打擊「厭黑女」：支持黑美人魚愛麗兒的五個理由

迪士尼公主動畫電影《小美人魚》即將推出真人電影版，最近官方公佈了女主角愛麗兒（Ariel）的演員，將會由著名的黑人女歌手荷莉・貝利（Halle Bailey）所擔任。黑人愛麗兒引發網路上的許多人，尤其是白人社群的反彈，說這樣的選角不尊重原著及白人文化、不夠還原動畫形象並破壞了他們的童年，並且在社群媒體發起了「#不是我的愛麗兒」（#NotMyAriel）標籤以示抗議。

然而原著並未提及美人魚公主的名字、髮色與膚色，因此也出現過各種版本的形象，英國利物浦大學（University of Liverpool）的文化歷史學家莎拉・皮弗利（Sarah Peverley）也表示，美人魚並不專屬或起源於歐洲及白人文化，最早的魚女（fish-woman）出現在古代西南亞的美索不達米亞地區，像是與由水龍女神Tiamat所創造出來的魚男Kulullû緊密相關的魚女Kuliltu。

非洲文化也一直都存在黑人女性人魚形象的神靈，且遠早於《小美人魚》原著在丹麥出版的十九世紀，諸如水女神Mami Wata與Yemaya / Yemoja，以及Erzulie有時也以人魚形象出現，而且她們都是婦幼守護神。

這波爭議更是延燒到亞洲社會，令人感到有些詫異的是，多數的亞裔女性出現跟白人女性相似的觀點，這跟亞裔族群長期內化的白人至上主義有關。歷史性來說，亞裔人士長期透過將亞裔族群形塑為「好的有色人種」，試圖與黑人與拉丁裔等深膚色人種的暴力及貧窮污名分離，並向白人文化優越感看齊。然而筆者將在此提出，我們應該支持黑人愛麗兒的五個理由。

1. 打擊厭黑女現象

厭女（misogyny）是對女性系統性的偏見、歧視與暴力，屬於父權社會普遍存在的現象，而在白人至上主義與父權的交互作用下，厭黑女（misogynoir）作為一種性/別化的種族主義（sexualized/gendered racism），也成為一個多元交織女性主義（intersectional feminism）的議題。黑人女性被西方社會認為是淫蕩、過於情緒化與強悍到不需要被保護，且無法成為稱職的母親，甚至可能會有棄嬰與虐童行為，這些污名（stigma）都深刻影響著黑人女性的生活。

如果愛麗兒是名真實存在的黑人少女，那她16歲離家獨自前往外地的行為，很可能不被動畫電影上映時的美國家長視作天真的追夢少女，而是一名叛逆的逃家少女，並連結到輟學、幫派、藥癮、援交與未成年懷孕。然而社會必須進步，當勇敢追夢形象的愛麗兒由黑人女性所飾演時，便可以有效地打擊厭黑女現象，並在觀影的孩子心中種下尊重多元族群的種子。

Photo Credit: Reuters/達志影像

2. 讓有色人種女孩能夠愛與認同自己

最近的一項實驗研究指出，當要求美國、印度、中國、瑞典、斐濟五國將近140名的女孩「畫公主」時，幾乎所有參與實驗的斐濟、印度和瑞典的女孩都畫了接近多數迪士尼公主的淺膚色公主，縱然不同文化中都有公主，在女孩的圖畫中，仍都穿著歐洲白人文化的傳統服飾。不僅如此，許多來自斐濟與印度的女孩紛紛表示，她們通常覺得自己「太黑」和「太醜」，因此無法成為一名真正的公主。

在1937-1991年之間，迪士尼沒有任何一位有色人種公主，就連非迪士尼的娃娃或影視作品，甚至不少是非西方、非白人的公司所生產，也都以金色長直髮的白人女性作為常見的公主形象，所以有色人種女性很可能都曾經嚮往過成為一名「更像公主」的白人女性，幾乎所有上一代的有色人種女性都是這樣長大的。

即使後來有了茉莉、寶嘉康帝、木蘭、蒂安娜與莫娜等有色人種公主，對此現象的改革效果仍然有限，所以我們還需要更加努力，讓女孩們有更多機會看到多元族群的女性形象，不會因自己的膚色、髮色、捲髮或五官，就無法學會愛與認同自己。這也是曾經有一名黑人母親安潔莉卡・史維丁（Angelica Sweeting）為了女兒設計符合黑人女孩外型的「安潔莉卡娃娃」（Angelica Doll）的初衷。

3. 樹立黑人女性學習楷模

由於過往的名人、成功者與掌權者幾乎都是男性，這往往使得女性自幼對自己的能力與未來發展產生懷疑，或是認為自己最多只能在成功男性背後輔佐他們，又或者只能靠生養一名成功男性作為人生最大的成就可能。所以女性主義運動非常重視為女孩建立「女性學習楷模」（female role model），讓女孩有可以學習效仿的對象，相信她們有一天也能做得到，甚至超越那些出色女性的表現，成為一名有能力的女性。

然而這件事情不只關於性別，同時也關於種族，若黑人女孩對「成功女性」的印象直接等同於白人女性，對黑人女性的印象只剩下新聞事件中的犯罪者跟暴力受害者，那她們能有多少信心相信自己的能力與未來呢？她們可能會擔心自己將來成為棄嬰的小媽媽，或是只能靠打零工、從娼及參與犯罪行為維生，甚至是被白人至上主義者槍殺而橫死街頭。因此，貝利面對外界質疑與反對，成功在大螢幕上飾演愛麗兒的經歷，想必也能鼓舞非常多黑人及其她有色人種女孩。

4. 意識到黑人女性的命很重要

在美國，黑人經常被警方濫殺，黑人女性遭到殺害更加不受關注，並且對黑人跨性別女性，尤其是從娼維生者的仇恨謀殺，是美國針對LGBT仇恨謀殺案件的主要類型，所以開始有了「#黑人的命很重要」（#BlackLivesMatter）與「#說出她的名字」（#SayHerName）等標籤在社群媒體廣泛流傳。

這次對貝利飾演愛麗兒反彈的聲浪中，不乏出現對她的性暴力及死亡恐嚇，這種事情在社群媒體時代司空見慣，她並不是唯一被如此對待的黑人女性。貝利的處境也是所有黑人女性，無論順性別或跨性別，正在共同面對的脆弱處境，必須被社會大眾所正視，意識到黑人女性的人身及生命安全是非常重要的一件事情。

5. 傳承克勞德特・科爾文與羅莎・帕克斯的精神

1955年12月，​民權運動領袖羅莎・帕克斯​（Rosa Parks）在阿拉巴馬州的公車上拒絕讓座給白人而被捕，被視作是黑人抵抗種族隔離的指標事件。該案發生的九個月之前，該州也有​一名活躍於當地全國有色人種協進會（NAACP）青年理事會的黑人少女-克勞德特・科爾文（Claudette Colvin），年僅15歲的她一樣因為拒絕讓座給一名白人成年女性被捕。只是她身為深黑皮膚、貧窮的懷孕少女，因此不像帕克斯一樣受到正面關注支持，就連科爾文的母親都曾告訴她，應該把給發言機會給帕克斯，因為白人會比較喜歡帕克斯給大眾的形象。

貝利因為歌聲、才華與形象被導演相中，卻被要求讓出飾演愛麗兒的機會給白人女性，正如當年的科爾文與帕克斯被要求讓座給白人的歷史，沒想到64年後的今天仍在發生一樣的事情。我們必須從歷史中記取教訓，傳承科爾文與帕克斯當年勇敢抵抗的精神，不再讓這些令人感到窒息的歷史悲劇重演。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航