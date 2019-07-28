《根著我城》：冷戰局勢下的台港現代詩，對抗時代的禁錮和孤絕

文：陳智德

一、「禁錮」和「孤絕」

現代詩及其更大範圍的現代主義文學，本非單純一種文學潮流、技巧的引進，而是有現實原因，為針對或回應現實政治和社會環境的問題。其中，冷戰局勢下政治現實和意識形態的對峙，造成現實及人心的隔絕、鄉愁以至文化斷裂和身份矛盾的問題，可說是台、港現代詩作者都共同面對的處境，兩地現代詩提倡者對此實各有相近的對應。

他們的詩藝、理念和立場當然各有歧異，然而從宏觀性的整體意義觀察五、六○年代的台、港現代詩，放諸同時代的華語寫作當中，其文學的時代價值正於現代詩的抗衡精神：台、港現代詩作者都不單純視詩歌為純粹的語言技藝，而是一種反抗，對冷戰局勢、威權統治、殖民主義做成的禁錮、閉塞和隔絕以及由此所引申的種種不義的反抗。

五、六○年代的台、港現代詩共同被批評為晦澀難懂，引發多番論戰，事實上他們的詩歌語言絕不明朗易懂，也不停留於一般所理解的抒情詩歌層面，但他們並非以「難懂」為目的，而是有語言上的需要：需要那樣的寫法，才能真正表達種種複雜的觀念和對現實的另類觀察，透過舊語言之破卻，凸顯出舊有語言之無效，提出以詩語言形式存在的反抗，成就他們一代人的語言信念。

本文嘗試比較台、港兩地作品，特別有感當中的整體面貌和反思，還須透過並讀、比較才能得出。五○年代中葉，現代詩運動在台灣興起之時，紀弦、洛夫、瘂弦那一輩詩人面對的是在反共文學主流以外，有形和無形的政治陰影、限制和禁忌，正如瘂弦的回顧：

五○年代的言論沒有今天開放，想表示一點特別的意見，很難直截了當地說出來；超現實主義的朦朧，象徵式的高度意象的語言，正好適合我們，把一些社會意見、抗議，隱藏在象徵的枝葉後面。

瘂弦在另一篇文章也提到：

那時候的詩人不能把話說得太明白，才把真正想說的話隱藏在意象的枝葉背後。像商禽的「逢單日的夜歌」、洛夫的「石室之死亡」，社會的現實性很強，但是能不能像今天這樣用明朗的語言把它寫出來？不能。必須用象徵的手法，把自己對社會的抗議、人生的批判帶出來。

由此，現代主義文學在技巧以外，更出於一種針對政治禁忌的掩飾和防備。又如奚密在〈台灣五、六○年代現代主義的反思〉一文中解釋台灣現代詩超現實主義的傾向，是由於政治力量─來自反共文藝的主流意識隔絕了五四至四○年代的中國新詩承傳，以及教育與保守力量對現代詩的貶斥，促使台灣五、六○年代現代詩的邊緣化。15在具體作品中，五、六○年代台灣現代詩頗多「禁錮」和「孤絕」的意象，如洛夫〈煙囪〉一詩：

矗立於漠漠的斜陽裏，

風撩起黑髮，而瘦長的投影靜止，

那城牆下便有點寂寞，有點愴涼。

我是一隻想飛的煙囪。



俯首望著那條長長的護城河，

河水盈盈，流不盡千古的胭脂殘粉，

誰使我禁錮，使我溯不到夢的源頭？

宮宇傾圮，那騎樓上敲鐘的老人依舊，

鐘聲清越依舊。



我想遠遊，哦，那長長的河，那青青的山，

如能化為一隻凌雲的野鶴，

甚至一粒微塵，一片輕煙……



而今，我只是一片瘦長的投影，

——讓人寂寞。

〈煙囪〉思考「禁錮」的源頭，在於夢的隔絕，「夢的源頭」與「漠漠的斜陽」、「胭脂殘粉」、「宮宇傾圮」等連串古典中國文學文化意象相連，「禁錮」源於外力的阻隔，也包括文化自身的傾頹，由此「禁錮」源頭的理解，使詩中的主體趨於悲觀，想化為「野鶴」、「微塵」以至「輕煙」都不能，而只能是「一片瘦長的投影」，以虛無回應「禁錮」。葉維廉曾評論洛夫詩作中的「禁錮」意象，提出洛夫的「禁錮」感受「不只是個人的，而且是全社會的」，「禁錮」的虛無是由冷戰局勢所做成：「與家園隔絕、懷鄉、渴求突圍而去，或打破沉悶與焦躁，卻又時時沉入絕望之中，一種強烈的深淵似的低氣壓呼應著冷戰初期的氣象。」

