文學活動、建立起日本近代文學寫實基礎的日本自然主義作家知之甚少，甚是可惜。

當然，這並非什麼嚴重的問題。在所謂文學史中登場的作家與作品，與百年後讀者仍願意閱讀的作家與作品，可以重疊，亦可能有所背離。更何況，儘管現有的文學史給予了自然主義位置，卻也同時把它放進了一種錯誤、代表日本當地的特質，同時意味著狹隘不堪的意識形態之中。在這裡，譯者並非要責難，或是徹底地對抗這種史觀。

如果我們再接近一點端詳，第二次世界大戰敗戰之後，日本這些建構戰後文學理論的評論家如平野謙、中村光夫等人留下的功績何其卓越，無須動搖，這些名家在檢討日本文學近代化的過程中，對於自然主義展現的是又愛又恨的複雜情緒。處於現代的我們應當面對的課題是，何以只記得那些恨，又怎麼能過於將一切簡化成花袋〈棉被〉讓「私小說」誕生的直線路徑。

作家正宗白鳥

西元1879年（明治12年），正宗白鳥誕生於岡山縣和氣郡穗浪村，本名忠夫，父親為正宗浦二。穗浪村現在屬於同縣備前市，是個面對瀨戶內海，東部則接近兵庫縣的小漁村。正宗家在當地是已傳承兩百年的富裕名門，代代注重文化教養，讓自小喜愛讀書的白鳥得以接觸古籍，讀畢家中藏書。

白鳥在鄰村的小學畢業後，進入閑谷黌繼續學業。閑谷黌是一間以漢學為教育核心的私塾，由第一代岡山藩主（諸侯）池田光政所創設。白鳥在這裡開始學習英語，課餘則讀瀧澤馬琴的《南總里見八犬傳》、中國的《水滸傳》等古典小說，並接觸當時以介紹西方思想、知識為宗旨的啟蒙雜誌，如《國民之友》等。

這類型的雜誌同時會刊載西方的文學作品，像是華茲華斯或愛默生，讓白鳥加深了學習英文的決心，因而在十五歲時離開閑谷黌，前往岡山市，進入由美籍傳教師創辦的薇陽學院，學習英語以及聖經的知識。兩年之後，白鳥如同明治時代每一個有志出人頭地的青年一般，離開故鄉、遠赴東京，他選擇了早稻田大學的前身—東京專門學校就讀。

日本近代文學中的東京專門學校，是孕育文學家的搖籃之一（另一個在數量上可以匹敵的是東京帝國大學）。首先，白鳥受教於坪內逍遙，如同前述，坪內逍遙是研究英國文學的學者，在白鳥入學約莫十年前以《小說神髓》一書主張文學的自律性，其寫實主義的主張，是近代文學的第一個里程碑。此外，坪內逍遙的高徒島村抱月，是日本近代劇的創始者，亦是自然主義理論的主要推手之一，同樣是白鳥的受業恩師。至於白鳥的同窗，最知名的乃是近松秋江，他與白鳥同樣來自岡山縣，同樣在後來的自然主義文學運動中以小說家、評論家的身分活躍。

1901年，白鳥在《讀賣新聞》上發表第一篇文藝評論，對象是泉鏡花的作品。

這是他在島村抱月的指導之下，與近松秋江以及數名同窗，於《讀賣新聞》每週一的文學專欄發表評論的開始。兩年之後，他正式進入該報社，負責文藝、美術、戲劇的評論，從1903年6月1日開始，直到1910年5月底為止。因此，我們可以說他的文學生涯，始於撰寫評論。白鳥的首篇小說，則是在進入報社後隔年發表的〈寂寞〉，刊載於雜誌《新小說》上，不過真正受到文壇注目，則是在自然主義運動盛行的1907年之後。小說〈塵埃〉獲得高度評價，緊接著他又以〈何處去〉獲得雜誌《早稻田文學》的推崇，由編輯所撰寫的推崇之辭認定這是1908年整年最重要的文學作品。

他的初期小說有著共通之處，儘管職業不同，但主角均屬於年輕世代，活在乏味的現實之中，作品瀰漫著不知該往何處去的無力感，他們無法為特定思想獻身，無法為文學沉迷，無法耽溺於酒或女性，也無法以自身的才智自滿。如此，正宗白鳥便以描寫青年世代虛無孤寂的新人作家之姿，在文壇有了獨特的一席之地。

