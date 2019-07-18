曾製作《涼宮春日的憂鬱》，日本動畫公司「京都動畫」疑遭縱火，25人死亡

曾製作《涼宮春日的憂鬱》、電影版《聲之形》的日本動畫製作公司「京都動畫」18日早晨疑似遭人縱火，火勢延燒5小時，造成25人死亡，是平成時代以來縱火案中遇難人數最多的。「京都動畫」社長八田英明表示，受害工作人員都是日本動畫界棟樑，「只要有一人受傷，都是完全無法承受的事」。這起消息不僅震驚日本動畫界，美國動畫發行公司都為此募款，日本首相安倍晉三也推文為死傷者祈福。

《日本放送協會》（NHK）報導，火災發生時，京都動畫3層樓辦公室內共有73人。京都警方表示，此起縱火事件造成25人死亡、36人受傷，加上7人平安，這也意味著尚有5人情況不明。

《中央社》報導，日本動畫製作公司「京都動畫」位於京都市伏見區的工作室疑遭縱火，3層樓建築物幾乎全燒毀。

京都市消防局表示，日本時間今天上午10時30分過後，「京都動畫」位於京都市伏見區的工作室發生火災。「京都動畫」總公司位於京都府宇治市。京都府警察本部表示，一名男子在現場潑灑像汽油般的液體被懷疑涉嫌縱火，已遭警方拘留。

這場火災因為火勢蔓延速度很快，一下子就延燒3層樓建築，《中央社》報導，消防單位派出30輛消防車前往滅火，從上午10時30分過後起火，一直到下午3時過後，花了近5小時才大致撲滅火勢。

《日本放送協會》（NHK）報導，建築物1樓是辦公室、2樓和3樓是動畫製作的工作室；發現遺體的地方包括1樓有2人、2樓有11人、2樓連接3樓的樓梯有1人、3樓連接屋頂的樓梯有11人，共25人。

日本《共同社》18時50分發布的快訊指出，日本警察廳表示這是平成時代以來，縱火案中遇難人數最多的。

不明男子涉嫌潑汽油、縱火，被捕後怒回「抄襲」

《中央社》報導，日本《產經新聞》報導，住在火場附近民眾表示，縱火犯嫌被警方逮捕時怒喊「抄襲」；京都府警方表示，犯嫌似乎是大喊「去死」進入建築物內縱火。

目前犯嫌已被送往京都市內的醫院治療，京都府警方將針對涉縱火罪嫌進行調查。

警方表示，犯嫌是在潑灑液體後逃走，然後「京都動畫」一名男性員工在後追趕，犯嫌跑沒多久就無力癱倒在路上。

住在犯嫌被逮現場附近的女性說，當時對講機鈴響，她到外察看時看到一個穿T恤和牛仔褲裝扮的男子，倒在家裡玄關旁的車庫附近，腳上流著血，褲子上有被火燒的痕跡，所以她簡單照顧這名男子。等到警方來到現場時逮捕這名男子，並詢問「為什麼要做這種事」等，犯嫌怒回說：「抄襲」。犯嫌也說了「有潑灑汽油」、「用打火機點火」等話。

《中央社》報導，《日本放送協會》報導，「京都動畫」社長八田英明說，公司收到抗議雖不能說是家常便飯，卻也不少見，特別是曾收過「去死」等死亡恐嚇郵件。八田說，發生火災的現場是「京都動畫」的心臟所在，這樣說也許略嫌誇張，但這些儼然日本動畫界棟樑的工作人員，「只要有一人受傷甚至死亡，都是完全無法承受的事」。

熟悉建築物火災的專家、早稻田大學教授長谷見雄二說，汽油揮發性高，如果被潑灑到像這種密閉的場合再點火，「瞬間就會發生爆炸性火災」。長谷見說，這間公司內應該有很多像紙類的易燃物，研判因此在短時間內就讓火勢迅速蔓延。在這樣的情況下，就算察覺到火災而想避難，可能還是有困難。

根據《NHK》拿到的建築物平面圖，每層樓內部空間通透，沒有隔間，有一道迴旋樓梯從一樓穿透到三樓。

動漫迷心中的聖殿「京阿尼」曾製作《涼宮春日的憂鬱》、《吹響吧！上低音號》

《中央社》報導，被動漫迷暱稱為「京阿尼」（「京」指京都，「阿尼」是「Animation」簡稱「Ani」的譯音）的「京都動畫」成立於1981年，總部設立於京都宇治市。除了旗下3個動畫工作室與關係企業Animation Do的2個動畫工作室外，還設有員工宿舍及動畫學校。在外包業務全盛時期，曾擁有4個工作室、超過百名員工。

獨立製作的作品風格以細製描繪現實風景或人物動作著名，對於改編自小說或遊戲的作品儘量忠於原作的態度，在日本和國際間都得到動畫迷高度評價。

知名作品包括《涼宮春日的憂鬱》、《K-ON！輕音部》、《冰菓》、《吹響吧！上低音號》、《紫羅蘭永恆花園》、《Free！》、電影版《聲之形》。著名的協力製作作品則包括《魔女宅急便》、《紅豬》、《AKIRA》、《哆啦A夢》、《我們這一家》、《犬夜叉》、《神奇寶貝》、《蠟筆小新》、《名偵探柯南》、《銀魂》、《新世紀福音戰士》、《∀鋼彈》。

在bilibili論壇擁有1.1萬粉絲、經常評論日本動畫的的RicoGarden曾寫道。京都動畫在2003年開始獨立做動畫後，憑藉《涼宮春日的憂鬱》等迅速在動畫圈掀起話題。擅長寫動漫評論的「鏡花先生」曾提到，《涼宮春日的憂鬱》是當時第一部大膽打亂劇情順序、不按時間軸編排敘述故事的動畫，也讓京都動畫成功打響知名度。RicoGarden寫道，2013年，京都動畫推出集大成之作《吹響吧！上低音號》後，也開始力求突破，陸續推出《聲之形》、《紫羅蘭永恆花園》等具有探索意義的作品。除了推出優質的作品，京都動畫也以願意拔擢新人，受到推崇。

不只日本動漫界齊聲哀悼，美國動畫公司也發起募款

《中央社》報導，日本首相安倍晉三下午推文表示，對今天發生在京都的縱火殺人事件，造成多人死傷，這麼淒慘的事件讓他說不出話。除為死者祈求冥福，也要對傷者表達慰問之意，並祝福傷者早日康復。

以動畫《你的名字》聞名的動畫導演新海誠在推特上表示，希望事件的所有人都能平安。

京都動畫的知名作品《吹響吧！上低音號》的原著作者武田綾乃也在推特上說，「無法理解怎麼會發生這樣的事情」。武田雖然在推特上沒有直接明說「京都動畫」，但武田說，對於用不講理的方式傷害這些製作絕佳作品工作者，「我感到非常非常難過」。

網友紛紛表示，日本珍貴的東西就這樣被一把火奪走，「無法相信，太過分了，令人非常非常難過」。有網友在推特上表示，只希望員工們可以平安無事，不願就這樣失去優秀的動漫人才；也有網友為傷者祈福，盼早日康復，有人對工作室內的原稿付之一炬感到相當婉惜，但怎麼樣還是比不上人命重要。

《ETtoday》報導，除了日本動畫界人士，美國動畫發行公司Sentai Filmworks在募款網站發起「Help KyoAni Heal」活動，截止截稿時的18時30分，不到半天，已經衝破23萬美元（約713萬台幣）。

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核稿編輯：楊之瑜