台、港現代詩人同處於冷戰的局勢中，台灣詩人面對威權統治下無形的政治陰影、限制和禁忌，香港詩人則面對殖民主義造成的身份矛盾、失根和異化，詩人找不到出路而歸於虛無。正如羅永生所論，香港所面對的冷戰局面不單涉及美蘇角力及國共意識形態對峙，也包括港英政府的殖民策略及中共政府默許香港的情況，使冷戰反而鞏固了殖民；中共由於政治現實考慮而默許英國對香港的殖民統治，由此中英雙方共同做成了香港人所面對的殖民主義強勢，也促成香港人的身份矛盾。

一九六七年的「六七暴動」，在左派立場論述中是一場「反英抗暴運動」，具反殖政治色彩及意圖，卻由於中共未作實際行動及默許香港維持殖民統治的現狀，而香港政府也在事件後汲取經驗和教訓，推行改善民生及舒緩青年不滿的種種政策，由此反而使港英的殖民統治更形鞏固。冷戰局面使香港殖民主義威權持續不衰，可說是冷戰對香港的最負面而長久的影響。

在香港，作家的處境或相對上較自由，但並非因為香港政府較開明，更大程度是由於香港政府在國共意識形態對峙中求取平衡或制衡的位置。因永華影業工潮等事件，一九五二年一月十日及十五日，香港政府拘捕了司馬文森等多名左翼電影工作者，列作不受歡迎人物驅逐出境，事件實際背景還涉及一九四八至一九五二年間南來影人和左翼電影工作者在香港成立的讀書會和「香港電影工作者學會」的左翼思想宣傳和文化活動；該年由朱石麟拍攝的電影《一板之隔》因主角被驅逐出境而被迫換角，影片在結束處以南來知識份子返回中國大陸一節，微妙地對現實情況有所回應。

另一方面，一九六四年趙滋蕃因在台灣發表小說《重生島》得罪港府，同年被列作「不受歡迎人物」，驅逐出境。趙滋蕃在港時任職亞洲出版社總編輯，五、六○年代，該出版社出版不下數百種意識形態鮮明的反共文學作品以及「專題研究」叢書等書籍，趙滋蕃被驅逐事件的背景相信還牽涉他在香港亞洲出版社的工作。香港政府在國共意識形態對峙中求取平衡，為香港文化界帶來不少實質的制約。

馬朗在《文藝新潮》的發刊辭說：「我們處身在一個史無前例的悲劇階段，新的黑暗時代正在降臨。」馬朗於一九八五年一次訪談中回顧《文藝新潮》時進一步闡析創辦《文藝新潮》的動機，在於針對冷戰政局以及香港文壇的保守氣氛：「許多從大陸逃亡出來的文化人和知識青年，都執筆賣文……其中雖偶有佳作，也是落伍脫節的居多，有時簡直是開倒車回到『新月』時代以前，既不『接棒』承繼優良的傳統，更不去尋覓世界文學的主流，完全是坐井觀天。受到政治勢力的影響，我們的視聽都被矇蔽多時。回到我們破除矇蔽的屏障，重新觀察裡外的世界，我們覺得處身在一個史無前例的悲劇階段，面臨新的黑暗時代，於是感到需要一個中心思想……這個新的潮流就是現代主義。當時，我認為，通過現代主義才可以破舊立新。」

崑南、王無邪、葉維廉等一九五九年創辦《新思潮》和「現代文學美術協會」，同樣針對保守的文化：「在香港，文壇荒蕪了一個相當長久的時期。刊物的數量很蓬勃，但刊物是些怎麼樣的刊物呢？它們能夠暢銷的，不外屬於趣味、色情、娛樂性那類。能夠站得穩的，不外有政治背景之支持，它們不在乎讀者的多少，願意自我陶醉地唱獨腳戲。嚴肅的純文藝刊物，（具有思想啟示性的，更是鳳毛麟角。）能夠出現於群眾面前的，許多是經不起時間與環境的考驗，倒了下來。」

《新思潮》在針對文化危機以外，亦感到政治上、認同上的危機：「因為『兩個中國』事實，也使香港居民（尤其年輕的一輩）躑躅在十字街頭，採取了觀望的苟安態度」、「從整體的流離到個人信仰的崩潰 從現實的無聊到理想的破碎……我們生活在殖民地上 我們是受著縛束」、「我們處於一個多難的時代 為了我們中華民族目前整體的流離」，《新思潮》的創辦，正是對這些「危機」的回應，針對失根的殖民地社會、充滿壓抑、忌諱和二元對立的政治形勢、文化價值的失落，造成文學藝術的邊緣化、青年人無所適從的苦悶。

六○年代香港詩人面對價值失落以後的虛無、對現實社會有所不滿的抗衡，盧因〈時間之歌〉即以尼采的名句「上帝已經死去」作為引言，道出舊有價值之再不適用及隨之而來的虛無：

