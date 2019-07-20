【圖輯】以色列「巨怪」中央公車站：匯聚藝術創造力與移民文化靈魂

每座光鮮亮麗的城市，都有某個不為人知、藏有許多故事的角落。以色列首都特拉維夫有座1993年啟用的中央公車站，當時規劃要帶動周遭貧困區域的發展，沒想到現在該車站反而被稱為「巨怪」。

這個發展計畫如今變得不堪入目，七層樓高的車站建築，本來上方樓層要做光鮮亮麗的購物商場，如今卻雜亂無章。雖然許多樓層長期閒置，但部分空間反而出現了許多移民的商店，展現不一樣的文化樣貌。

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例如菲律賓的食物商店，替老年人提供了照護的服務，還有臨時的菲律賓教堂提供菲籍移民使用，更設有圖書室與兌幣窗口。

芙兒｜Photo Credit: Reuters/達志影像

許多舞者、音樂玩家和雜耍技藝家，也會利用這裡的空間來練習或表演，無家可歸者也會集中到這邊。40歲的芙兒（Dana Forer）是藝術團體「Mystorin Theatre Ensemble」的成員，他們努力在該建築內營造藝術氣息。「中央公車站是想像力的樂園，當我們用表演照亮黑暗的空間時，我覺得非常開心、充滿創造力。」芙兒如是說。

雷蔓｜Photo Credit: Reuters/達志影像

32歲的雷蔓（Tamar Lehman）則是青年社工，來到車站練習跳舞和手風琴。「我覺得這棟建築就像我工作接觸的人，內心看來混淆、不易被理解，但你越了解他們，你就會越能理解他們的想法和心情，之後便是撥雲見日般的美麗。」雷蔓這樣說。

帕拉西奧斯｜Photo Credit: Reuters/達志影像

37歲的帕拉西奧斯（Merry Christ Palacios）是來自菲律賓的移工，他在中央公車站的菲律賓商店購物、上教堂。帕拉西奧斯說：「這裡很特別，我們可以買到需要的物品。不過若你是遊客，接近這棟建築時要非常小心隨身的行李、錢包和任何東西。」

苹托｜Photo Credit: Reuters/達志影像

24歲的苹托（Stav Pinto）利用她的雜耍才藝，向有特別需求的孩子傳授技能以維生；苹托帶著她的呼拉圈，參加每週一晚上在車站舉行的課程。

「中央車站有一股深具魔力的空氣，每次都讓我覺得這是一座黑暗的城市森林。」苹托如此說道。

「這是一個充滿冒險的地方，可以遇見各式各樣的人，接觸不同文化。每次我走過此地，都會發現一個過去未曾留意的新景象。」

一名等待進入美髮院的女子和剛好經過的男性｜Photo Credit: Reuters/達志影像

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