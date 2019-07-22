明治維新後，「最後的將軍」德川慶喜如何度過退休生活？

文：鄭祖威（《幕末長州：明治維新胎動之地》作者）

我們認識德川慶喜的生平，大多敘述到江戶無血開城，或者隱居靜岡為止，此後直到大正二年（1913年）去世之間四十多年的歷史，完全一片空白。歷史書和小說，也都是短短幾筆帶過。

例如司馬遼太郎的《最後的將軍》，只說他後半生喜歡打獵、攝影、下棋，還有向人透露他對薩摩的憎恨等等，此外甚麼都不提。這段長時間的空白，反而更增讀者想像空間。這位最後的將軍，過著跟末代皇帝溥儀截然不同的優渥生活，但可能因為過於平淡，才逸出大眾的視線之外。

德川慶喜是個相當複雜的人，在握有實權的時候會用盡方法維護他的權力，但時勢需要他放手的時候，他卻毫不遲疑地放手，甘願受盡指責，消失在歷史舞台。幕府的人視他為叛徒，是因為他放棄了幕府，丟棄將士不顧，讓底下的家臣窮困潦倒；活在新時代的人則視他為日本的恩人，因為他主動歸還權力，避免一場內亂。

拙作《幕末長州：明治維新胎動之地》中對德川慶喜亦有相當篇幅的著墨。總括來說，我認為不能單用「自私」來形容他，我甚至主張對他重新評價，而這些工作，日本方面的學者早已進行，期待將來有一兩部公允的著作翻譯成中文。

話說回來，拙作裡用上的資料是家近良樹老師的《德川慶喜》（吉川弘文館，２００４年出版），但那本書仍然是以無血開城為終點。不過原來家近老師在兩年前出了一本文庫版《そのあとの慶喜》（筑摩書房，２０１７年出版），完美補足了慶喜後半生的歷史。以下列出書中的重點，簡單介紹慶喜的後半生。

Photo Credit: 東洋文化協會 @ public domain 打獵的慶喜

自重的隱居生活

德川慶喜隱居靜岡之前，曾在水戶待過一段時間，那時候水戶藩天狗黨的鬥爭有死灰復燃之虞，於是新政府讓德川慶喜前往靜岡隱居，切斷他與水戶的聯繫。慶喜隱居在靜岡，受到勝海舟、大久保一翁和山岡鐵太郎監視。

這三人都是無血開城之時，替慶喜向新政府求情，如果無此三人，慶喜可能早就被判死，而這三人在新政府中各有職位，同時負擔起監視慶喜的工作。慶喜在靜岡過著軟禁般的生活，除了最信賴的澀澤榮一（明治時代的實業家、銀行家，以前是下級幕臣）以外，其他人都不獲慶喜接見，而澀澤榮一畢生縱橫財界，亦時刻不忘對慶喜照料，可謂有情有義。

慶喜隱忍自重，從不過問世事，即使澀澤榮一親口詢問，慶喜亦不透露任何感想，因為生怕講錯半句，便會招致新政府降罪；即使天皇下巡路過靜岡，慶喜都不敢出門迎接聖駕，只派人上呈賀表以示敬意。慶喜的後半生，大部份時間都是這樣戰戰競競度過的。

獲宗家接濟

大政奉還之後，慶喜讓出了德川家督，由德川家達（御三卿之一田安慶賴之子，由慶喜收為養子）繼承宗家，慶喜則降為分家。慶喜與外界的接觸，必須透過宗家進行，不可逾越。慶喜的隱居生活雖然多姿多彩，但其實並不富裕，得定期從宗家領取生活費來維持日常開支。慶喜家尚有下人負責照顧慶喜的起居飲食，他們的俸祿也是從宗家給予的生活費中撥給。

德川家達並非戴罪之身，他從明治二年（1869年）起便出任靜岡藩知事，明治十七年（1884年）獲授公爵，明治二十三年（1890年）起先後擔任貴族院議員和議長，身份高貴。甚至在大正年間一度獲提名出任首相，是以人們稱他為「十六代樣」（因為慶喜是第十五代將軍）；德川家達對養父慶喜不免有微言，他認為慶喜是家道中落的罪人，自己則是讓家族中興的偉人。然而慶喜對家達並無任何不滿，兩家表面上仍然相處融洽。

Photo Credit: 東洋文化協會 @ public domain 射箭的慶喜

遷居東京與授爵

德川慶喜其實早就獲解除謹慎的懲罰，也獲恢復了身份和名譽，甚至在社會上有很高的人望，只是他有意避世，而且行動受到監視，才一直隱居靜岡不見外人。他恢復官階的過程大致如下：