這位以寫評論、小說開始文筆生活，同時在日本自然主義文學如日中天的時期提供了《讀賣新聞》文藝欄的編輯，在自然主義運動逐漸衰退後，被迫離開報社，但他依然持續寫作，十年如一日。中村光夫是這麼說的：「如此長期不知疲倦而持續寫作的作家，不管是日本，或是外國應該都找不到這樣的例子。」正宗白鳥的文學人生，便從二十二歲走到八十三歲，這六十年的光陰未曾真正遠離文壇，也難怪他自己會說：「在漫長的文壇生活中，我一路看著各式各樣的個人榮枯興衰與流派消長，與其說在一般人世見識人生，我毋寧是在文壇觀看人生。」誠如斯言。

一般認為，白鳥小說的顛峰之作，是1915年發表的〈海灣之畔〉，作者客觀地描寫正宗一族（儘管主角並不是白鳥本人），在細膩的故鄉寫景之中，對於生命的苦澀有深刻的描述。此後他小說的發表數量逐漸減少，卻沒有荒廢撰寫評論的工作，特別是1926年開始於《中央公論》連載所謂的「文藝時評」，固定地對持續問世的諸多文學作品發表意見；另一方面他開始撰寫劇本，如〈人生之幸福〉（1924）、〈光秀與紹巴〉（1926），這些作品實際被搬上東京帝國大飯店的舞台演出，獲得諸多好評。

不過，白鳥真正展現出卓越眼光與力道的，還是評論的世界。進入昭和（1926-）以後，如〈有關但丁〉（1927）、〈有關托爾斯泰〉（1936）等外國作家論述，或是〈島崎藤村論〉、〈永井荷風論〉、〈田山花袋論〉等以日本作家為對象的評論，集結為《文壇人物評論》（1932）出版，接下來又有《作家論》（1941-1942）兩冊的問世——儘管白鳥身處的帝國此時已經不斷地擴張，對外挑起衝突，對內以治安維持法鎮壓狹隘的言論自由，但他彷若與這些事情毫無干係，依然將眼光投注在文學上，甚至是過往的文學上，探究人生。

1938年，虛歲六十歲的白鳥發表〈文壇自敘傳〉，回顧自己在日本文壇生活至今的種種，而這份勞作，可以算是本書《日本自然主義文學興衰史》的前傳，過往文學生涯的回想，再加上「文學應為何物」的重新探問與檢視，這是白鳥後期不斷重複的工作。

《日本自然主義文學興衰史》一書

第二次世界大戰在天皇以玉音承認戰敗後告終，日本被美軍占領，民主主義的思想再次取得正統地位，而對「過去的」近代文學深刻反省，也成為文壇的主流趨勢。

身為文壇耆老，白鳥選擇在1948年3月開始於雜誌《風雪》連載〈自然主義盛衰史〉，一共連載十回。同年11月由六興出版社將連載內容集結成冊出版。1951年由創元文庫出版的新版，在書名中加進了「文學」兩字，改為「自然主義文學盛衰史」。本譯注所使用的本文，選擇以福武書店版《正宗白鳥全集》收錄的為主，是再次修訂創元文庫版後的本文。

附帶一提，講談社文藝文庫版的本書，則是目前日本一般讀者最方便購入、閱讀的文本。此次經由科技部計畫將這本書譯為中文，讓中文世界的讀者得以接觸到較為陌生的這個層面，譯者最後將書名定為《日本自然主義文學興衰史》，以強調這是一本關於日本獨特的自然主義的文學史。以下本書簡稱為《興衰史》。

有關《興衰史》的內容，我們可以引用當年連載雜誌《風雪》4月號〈編輯雜筆〉裡的具體說明：「這是以泡鳴、花袋、秋聲、藤村等作家編織而成的親身回顧，亦是橫跨明治、大正、昭和的日本文學生成歷史，重要的文獻。」在一般文學史教材之中，日本的自然主義是個在日俄戰爭結束後興起，到了明治末年便已衰退的思潮，前後算起來不過五、六年光陰，但是這些被歸類為自然主義的作家，並未因為思潮有了新的轉向便從文壇銷聲匿跡，他們各自有著自己的作家人生，並且各自在大正、昭和時期交出了成熟的作品，這些累積讓白鳥的《興衰史》一書敘述得以橫跨近六十年時光：由坪內逍遙與二葉亭四迷的登場開始，一直到昭和時期島崎藤村開始寫《東方之門》（1942-1943，未完），德田秋聲書寫《縮圖》（1941開始連載，1946集結為單行本，未完），這些自然主義作家一個又一個離開人世為止。

