《根著我城》：文學、政治與藝術倫理──論《時間繁史・啞瓷之光》

文：陳智德

文學、政治與藝術倫理──論《時間繁史・啞瓷之光》

我：我已經不能喜歡我城了。

栩栩：我城只不過是你城吧。──董啟章《對角藝術》

引言

上下兩冊接近九百頁的《時間繁史・啞瓷之光》，有如波赫士（Jorge Luis Borges）《沙之書》（El Libro de Arena）所提及的頁碼數字大至九次冪但每頁頁碼不相連接的奇書，似乎是讀不完的，原因不在於篇幅或書頁，而是《時間繁史・啞瓷之光》環環相扣的情節、真實化了的人物、虛構化了的作者、物質化了的時間、觀念化了的地域、生活化了的文藝，催使無法抽身的讀者深陷其間，反覆徘徊而忘其所以。

《時間繁史・啞瓷之光》真是一部讀不完的書嗎？如果我們再回到董啟章早期的〈快餐店拼湊詩詩思思C C與維真尼亞的故事〉和〈永盛街興衰史〉、九七前後的《地圖集》和《V城繁勝錄》、二○○○年代中的《體育時期》和《對角藝術》；或更能理解《時間繁史・啞瓷之光》一書各種人物、作者、地域、文藝的種種虛實，特別再加以讀者個人由九七前後以迄於今的殖民城市體驗，《時間繁史・啞瓷之光》這部自然史三部曲之二當中的時間和宇宙，又似一眨而過，還有什麼比閱讀這書所需更濃縮的時間？

《時間繁史・啞瓷之光》令人難以釋卷，因為它所談論的時間也是一種生活觀念的真實。一如其他小說，《時間繁史》創造出一個一個人物：研究「V城的地方文學」的維真尼亞、在粉嶺商場上班的恩恩、藥劑師啞瓷、文藝青年嘍囉和正、聯和行動成員馬仔和阿志、殘障作家「獨裁者」；獨裁者與恩恩通信延續《體育時期》和《對角藝術》以來的思考，探討人物世界的真實性，但似乎更重要或更特殊的部份，在於十七年前文學小宇宙的形成、新文學小宇宙的成立及其與聯和行動的聯合抗爭和後來的分裂、獨裁者與訪談者維真尼亞、文藝青年嘍囉和正的對話、啞瓷的生活體驗和對社會抗爭的遠距觀察、從粉嶺到沙頭角的城市邊緣社區的呈現，反思文學的社會性，實踐文藝的藝術倫理，進而成就文藝的藝術高度。由此而看，在人物世界以外，或者《時間繁史・啞瓷之光》也是一部關於創作的小說，以小說的創造為真正主角。

一、 藝術倫理的省思

董啟章的《時間繁史・啞瓷之光》不強調地方背景，但稍留意的話亦可見小說的場景為新界北區，特別是粉嶺聯和墟，一處近於被廢棄的舊市集，等待重建或保育，探尋歷史原質以及由此而衍生的本書的重點內容，關於人物世界的創造和文學理念的價值。

《時間繁史・啞瓷之光》透過不同的敘述，多次談論文學團體「文學小宇宙」與社會運動組織「聯和行動」的結合，圍繞聯和墟的保育及相關地方議題作出聯合的抗爭，小說由此對社區抗爭及文學介入社會等概念的挪用，屢次從小說創作者的角度作出反思，探討文學對社區的呈現、呈現後的文學性及其價值；並對應小說中段「獨裁者」所提出的文學為他人而不是為讀者的觀念，對文學介入社會抱持懷疑的態度。

文學小宇宙欲與社會運動結合的努力最終失敗，他們亦因理念的分歧而解散。在圍繞文學小宇宙、聯和行動和寫作營的片段中，敘事者肯定文學性的邊緣視野之餘，也呈現其內在的散亂無章。敘事者當然理解文學小宇宙參與社會抗爭的邊緣視野，但也從獨立的角度提出主流與獨立各自存在的問題。相對於一般社區文學中的地方化生的人物或地方特質化的人物，董透過文學小宇宙的相關論爭，更處理邊緣社區特質化的文學觀念，以及其可能性，談論文學人的位置、介入社會及呈現的可能和意義。

「獨裁者」的妻子啞瓷對「聯和行動」雖然關注和理解，但也抱持中立及自省的恐懼，敘事者由此也從創作者的角度提出文學的獨立性及其焦慮。在〈Uncertainty Principle／不確定原理〉一章，啞瓷面對聯和墟居民連串反遷拆的行動以及相關文化人的聲援和連署行動等事件，徘徊在同情、投入和保持距離的態度之間：「她雖然對弱勢者感到同情，但也害怕激烈的抗爭行為。在不肯定的情況下，她唯有保持沉默。」

