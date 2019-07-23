「國家植物園方舟計畫」上路：讓植物園不再只是個搜奇的場所

環境資訊中心特約記者 廖靜蕙苗栗、宜蘭報導

一月份，中部山區飄著微雨，風大得讓人站不住腳，向前走更是舉步維艱。以之字形側走繞著山坡前進，儘管費時費力，到了稜線上，西北部丘陵、河川、聚落，到海岸的關係，盡收眼底。只是此行的目的並非飽覽美景，林試所的研究人員背負著受脅植物保種任務，在這片焦土尋找、採集台灣僅剩、族群稀少的植物，希望帶回苗圃透過繁衍技術，能為受脅植物增加族群數。

這片曠野，經過去年底一場野火紋身，放眼一片焦土，兩旁焦黑的殘枝底下，冒出一些新芽。堅固的碉堡杳無人煙，林試所研究人員卻視為寶貝，這層荒廢的外衣，提供珍稀植物的庇護。在研究人員指認下，庭梅（Prunus pogonostyla）、山芝麻（Helicteres augustifolia）、七日暈（Breynia officinalis）、台灣破傘菊（Syneilesis intermedia）等數種小小、不起眼的植株，露出完整的身影，野生的小葉葡萄（Vitis ficifolia var. taiwaniana）露出枯枝，根系卻牢牢地抓住土地；侷限分布於此的新竹油菊（Dendranthema lavandulifolium var. tomentellum）尚未開花。

以植物為主角，國家植物園方舟四年不打烊

台灣由於人口高度往城市集中、人口密度高，用地甚窘，開發的腳步也不斷從平原往山坡逼進，這過程排擠了原生植物的棲息環境。即使如墳墓、軍事用地這類未開發、限制使用之地，雖保留了重要的種原，但未來移防、殯葬文化改變等因素，可能改變土地的利用型態；在此之前，野外族群採集、保存必須搶時間，期待有朝一日重返棲地。

面對植物保育節節敗退的困境，全球保種議題如星火燎原，尤其是植物紅皮書所列的受脅物種，保育更是刻不容緩。以植物保種為主的「國家植物園方舟計畫」，也在今年初揭開序幕，以保存500種原生植物、保種率約55%為目標，期能迎頭趕上「全球植物保育戰略2020」（GSPC 2020, Global Strategy for Plant Conservation）制訂的75%的保種率。

有別於過去的國家植物園計畫，以架構植物園硬體設備為主，「這一次我們以植物為主角，並鎖定受脅物種。」農委會林業試驗所長張彬說。

Photo Credit: 林試所提供 農委會林試所長張彬表示，方舟計畫以受脅物種為主角，四年提升保種率達55%

今年開始連續四年（2019年初～2022年底）的方舟計畫，依據台灣維管束植物紅皮書評估為受脅的989種植物，進行遷地保育及區域珍稀植物就地保育。在林試所既有的200餘種原生植物種原上，再增加300種，以適地適種的原則，保存到各個植物園、民間種原庫，進行異地保種。

張彬表示，所內原來木本的保種率就比較高，延續70%受脅喬木保種的好成績，方舟計畫將以草本、藤本植物的活體植株保存為主，動員植物園組及各地植物園研究人員，進行全台、離島的受脅物種調查採集保種，尤以110種原生棲地完全不在保護區或國有林班地範圍內的植物為最優先。

「異地保種的目的，不只期望有一天這些種原能回到原棲地，也希望在氣候變遷的威脅下，當棲地崩塌消失時，為原生植物增加備分。」八八風災時張彬任職林務局台東林管處長，即使是原始、沒有人為干擾的大武山自然保留區，在風災侵襲下仍造成多處崩塌，其中一處崩塌面積高達256公頃，約十座大安森林公園。

「我們以為保護區相對安全，仍難敵極端氣候衝擊。」張彬解釋，異地保種就是保險的概念。

國家植物園化身方舟，承載保種重任

這項計畫以台北植物園作為統籌，串連6個國家植物園、特有生物研究保育中心，以及辜嚴倬雲保種中心等民間機構，並加入林務局幾座苗圃為基地，共同承擔稀有及瀕危植物保種復育；這不僅串連各植物園的參與、強化植物園保種功能，也由此區隔與一般公園不同之處。至於國家植物園的任務是什麼？不妨跟著研究人員的腳步，了解植物的甘苦。

春節前最後一周上班日，福山植物園苗圃裡，林試所福山研究中心助理研究員林建融剛完成蓬萊胡頹子（Elaeagnus ohashii）形態數位記錄，隨即將手上枝條種到盆子裡，種植之前，他先將枝條上的花朵摘除，增加存活機會。照理說這時間不適合扦插，但只要有機會就要增加受脅物種繁衍機會。

福山植物園苗圃將肩負台灣東北部一帶原生植物種園 | 攝影：廖靜蕙

蓬萊胡頹子在《台灣維管束植物紅皮書》評估為極度瀕絕（CR）物種，野外植株也不多見，福山僅有的兩株，來自林試所植物園組助理研究員陳建帆野外採集，帶回台北植物園扦插成功後，備份到福山，種了半年就長得很好。它是胡頹子屬植物少數族群數量受脅物種，由於根系具有利用價值，野外採集壓力造成族群數減少。

