《哈利波特》催狂魔與憂鬱症的隱喻：溫暖的善意，很可能就是拯救別人的護法

《哈利波特》是一部奇幻小說，也是一部成長小說。

我想，這部作品最好看的地方不只是魔法，而是對於人心、對於成長的歷程，有著精彩的刻畫。在第一集、第二集中，充滿了繽紛的魔法色彩，不過，還記得第三集《阿茲卡班的逃犯》嗎？故事突然被一層不愉快的黑霧給籠罩，「催狂魔」來了。

催狂魔是一種黑暗生物，小說描述催狂魔出現時，周圍會產生明顯的變化，「空氣中的快樂、希望都被它吸乾」，當你面對它，所有美好的感覺和回憶不復存在，你腦中只剩下最糟糕的經歷。

既簡單又準確的形容，這就是催狂魔。這就是憂鬱。

這並不是過度解讀，作者J.K.羅琳在訪談中自己說道，她在寫稿前期，面臨生活與經濟的重大壓力，當時患有重度的憂鬱症，而她挺了過來，她繼續創作小說，並且將這種「讓人感到絕望的黑暗」寫成了催狂魔。

過去，人們往往對憂鬱症有誤解，認為不要想東想西，只要樂觀一點、積極一點就好了，但這樣的說法完全沒有道理，這種病症就是奪走他快樂的能力，怎麼能叫他想辦法快樂一點呢？

你不會對腸胃炎的人說，勇敢一點、堅強一點，別再吐了，肚子痛忍一忍就會好的，對吧？我們都知道生病要看醫生，如果大腦生病了，就要看精神科醫生，尋求心理諮商或看精神科並不是什麼可怕的事，先認識這個病症，才能夠讓情況好轉。

我不是醫生或專家，點到為止，我主要想說的是小說的部分，哈利看到催狂魔時，多次失去控制，甚至情緒崩潰，但其他同學對催狂魔的反應卻沒有這麼大，這是為什麼呢？

因為哈利比較脆弱、比較沒用嗎？當然不是。

答案很簡單，即使是同一件事，每個人的感受程度都不盡相同。哈利從小父母雙亡，他渴望愛、渴望家庭的溫暖，但他的童年只有被欺凌的記憶，因為這些過去，他面對創傷的時候特別難過、特別痛苦。

這是很巧妙的比喻，每個人性格、經歷不同，如果不懂這種痛苦是很正常的，但千萬別說什麼「你就是想太多了」、「這種事哪有什麼了不起」，請記得，你看不到催狂魔，不代表催狂魔不存在。

我認識幾位因病所苦的朋友，也看過一些書中的案例，當他們安好時，說話風趣、充滿自信，根本不會覺得他們有什麼問題，但是在狀況差的時候，那是旁人難以想像的，平常邏輯清楚的人，說不出一句完整的話，賴在地上，連站起來的力氣都沒有；平時熱愛文學的人，試圖翻開書，卻發現他一個字都看不懂。

聽起來很誇張嗎？但這是事實，因為催狂魔的到來，抽乾了所有東西，讓他們無法正常看這個世界、無法正常思考。

請不要否定自己無法理解的事情。看不見催狂魔，就只是比較幸運而已。

說到這裡，也許有人會想，那要如何對抗黑暗勢力，不該說「別想太多」、也不該說「加油」，那什麼都不用說了啊！我們到底能做什麼？

事實上，如果身邊有憂鬱症、躁鬱症、思覺失調的人，或者將範圍擴大，任何處於巨大傷痛中的人，陪伴他們確實不容易，不過，當然還是有辦法幫助他們，說起來大概就是兩個字，「用心」。用心傾聽，用心理解他們，如果你重要的親人或朋友有這樣的問題，除了照醫師指示吃藥之外，讓他們知道「有事記得跟我說，無論發生了什麼，我都在」，這就是非常強大的力量。

還記得擊敗催狂魔的咒語嗎？疾疾、護法現身！

那個閃耀光芒的護法，其實就是希望，就是愛。

你的陪伴、你真心的一句話，或許正是處於憂鬱和絕望中的人的救命稻草，反過來說，攻擊他人的言語動作，那些惡意、否定、嘲諷，很可能造成超乎想像的殺傷力。

我們不一定看得到催狂魔，但我們必須知道黑暗的存在。然後，如果有能力的話，希望能夠成為照亮別人的護法。

人的小小惡意，都可能成為黑魔法。

而溫暖的善意，很可能就是拯救別人的護法。

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本文經大豫言家－說書人柳豫授權轉載，原文發表於此

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