啞瓷對抗爭的反應，可說是一種由邊緣視野化生的真誠面對個人內在，並與同一章節中獨裁者在訪問中談及抗爭與文學的社會性的思考互相呼應；敘事者由此提出對文學人的社會介入或文學的社會性感到無力，唯其無力的認清而認清文學的本質以及文學的社會性本身。以文學介入社會，可能是文學人的某種社會責任，以文學「反映現實」或作社會的鏡子，甚至可作為一種文學理念；然而文學性最終仍須獨立於社會性，這一方面也是文學呈現的局限，另一方面卻源於文學性自身及其可能性的思考。

《時間繁史・啞瓷之光》所談論的藝術倫理、文學的社會性以及邊緣社區抗爭之間的關係十分微妙，故事中那邊緣社區的弱勢，沒有助長發生在當地的抗爭，反而因著邊緣社區的距離，反思文學介入社會的可能。「獨裁者」在前述的〈Uncertainty Principle／不確定原理〉一章中，否定文學的社會功能，以至懷疑文學的價值；而在下冊〈Sum over Histories〉一章裡，「獨裁者」在訪談中肯定年輕的新文學小宇宙成員「正」提出「極端行動的必要性」，再以拒絕被收編的城市邊緣意識的價值作回應；飽受作家角色困擾以及文藝的無用和被邊緣化、以文學作為一種「病徵」的獨裁者，由此強調也肯定了文學的獨立意義。

《時間繁史・啞瓷之光》對邊緣社區的呈現，最終引向一種文學獨立性的反思，其間一再對文學介入社會帶著懷疑，但這懷疑不指向犬儒式的虛無，卻重申文學概念或理念的純粹性，而真正肯定了文藝倫理以及文學本身的價值。

除了「獨裁者」及其妻啞瓷的中立、懷疑和思考，小說也透過「獨裁者」所創作出來的小說人物恩恩的生活世界，透過她在城市邊緣社區的工作以及她對生命的思考，提出一些瑣碎生活細節如何構成生活，從側面反思文學呈現的可能性。小說中的邊緣社區，象徵敘述者及人物的抽離視點，另一方面實體上為相對於城市中心的必然性和預期目光，邊緣社區的呈現正意味著各種預期目光的打破。

《時間繁史・啞瓷之光》對文學的社會性，特別各種對於「呈現」的預期目光提出不少懷疑，正觸及社區文學的核心理念，即文學應如何呈現社區特質以及其呈現的價值。《時間繁史・啞瓷之光》提出的思考很值得進一步深思，不是說文學不能介入社會或具社會意義，而是它的社會意義最終仍須在文學的獨立性和距離中達致，它所使用的不是社會運動的方法，始終仍是文學的方法，才能真正達致文學的社會性。

二、 介入的無力

文學小宇宙的成立及其與聯和行動的聯合抗爭和後來的分裂，讓筆者想起於一九四三年解散「中國文學研究會」、寫〈「中國文學」的廢刊與我〉一文和《魯迅》一書的日本學者竹內好（一九一○─一九七七）。他在《魯迅》一書的「政治與文學」一節中，從魯迅寫於一九二七年的〈革命時代的文學〉出發，討論作為啟蒙者、文學者與革命者之間的魯迅的矛盾，特別在文學與革命的關係以及文學如何被革命變換色彩的評論中，提出具反思性的看法：

文學是無力的，魯迅這樣看。所謂無力，是對政治的無力。如果反過來說，那麼就是對政治有力的東西不是文學……這不是要說文學與政治無關。因為互不相干便不會產生有力或無力的問題。文學對政治無力，是由於文學自身異化了政治，並通過與政治交鋒才如此的。游離於政治的，不是文學。文學在政治中找見自己的影子，又把這影子破卻在政治裡，換句話說，就是自覺到無力，─文學走完這一過程，才成為文學。

從董啟章的小說談到竹內好，絕非一種學術拼湊，董在《時間繁史・啞瓷之光》所表達的文學理念，一種超越單純的文藝創作或文學研究的藝術倫理，或可在竹內好的文學理念和體驗中找到參照。