明治五年（1872年）獲敘從四位

明治十三年（1880年）敘正二位，這時的位階跟當初就任將軍時無異

明治二十一年（1888年）昇從一位，超越擔任將軍時的位階。（同年山岡鐵太郎和大久保一翁相繼離世，監視他的人只剩勝海舟）

明治三十三年（1900年）麝香間祗侯

明治三十五年（1902年）獲授公爵

期間（1897年），德川慶喜在靜岡的宅邸因為被劃為新鐵路車站的停車場用地，於是乾脆舉家遷往東京巢鴨。第二年終於與明治天皇和昭憲皇后見面（昭憲皇后出身皇族一條家，與慶喜妻一條美賀子屬義姊妹關係），那是自幕末以來，相隔三十年第一次會面，物換星移，恍如隔世。

三人會面氣氛融洽，明治天皇甚至在會後向伊藤博文透露自己奪去德川家的天下，感到相當愧疚（大意）。實際上明治天皇有沒有說過那番話不得而知，只是相關人等口耳相傳的軼聞而已。不過由此可以知道，其實新政府沒有把慶喜當作敵人看待，給慶喜的榮譽甚至超過幕府時代，只是慶喜刻意與新政府和舊幕府勢力保持距離，以免招人話柄。

晚年生活

然而作者家近老師認為這是慶喜努力壓抑自己的結果。在與明治天皇伉儷會面的第二年，勝海舟因腦充血病逝。監視慶喜的最後一人離世，慶喜終於等到這一天，可以暢所欲言了。從此以後，慶喜仿佛從牢籠裡掙脫出來，整個人變得活躍起來，經常參與社會活動，更獲邀擔任東宮皇太子（大正天皇）的老師。

家近老師認為慶喜與太子的性格相近，例如兩人都是好奇心旺盛、喜歡新穎事物、興趣廣泛、無法只專注在一樣事物之中、腦中一想到甚麼就要馬上行動等等。因為有這些性格上的共同點，所以二人成為忘年之交。

慶喜除了積極走入社會之外，還參與自己傳記的修史工作。澀澤榮一希望為慶喜寫傳記，向世人展示慶喜的真面目；慶喜的經歷亦吸引一批歷史學者向他取材；慶喜自己亦希望藉著修史替自己在幕末歷史中找到定位，所以三方一拍即合。編者遇到疑問向他查詢之時，慶喜一概知無不言，言無不盡，而寫好一篇之後，都會交給慶喜審稿，慶喜會親自在稿上加筆。傳記工作十分龐雜，直到慶喜去世時仍未完成。

關於德川慶喜的一手史料

《德川慶喜公傳》：澀澤榮一主持編修的慶喜傳記。據澀澤晚年回憶，他早在明治二十六年（1893年）便興起替慶喜作傳的想法，原本是打算請福地源一郎（《東京日日新聞》社長）執筆，但福地中途去世，澀澤接手工作，並成立編纂委員會，聘請舊桑名藩士江間政發等學者執筆；他們除了搜集各種資料，還邀請慶喜本人解答疑難和審稿，但編纂工作尚未完成，慶喜便已離世。該書共八卷，最後在大正七年（1918年）付梓出版。

《昔夢會筆談：德川慶喜公回想談》：昔夢會是一個組織名稱，「昔夢」是指「往昔如夢」，黃梁一夢，緬懷往事之意。其實就是澀澤榮一成立的編纂委員會的一個小部門，提供給編者向慶喜面對面提出質詢的場所。慶喜從明治四十年（1907年）起，每回會議都會出席，親自解答編者的疑難，甚至遇到複雜含糊的內容，慶喜主動把編者叫來，當面澄清和糾正。《昔夢會筆談》便是這個過程的文字記錄。

《德川慶喜公回顧錄》：大隈重信有意編寫一套巨著，介紹近代天皇制國家的教育、財政、軍事、外交、通信等各方面發展狀況，他找來各個範疇的學者來執筆。這套巨著在明治四十年（1907年）出版，題為《開國五十年史》，是了解明治時代政治社會制度的第一手史料。當時慶喜知道大隈重信的計劃，便親自找大隈，將自己的經歷告訴大隈，大隈將這些內容寫成《德川慶喜公回顧錄》，收錄在《開國五十年史》上卷。

《家扶日記》：慶喜雖然隱居在靜岡，但並非孑然一身，他的家仍有相當規模，有照顧起居飲食的下人，有負責記錄慶喜行動內容的下人，仿如一個家族機構，負責這些工作的下人，職銜叫做家扶，其實便是僕人的意思。

從明治五年（1872年）正月開始，由筆頭家扶小栗尚三和新村猛雄隔日輪流執筆，以日記形式記錄慶喜的行動，包括有什麼活動、接見什麼人、談話內容、與德川宗家的聯絡事項、或是婚慶喪弔，只要跟慶喜有關的，都無所不包，鉅細靡遺，是了解慶喜後半生生活狀況不可或缺的貴重史料。該日記直到大正元年（1912年）十二月為止，總共四十年時間，先後由多名家扶執筆。該史料一共四十三冊，現在藏於千葉縣松戶市的戶定歷史館。

本文由日本史專欄授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航