只剩下陽光

星星沒有說話

或者彈琴 或

偷窺見底的海水

……

只剩下昨夜的風

它們捲走我的眼睛

─屬招紙的年代

屬嘆息的痙癵

屬鞭打的病態

冷戰以及自殺以及主義

以及自己黃坭水的臉孔

剛舉步 我便想起

剩下的陽光

剩下的風

盧因〈時間之歌〉以舊有文化價值的逝去引發時間觀的改變，以重複使用的「只剩下」和「剩下的」顯示舊有事物的逝去以及當下現實處境的不完整，而詩人的虛無正來自這不完整的處境和價值的失落。西西以張愛倫為筆名發表的〈異症〉亦傾向當時流行的存在主義思潮，思考現實處境的荒謬，語調同樣虛無。王無邪的〈一九五七年春：香港〉深思夾處文化中國和香港殖民地文化之間的夾縫處境，嘗試尋求認同而感到矛盾、落空，寫出了當中的「雙重不可能」：無法認同殖民地香港，亦不認同現實中國，對一整代「香港人」的滯留局面漸成無可改變的現實感到無奈。

政治意識形態鬥爭的暗湧，使港人處於夾縫，尤其對青年一輩而言尤感到身份認同的矛盾。現代詩轉化孤立和矛盾，提供創造的可能，為一代人提供另一種可能性。在冷戰、港英與中共的關係以外，透過民間文化的自發、自創，現代詩作者從中國三○年代現代主義文學以及西方現代文學轉化成本地抗衡文化宰制的聲音。戴天、馬覺、崑南、蔡炎培、王無邪等人的創新語言和形式創建，既調節現有的詩歌語言，也針對殖民主義的無根，建立更具自主性的文化認同。

台灣現代詩人如商禽、洛夫、瘂弦和白萩則在隔絕、鄉愁、禁制、禁忌和審查的各種現實限制中，藉著現代主義語言策略表達反抗，同樣以創新的語言、純粹詩的真聲，在藝術上達至更高層次高度，使華語新詩（五四以來的中文新體詩歌）踏上新的台階。

相關書摘 ▶《根著我城》：文學、政治與藝術倫理──論《時間繁史・啞瓷之光》

書籍介紹

本文摘錄自《根著我城：戰後至2000年代的香港文學》，聯經出版出版

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作者：陳智德

了解香港文學，必須從這本開始！

香港文學的發展不是建立在對於「非本土」的否定之上，也不是簡單地由無到有的過程，實際上存在更多的矛盾、游離。本土與非本土共同構成香港文學本土意識的複雜性，結合流動與根著的辯證，作為本書《根著我城：戰後至2000年代的香港文學》回顧、論述戰後至2000年代香港文學的核心。

陳智德的《根著我城》以文學史架構為綱的系統論述，主要論及的作家包括望雲（張吻冰）、趙滋蕃、張一帆、阮朗、曹聚仁、徐訏、力匡、舒巷城、楊際光、馬朗、蔡炎培、劉以鬯、西西、梁秉鈞（也斯）、鄧阿藍、洛楓、董啟章、潘國靈、謝曉虹；也旁及符公望、黃雨、沙鷗、葉靈鳳、陳君葆、何達、唐君毅、林以亮、夏侯無忌（齊桓）、司馬長風、吳煦斌、松木（蔡振興）、戴天、馬覺、崑南、盧因、陳冠中、葉輝、游靜、馬國明、李碧華、辛其氏、郭麗容、鍾玲玲等。

書中論及的作品始自戰後初期黃雨、符公望的左翼詩歌、1950年代趙滋蕃、阮朗、徐訏等人的小說，下迄2007年董啟章《時間繁史・啞瓷之光》和陳冠中《事後：本土文化誌》等；亦從報刊研究角度分析《華僑日報・學生週刊》、《七○年代雙週刊》、《越界》、《香港文學（雙月刊）》、《今天・香港文化專輯》等刊物的時代意義和文學史位置，探討議題含括左翼詩歌、反共小說、寫實主義文學、現代主義文學以及有關方言詩歌、自我改造、新民主主義文藝等概念，是陳智德無間斷地從事香港文學研究二十年成果的階段性總匯。

陳智德在《根著我城》一書討論香港文學的不同之處是本土意識的不同面向。1930年代至2000年代多種不同時代、不同風格的作品，香港文學的本土意識，在不同年代具有不同的方向，而本土意識並不等於對地方人事的肯定，也可以包括對地方的否定和批評。因應近現代中國歷史發展的特殊狀況，認識香港文學以至台灣文學的個別性發展，才能認識中國現當代文學的全局，因此本土並不狹窄，反而是通往普遍之途，正如抗戰時期的民族形式論爭所提出，地方認同並不與民族認同相矛盾。

Photo Credit: 聯經出版

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核稿編輯：翁世航