竹內好從魯迅的抵抗性文學得到重要體悟，反覆思考文學介入社會的意義。在寫作《魯迅》一書的一九四三年，也是竹內好解散由他與友人創辦的「中國文學研究會」之年，該會出版的《中國文學月報》亦同時停刊，為此他寫了〈「中國文學」的廢刊與我〉一文，表達了他對文藝、學術思想、國家政治和戰爭的看法。一九四三年可說是其人生轉折之年，三十三歲的竹內好亦於該年被徵召入伍，當一九四四年《魯迅》一書出版時他已身在中國戰場。

竹內好當時對日本發動侵華戰爭持肯定態度，當然是出於一種歷史的局限以至認知上的錯誤，但他在《魯迅》一書強調文學的抵抗性和獨立意義，亦對魯迅作品的思想以及其革命文學觀提出重要說法，使《魯迅》一書不僅成為日後的魯迅研究者必讀之書，也作為竹內好本人對文學與政治關係的思想載體。事實上竹內好並不以研究魯迅為單純的學術研究工作，而是與他本人的生命相關，他是以魯迅的掙扎作為他個人生命的掙扎。由此，《魯迅》一書也成為竹內好戰後連串介入日本社會與現代性思考，包括對二戰的反思和一九六○年反日美安保條約運動的參與中，一以貫之的起點。

從竹內好在《魯迅》一書對政治與文學的思考再引申而言，文學的獨立意義不是指它可以脫離革命和公眾，亦不是從屬於它或平衡地二者等同，而是文學工作者必須正視文學對革命或社會運動和公共事件本身的無力，文學也無法改變或改良社會，無法參與社會運動和公共事件，文學始終孤單而無力，但正如竹內好所說：「文學在政治中找見自己的影子，又把這影子破卻在政治裡，換句話說，就是自覺到無力，─文學走完這一過程，才成為文學」，文學人必須走過這痛感無力的過程，才得到力量促成具公共意義的文學。

文學人未必在介入社會之時認清文學的本質，但他或會在介入的過程中，認清文學的局限，從而意識到文學人的位置。文學固然不可能如革命般改變社會，也不會像社會運動或抗爭般引來即時關注；文學的力量在於轉化事物中的情志，特別是人物和環境的關係，以記錄和轉化，延展當中的感悟力量，以至讓它走向帶超越時效性的功能，在日後不同的時空中繼續引發反思。文學透過介入社會所追求的不是革命或改變，而是超越；由此，它對介入社會本身卻是無力的，文學的社會性另有所歸，文學介入社會最終得到的未必是「反映現實」或改善社會的效用，而是文學人在介入的過程中，其實也透過介入、呈現以及更重要的自我省察，達到非介入而無法達致的藝術高度。

三、 藝術倫理實踐

《時間繁史・啞瓷之光》一書可說是以邊緣社區的呈現及文學介入的無力，來凸顯文學呈現社會的方式。作者把政治無力化，文學的社會性沒有透過人物的介入社會而達致，卻透過對介入的無力而實踐了文學的社會性。董啟章安排作家獨裁者居於沙頭角村屋，透過連串創作生命的訪談和回溯，以個人生活和創作史補充地方史，以個人和文學觀念的邊緣擴闊、補充地域的邊緣；理念創造和藝術倫理成了理解地方邊緣的關鍵，《時間繁史・啞瓷之光》的社區文學理念在於提出一切地方的基本，仍在於居住和理解其中的個體。

《時間繁史・啞瓷之光》處理的問題相當多，包括人物世界的可能性、本土性的實踐與超越、文藝價值的再思，以至透過小說人物恩恩不時收到創造她的作者，即獨裁者以父親的口吻來信，討論文藝、人生和世界，作者以父親和作家同具創造者角色，再引發思考作家的身份問題，達致一種強調創造、生存和責任的「父性寫作」，以此對應小說另一層面所談論的文藝價值問題。

在小說場景的安排和選擇上亦見作者的用心，從呈現城市的邊緣事物出發，對呈現深切思考，也呈現出別樣的城市景觀及其內在理念。相對董的其他小說作品來說，有關文藝價值的再思是本書比較獨特的內容，也佔去不少篇幅。本來，香港文藝和香港作者在「香港」的生存空間或閱讀市場等問題本身的荒謬性，已因問題的反覆循環而使相關討論成為重複而不解的濫調；但是董啟章就此問題所提出的不是一種論辯，他在本書透過人物世界的可能、本土性超越與文藝價值的結合，使生活創造與文學的理念創造也結合；《時間繁史・啞瓷之光》一書所演化的時間的真實性，在於一種與生命相連的文藝，並以其為無可迴避更無可計算的藝術倫理實踐。

