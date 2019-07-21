【插畫】貓奴必讀「撸貓」大典

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對貓貓來說，撫摸和舔拭都可以刺激皮膚，生理上能帶來紓壓效果、心理上可以獲得歸屬感。所以如果貓貓願意給你摸摸，甚至主動磨蹭你，要求來點肌膚之親，代表貓貓相當認同你們之間的關係喔！

但摸哪？怎麼摸？可就有很深的學問了！

摸哪裡？

頭部

貓貓的面部、下巴甚至是鬍鬚，都覆蓋滿神經與氣味腺體。被撫摸時線體會散發氣味，一邊在奴才身上留下記號，貓貓也能在自己熟悉的氣味中放鬆心情。

屁屁

很多人都知道貓喜歡被拍屁屁，但舒服的位置是在背部靠近尾巴處，而非小菊花周圍喔！貓屁屁又被稱為「甜蜜點」，觸碰這個位置會讓貓咪想起媽媽舔澡的幸福感。

不過，逆毛、摸腳掌、摸肚子，是多數貓貓的地雷，如果你和貓貓不夠熟，請別輕易挑戰嘿！

怎麼摸？

初次見面

貓貓主要用「氣味」來認識環境，第一次碰面時，可以先讓他聞聞你的手，如果貓貓沒有哈氣逃跑，再輕輕碰他的頭和臉。一方面在身上留下貓氣味，對貓貓來說也不會太冒犯喔。

睡前時光

貓貓的額頭兩側毛髮較少處、下巴，是面部最敏感的地方，同時撫摸的話可以帶給貓貓極大的酥麻感。睡前摸一把，可以有效放鬆貓貓心情喔。

剛回到家

很多貓貓會在奴才回家時四腳朝天躺地迎接，請把握這個好機會，因為這是貓貓對你極大的認同。給摸越久，表示貓貓越愛你、越想你喔！



最後提醒一下，畢竟貓貓也是很有個性的，如果在摸摸的過程中，貓貓試圖逃、咬你甚至哈氣，表示貓貓覺得夠了，就請趕快停手喔！

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本文經汪喵星球授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航