和台北植物園相同，福山植物園肩負植物知識傳遞、收集保種、研究應用等重要功能，它們隸屬於農委會林試所，稱為「國家植物園」。植物是構成生態系的重要角色，也提供人類各項福祉；植物園顧名思義，是以植物為主角的展示、教育場域，間接提供遊憩功能。對植物園重視程度，也顯示國家生物多樣性的格局。

串聯六座國家植物園，守護植物多樣性

台灣共有六座國家植物園，除了台北植物園、福山植物園，尚有蓮華池藥用植物園、四湖海岸植物園、嘉義樹木園以及恆春熱帶植物園。相較於一般民間植物園，更肩負達成全球植物園的理想，並與國際植物保育接軌。從歷史來看，台灣的植物園長久來即扮演物種收集以提供研究應用。

只是長久來，民眾易將植物園與公園混為一談，尤其是都會中的植物園，例如嘉義樹木園成群民眾經年累月跳土風舞造成土地夯實，或台北植物園大批民眾晨運影響不同需求的入園者等。

「植物園提供休閒遊憩功能沒有不對，卻不能因此影響植物種原保存。」張彬說，方舟計畫透過苗圃及園區環境改善，以及原生植物種原展示等，讓民眾了解植物園保種的功能，凸顯保種的艱辛任務，而使人們利用植物園的同時，願意為植物的須求退讓。

隨著民主意識的抬頭，植物園也不再是過去達官顯要展示個人搜奇的場所，轉身成為社會大眾觀察、學習植物之處；稍具歷史的植物園，更傳承當地文化風土，以及協助弱國生物多樣性與產業發展的任務。知名的英國皇家邱植物園（the Royal Botanic Gardens, Kew）、新加坡植物園（Singapore Botanic Gardens），也指定為聯合國世界教科文組織（UNESCO）世界文化遺產，其象徵的意涵隨之流傳。

張彬即指出，台北植物園、恆春熱帶植物園等國家植物園，同樣深具歷史價值，不但保留植物種原，還有因其獨特的地理位置，而設定的有用、熱帶植物保存目標，都是重要的印記。尤其林試所植物標本館（TAIF），至今仍是全台植物標本典藏最多之處，腊葉館百年建築更是古蹟，重新修復代表國家對這項任務的重視，同時回應世界植物園趨勢。

以30種受脅植物生育知識，讓保育更有效

瀕絕植物保種是保育的最後一道安全鎖，更重要的是，想方設法讓植物留在原棲地、維持充足的族群量。方舟計畫即肩負這項重要的任務。

場景拉回福山研究中心的苗圃裡，2013年發表的新種──太魯閣佛甲草（Sedum tarokoense）長得蓬勃，雖未及列入紅皮書評估，不過野外植株非常稀少，加上一年生的特性，保種相對不易。林建融則努力突破瓶頸，希望有機會收集種子、再次繁殖。

2013年發表的太魯閣佛甲草，未及列入紅皮書評估，已知野外族群稀少 | 攝影：廖靜蕙

一年生植物對方舟計畫是很大的挑戰，因為各種植物有其獨特的授粉管道或昆蟲，收集植株時，若無法將授粉昆蟲也收集回來，就需人工授粉；人工授粉就得知道花的型態與構造。另外，太魯閣佛甲草野外的生育環境為何？它們周遭的野生物又具有那些特色？破解這些密碼，才有機會壯大野外族群。

方舟計畫中，即針對生育地完全不在保護區或國有林班地內的110種植物，評選其中30種，追蹤它們的棲地範圍、環境與族群變化，目標是提供保育行政單位，掌握受脅等級及畫設保護區的優先順序。

「希望透過有效的土地管理措施，讓原生受脅植物及其棲地，獲得充分、妥適的保障！」張彬表示，這項計畫打破行政疆界，跨單位分工合作，並邀請國內學者以生態氣候的概念區分為不同海拔、地理環境等9種區位，讓植物保育更加細緻有效。

國家植物園方舟計畫動員國內一流的植物研究人員，尋找受脅植物 | 攝影：廖靜蕙

尋找記憶中的里山植物

保護區外受脅物種，除了域外保種，社區居民也扮演要角，在研究人員指導下，就近照顧周遭受脅植物，包括加入培育、復育及監測工作。

張彬建議，社區民眾在聚會時，多聊聊環境的變化，回顧兒時常見的植物，現在還在嗎？還是很久不見了？透過口述回憶，追溯台灣早期鄉間景象，型塑人與植物共生的族群樣貌，這種資訊有助於研究人員評估植物族群趨勢。透過研究人員野外採集保種，部分植株與就近社區合作培育，或能結合永續利用，發展微型文化產業。

「國家植物園方舟計畫不但是研究人員的事，也是國家大事，並與全球植物保育接軌。」張彬說，最終的目的是將植物保育的好處分享給台灣社會，期待全民具備保育植物的心態，並將植物的知識、保育的技術根留社區。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航