即使這實踐無可計算，但不指向前述的文藝者生存問題的解決，藝術倫理不為生存問題而實踐，正如竹內好提出魯迅對革命文學的參與和反省，最終成就的不是革命，卻是文學本身；《時間繁史・啞瓷之光》的藝術倫理，由無力介入社會的認清和文學的獨立意義而實現文學的價值，由特定的客體事物即外在的城市邊緣呈現成就了文學的社會性，更由反預期目光的呈現模式，成就了小說核心意義上的藝術高度，作者由是建立了城市邊緣的理念世界，也由此完成了自己。

讀畢《時間繁史・啞瓷之光》的一刻，我很想再重讀《體育時期》的上下學期，情況有如讀畢《天工開物・栩栩如真》之後，很想重讀《對角藝術》一樣。《對角藝術》在「我城」一章，提到轉讀中文系的栩栩，因應課堂要求而讀西西的《我城》，卻無法讀通，敘述者嘗試為栩栩解說，卻逐漸陷入迷思。敘述者對《我城》的評述幾可倒背如流，卻難以評說西西的新作〈我的喬治亞〉，對西西的懷疑也形成作者自我的懷疑。

那是《對角藝術》全書終末的一章，探問文學作為一種技藝的意義，而小說人物的創造又是否只是一種創作者的自我投影？董的創作總不忘自省，這不是慣性，而是一種對真實的介懷。《時間繁史・啞瓷之光》的真實，也許不在乎人物、社會抗爭甚至文藝本身，關鍵在於創造的可能，或者態度、語調，自我和他人世界的總合。相對於《我城》，對《時間繁史・啞瓷之光》或董啟章小說的評述仍有待累積，這可能是另一段「他城」的故事。筆者確然認為《時間繁史・啞瓷之光》是一種由文藝倫理實踐出的藝術高度，只不知評說對象會否有如《對角藝術》所創造出來的人物，對開始懷疑《我城》的敘述者說：「你說了這麼多關於《我城》的，但其實，我城只不過是你城吧。」

相關書摘 ▶《根著我城》：冷戰局勢下的台港現代詩，對抗時代的禁錮和孤絕

書籍介紹

本文摘錄自《根著我城：戰後至2000年代的香港文學》，聯經出版出版

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作者：陳智德

了解香港文學，必須從這本開始！

香港文學的發展不是建立在對於「非本土」的否定之上，也不是簡單地由無到有的過程，實際上存在更多的矛盾、游離。本土與非本土共同構成香港文學本土意識的複雜性，結合流動與根著的辯證，作為本書《根著我城：戰後至2000年代的香港文學》回顧、論述戰後至2000年代香港文學的核心。

陳智德的《根著我城》以文學史架構為綱的系統論述，主要論及的作家包括望雲（張吻冰）、趙滋蕃、張一帆、阮朗、曹聚仁、徐訏、力匡、舒巷城、楊際光、馬朗、蔡炎培、劉以鬯、西西、梁秉鈞（也斯）、鄧阿藍、洛楓、董啟章、潘國靈、謝曉虹；也旁及符公望、黃雨、沙鷗、葉靈鳳、陳君葆、何達、唐君毅、林以亮、夏侯無忌（齊桓）、司馬長風、吳煦斌、松木（蔡振興）、戴天、馬覺、崑南、盧因、陳冠中、葉輝、游靜、馬國明、李碧華、辛其氏、郭麗容、鍾玲玲等。

書中論及的作品始自戰後初期黃雨、符公望的左翼詩歌、1950年代趙滋蕃、阮朗、徐訏等人的小說，下迄2007年董啟章《時間繁史・啞瓷之光》和陳冠中《事後：本土文化誌》等；亦從報刊研究角度分析《華僑日報・學生週刊》、《七○年代雙週刊》、《越界》、《香港文學（雙月刊）》、《今天・香港文化專輯》等刊物的時代意義和文學史位置，探討議題含括左翼詩歌、反共小說、寫實主義文學、現代主義文學以及有關方言詩歌、自我改造、新民主主義文藝等概念，是陳智德無間斷地從事香港文學研究二十年成果的階段性總匯。

陳智德在《根著我城》一書討論香港文學的不同之處是本土意識的不同面向。1930年代至2000年代多種不同時代、不同風格的作品，香港文學的本土意識，在不同年代具有不同的方向，而本土意識並不等於對地方人事的肯定，也可以包括對地方的否定和批評。因應近現代中國歷史發展的特殊狀況，認識香港文學以至台灣文學的個別性發展，才能認識中國現當代文學的全局，因此本土並不狹窄，反而是通往普遍之途，正如抗戰時期的民族形式論爭所提出，地方認同並不與民族認同相矛盾。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航