換句話說，白鳥身為最長壽的自然主義作家，回顧起自己進入文壇以來的一切。他看到的不光是自然主義，在《興衰史》中登場的當然有島崎藤村、田山花袋、岩野泡鳴、德田秋聲等自然主義作家，同時亦論及夏目漱石、森鷗外，甚至是菊池寬等身處同一個時代的作家活動。讓我引用學者佐佐木徹關於本書的精要解說如下：

《自然主義文學興衰史》是回想，同時也是自敘傳；是自敘傳，同時也是文壇史；是文壇史，同時也是研究性的文學史，還多少有著讓作品成為可讀之物的些許苦心。因此，這本書得以是自然主義文學研究上（包含白鳥研究），不可缺少的參考文獻。而且，白鳥的書寫並未固執於身為自然主義作家的次元，所以並未偏袒自然主義。

談及日本戰後的文藝評論家，最廣為人知，現今依然擁有眾多讀者，首推小林秀雄吧！在日本文學史上，他被視為讓評論得以離開小說、詩作，成為一種獨立文類的關鍵人物。小林秀雄生涯最後的作品，是在雜誌《文學界》連載的〈關於正宗白鳥的作品〉，始於1981年1月，但小林秀雄卻在連載中去世，無法完成。小林秀雄在這篇作品中提及，正宗白鳥晚年作品有著強烈吸引他的力量，讓他所獲甚多，其中戰後的代表作，毫無疑問的是《興衰史》，白鳥的文章「達到了驚人的純度」，並展現了他那「依循現實且天才般的眼光」。儘管白鳥肩負著自然主義作家之名，卻依然保有著他那撰寫評論一貫的態度，凝視現實，這是本書受到諸多正面評價的重要原因。

而不管是在《興衰史》，或是白鳥的其他評論中，我們會發現一個相當顯著，卻又困擾著讀者的特徵。那就是白鳥面對他的論述對象，時常晃動自己的準星，讓人無法嘗到一槍斃命的快感。高橋英夫便說：「經常才剛覺得他在讚揚對方，卻馬上就變成冷漠的口吻，開始說這無聊、乏味，這點也讓人無法掌握白鳥真正的意思」，正是如此。

於是我們會在《興衰史》中，看到白鳥毫不避諱地說著那些日本自然主義的「壞話」，卻又同時把看來正面的意義攤在讀者眼前。

日本自然主義作家與作品是特別的群體，在世界文學史中無法找到類似的例子，這一派的作品靠著稚拙的技巧、雜亂的文筆描寫平凡人的困難與苦悶，而且，不試著引起讀者興趣，是特色之一。

白鳥對於自然主義小說的技巧與語言面露難色，於是在世界文學中的獨一無二漸漸有如明褒暗貶，可是這些作家卻不試著引發讀者興趣，似乎對自然主義作家那無比的堅持與毅力又預留著讚嘆的空間。譯者再舉一例，白鳥對於整個《興衰史》的核心作家島崎藤村的評斷，亦是如此。

今日回顧起藤村自〈破戒〉開始的文學人生，我越想越是覺得有趣。藤村並不擅長於寫小說，思想也不深刻，人品也算不上傑出，他可以說是與〔國木田〕獨步徹底相反的人物，好運、能忍、不屈不撓。但是，我如果要回想自己一路目睹過來的文學，首先，眼神便會聚焦在藤村身上。並非我特別喜好他的文學，也並非以為他的文學特別傑出。不論如何，看來我的自然主義文學回顧會以藤村為中心繼續打轉。

這些正是白鳥近乎冷酷而公正無私的觀點。關於作家的天分，所謂創作才能，白鳥不留情面，但在那些我們對創作者的空泛尋常想像背後，他以持續不斷的關注為我們提供了另一個可能，而這個可能引出的是豐富小說的可能，同時也是個人透過文學呈現靈魂的可能。

身為「艱難之化身」的藤村，如今我們以文學史的方式描述這個作家，除了年輕時的浪漫詩人形象以外，他那掀起自然主義熱潮後全身投入書寫自己人生的文學生涯，高潮毫無疑問是《新生》記述著叔姪亂倫事實，我們可能只會帶著不解的訕笑，不懂艱難真正在哪，也不懂這個作家何須書寫自己混亂的生活。

在戰後彼時的反省氛圍之中，對於自然主義或私小說的怨恨，無疑地是一種共通的、可以渲染的意識形態，這同時也成了白鳥可以輕易借來換取同感的工具。同時有著愛與恨，客觀看似矛盾，而白鳥這個文學史家的主觀性正隱藏在讓人點頭的客觀背後。於是，在整個帝國主義之戰的夢想破滅，身旁最後的友人上司小劍的喪禮也結束了，白鳥開始真正訴說的是讓人眼睛為之一亮的，對自然主義的愛，一種逆向的回歸。

儘管白鳥是個時時刻刻把「無趣」掛在嘴上的作家，是個眾人認定的虛無主義者，但種種特質，都讓他寫的《興衰史》更加不可思議，更加立體，也讓讀者對這些自然主義的每一個細節更能動容。學者吉田龍也推敲《興衰史》以及白鳥其他戰後發表的作品，認為白鳥的創作動機有一部分來自於對戰後文學的批判，這就像是借力使力的乾坤大挪移，若是《興衰史》的作者多次以「重讀」開始的敘述為真，在時代漫天蓋地要吞噬文學史言說的絕境之下，冷酷的白鳥再次拿著自然主義的文學作品，探問文學為何物，接著依然用他的步調以矛盾的語調，說起：「其實並非如此」

白鳥在《興衰史》中持續對同時代作家的關注與探問，有一個關於二葉亭四迷的細節，他在首章與最後的第十章重複敘述。

數十年之前，我拜訪逍遙府上的時候，我問道：「整體來說，文學是只需要技巧的東西嗎？」逍遙回答：「是啊，二葉亭前陣子來的時候是這麼說。」二葉亭四迷不就像是拉斯柯爾尼科夫，是個「不斷思考」的人，一件接著一件，每件事都不放過，左思右想，最後卻無法抓住「人生該當如何」的核心，所以才止於技巧的嗎？

二葉亭四迷的一生，在日本近代文學史中，是個極具象徵的存在。他為了對列強以外交手段牟取自國利益，發憤學習俄文，過程中同時也接觸到展現透徹寫實力道的俄國文學，如托爾斯泰與屠格涅夫的作品。這些俄國文學作品，讓二葉亭人生第一部小說《浮雲》，成為日本文學近代化的里程碑（這個里程碑不只是對於角色心境的描寫，也包含近代小說語言的演化），但他並無法為《浮雲》主角內海文三帶來一個明確的去向，在作者自身成為體制內的公務員後，便擱下筆來。

儘管二葉亭四迷在自然主義興盛時期於《東京朝日新聞》再次連載小說，但他對文學的懷疑卻不減反增，對這位東洋的拉斯柯爾尼科夫來說，單靠技巧而遠離實際感受的藝術形式，終究無法成為人生的第一個選擇，因而留下了「文學不足以是男子畢生志業」這句名言。在自然主義時期，文藝雜誌還以這同時代的疑惑編輯特集，要文壇的眾人好好想想，文學是否可以是明治時代那些必須出人頭地的男性值得付出一輩子的志業。

書寫對於作家個人的意義為何？對於他者又有什麼意義？而且實際感受的情感如何能夠以語言再現呢？白鳥對於二葉亭四迷的困惑有著深刻的理解，兩人同樣身為懷疑論者，但白鳥卻真正地把人生奉獻給文學世界，而他的收穫如下：

透過那些文學，儘管終究是創作的故事，我也有著比起現實生活更能真切感受到真實世界脈動的經驗，這點無法否認。在日本的自然主義文學中，我特別能體驗到這種感觸。

在這個沒有徹底解決之道的現實世界中，如果選擇相信理想定然存在，該如何去追尋？不管是日本自然主義，抑或是作家正宗白鳥，他們都從否定出發，以否定希望認識近代的一切，而且是與西洋有著時間差，卻由西洋定義的近代，島國上的個人作為載體只能更加掙扎，同時使得自然主義的命運與價值，矛盾地終究離不開宿命式的艱難。關於這點，小林秀雄論及《興衰史》的一段，有著妥適且簡潔的敘述：

對於成為近代人的訴求，文壇何以如此忙亂？這個過程作者是親身體驗。對於這個訴求，文壇人士並無法像是學者輕鬆地接受新知一般，也無法像是政治家那樣投注心力在行動上。於是，他們只能用自己裸露的感受性來迎接近代的自我究竟是何物的課題。〔中略〕這種可以稱作思想劇的東西，由自然派作家們演出，正宗氏凝神關注，因為世人以為那不過是情緒的遊戲而忽略，事實上真正的思想劇卻正悄悄地上演。

小結

正宗白鳥身形短小，一生受胃病之苦，病體加上對死亡的恐怖，在他的小說中處處留下痕跡，身處同時代的自然主義作家岩野泡鳴便以「胃病所生的藝術」來概論正宗白鳥的文學世界。另一方面，白鳥的精神潔癖極為強烈，衰弱的肉體讓他更加明白現實生活中行為的界限—自知之明，或許正是他成為自然主義最長壽作家的關鍵。在這樣的生命狀態下，即便對文學藝術有理想的嚮往，但現下的、現實的、無法拋棄的肉身實際體會的苦楚，有著無法忽略的重要意義存在。評論家河上徹太郎認為，這便是白鳥與其他自然主義作家同樣關注現實，卻在文學表現上大異其趣的特色。

所以，儘管白鳥總以虛無的冷酷態度面對角色以及題材，但在他剛踏入文壇的早期，島崎藤村便在1909年2月的《中央公論》上，以「不愛人，卻為人所愛」來形容白鳥。

《興衰史》，正宗白鳥看的是資質凡庸作家百花齊放所帶來的思想劇。除了扮演整體回顧核心的島崎藤村以外，有關岩野泡鳴、近松秋江以及德田秋聲的敘述各據一方，以冷酷的主觀明確地描繪了作家的特質與作品。儘管白鳥的有些用詞泛著身為知交好友的偏見，但他所談論的這些作家在本書之中，卻也因此擁有著強烈的生命力。文學史畢竟是一種減法，無法真正呈現作家的人生，也無法展示作品的全貌，因此，《興衰史》瑕不掩瑜。

在正體中文的出版世界中，日本近現代文學作品的翻譯成果相當驚人，夏目漱石、芥川龍之介、太宰治這些文學家的著作，屢屢可以看到新譯本的問世。譯者希望，在科技部經典譯注計畫的支持下，正宗白鳥《興衰史》一書問世之後，能讓無法閱讀原典的讀者對於日本近代文學形成過程有更多的認識——不管是時代背景，或是作品、作家之名。此後，或許有一天我們也能在書店看到岩野泡鳴、近松秋江以及德田秋聲等作家的小說譯本，對於日本文學的認識自然更加多元。當然，譯者的期待，也包含正宗白鳥的小說中文翻譯。

最後，本書的出版譯者先要感謝兩位恩師：米山禎一先生與大谷雅夫先生，一位引領我走進日本近代文學思潮繁複的世界，另一位則傳授給我研究與閱讀應該如何嚴謹。此外，感謝擔任此計畫助理的淡江大學幾位學生，幫忙整理資料以及一開始的校對。並且感謝聯經出版社願意接下本書的編輯、出版事務，也感謝科技部人文司外文學門承辦人的協助，並且感謝負責審查整個計畫、譯文之匿名前輩學者。譯者盡可能戰戰兢兢完成此書，但必定仍有疏忽、誤譯之處，還尚請讀者們不吝指教。

書籍介紹

本文摘錄自《日本自然主義文學興衰史》，聯經出版

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作者：正宗白鳥

譯者：王憶雲

與其說在一般人世見識人生，我毋寧是在文壇觀看人生。

正宗白鳥的《日本自然主義文學興衰史》是回想，是自敘傳，是日本文壇史，同時也是文學史。

日俄戰爭的勝利讓日本社會氣象一新，文學界也在自然主義文學的興盛下燦爛萬千，誕生了許多關鍵、風格嶄新的經典之作。正宗白鳥與島崎藤村、田山花袋等人，便是此一時期引領風騷，種下未來日本文學新傳統種籽的代表性文學家。

正宗白鳥之名也許對中文世界的讀者來說較為陌生，但其作家、評論家的雙重身分，在日本文學的脈絡中不僅是橫跨時代的代表，更是反映文壇趨勢的一面鏡子。他的小說以瀰漫著無力、虛無感著稱，同時孜孜不倦、持續地撰寫大量評論，其論述眼光精準、筆筆鞭辟、褒貶並陳，觀察角度無私得近乎冷酷，透過他之筆呈現出的日本文學面貌，更為寫實、立體，是為閱讀、品評日本文學作品的重要指標之一。

《日本自然主義文學興衰史》，是由正宗白鳥近70歲時開始連載的10回專欄文章集結而成，圍繞著日本自然主義文學關鍵作家與作品為主，時間橫跨明治、大正、昭和年代，近60年時光，不啻是日本文學斷代生成史，記載了作者與當時諸多作家的往來，對各種作品的發想、討論與評價，除了自然主義作家與作品外，他也廣泛論及夏目漱石、森鷗外等同一時代的作家及其著作，是一本個人回憶錄、一本文壇史，更是極具研究價值的文學史。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航