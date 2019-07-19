蔡英文出訪友邦聖露西亞，她口中「沒有債務陷阱」的合作有哪些？

總統「2019自由民主永續之旅」訪問加勒比海友邦，17日抵達最後一站聖露西亞進行為期三天兩夜的國是訪問。蔡英文在當地國會發表演說，強調，兩國合作模式不會有「債務陷阱」的問題，被認為在暗諷中國。這此出訪，蔡英文也出席露國人力資源發展中心、網路計畫啟動典禮、香蕉出口集貨中心、醫院動土典禮等，展示與聖露西亞合作的成果。

蔡英文致詞：跟台灣合作，不會有「債務陷阱」的問題

（中央社）總統蔡英文訪問友邦聖露西亞，18日在當地國會發表演說，她強調，兩國合作計畫模式，可以讓台露人民共同參與，共同受益。台灣的合作模式與其他國家不同，不會有「債務陷阱」的問題。

蔡總統在演說中細數兩國友誼，肯定聖露西亞一直是台灣在加勒比海地區的堅實夥伴，對總理查士納（Allen Chastanet）去年在聯合國大會為台灣挺身而出，以及衛生部長艾瑟柯也在今年的世界衛生大會為台灣仗義執言，表達感謝之意。

她說，在過去十多年來，台露兩國共同進行很多合作計畫，彰顯永續發展目標的精神。她昨天參加了聖茱德醫院整建工程的動土典禮，為兩國多年來的醫療衛生合作，再度創下一個重要的里程碑。

除健康領域，也努力發展永續農業。蔡總統表示，2013年啟動一項計畫，成功幫助露國解決香蕉葉斑病的蟲害問題，提升獲利，目前露國是東加勒比海唯一出口香蕉到歐洲市場的國家。

蔡總統說，台露雙方在資通訊領域也做許多努力，網路基礎建設對政府提供有效率服務及縮短數位落差；她邀請議員一齊出席第二期政府廣域網路計畫的啟動典禮。這項計畫將提升全島的網路普及率。

她說，公共基礎建設是國家永續發展的基石，除了聖茱德醫院等重大計畫，台灣和露國今年也已經陸續推動荷瓦諾拉國際機場和全國道路計畫。

互惠互助的合作：台灣貸款＋在地建材、在地勞工

蔡總統說，這些合作計畫不但建立了具有韌性的基礎建設，也透過互惠互助的合作模式，增加了優質的工作。這些計畫會由台灣的銀行提供貸款，並由台灣海外工程公司承包給露國包商，也就是會雇用露國當地勞工，採用在地建材。

「這樣的合作模式，可以讓台露人民共同參與，共同受益。」蔡總統說，台灣的合作模式與其他國家不同，不會有「債務陷阱」的問題，共同互惠的計畫，奠基於良好的溝通及合作。

中國在全球擴大影響力，其推動「一帶一路」等倡議，被視為誘使較小國家陷入債務陷阱，並誇大承諾無法做到的財務援助，包括美國等國家都曾提出批判。

蔡總統表示，很榮幸透過台灣各類獎學金計畫，還有技職教育訓練，為露國年輕人培養技能和專業。現在，露國學子透過更多元的管道，發揮才能，回饋社區。這些從台灣學成返國的學子，都能夠帶回新的專業、知識和想法，為露國開創新的可能性。

總統提到，訪問露國期間，她想到諾貝爾得主露國詩人渥克特（Derek Alton Walcott），其著作讓全世界讀者愛上露國。渥克特有一首詩，詩名是「海洋即歷史」（The Sea is History），就描述了海洋國家在歷史上面臨的各種機會和挑戰。

蔡總統說，台灣和聖露西亞同屬小國，在自然上同樣面臨地理資源和氣候變遷的挑戰，在歷史上也同樣歷經了漫長的民主化進程，都尊重人權及民主價值，有責任共同攜手，促進區域穩定和自由民主。

《上報》報導，蔡英文18日下午受訪時，被問到債務陷阱一說是否針對中國？蔡英文則回應，「我們應該講的，常常有人問我的一句話，叫做不要對號入座。」至於對於為何提及債務陷阱一事，蔡英文表示，「因為我們的外交方式，其實都是比較偏向人民。」

友邦總理：我們離美國、加拿大很近，歡迎台灣企業來投資

《中央廣播電台》報導，查士納17日接受媒體採訪時表示，對於兩國的關係，露國很感謝台灣的幫助，但他的目標是兩國間不再是單方面協助，而是能互惠。

他指出，聖露西亞具有極佳的地理位置，他希望台灣企業能到露國投資，利用這個優勢。查士納：「聖露西亞的地理位置非常靠近美國及加拿大，我們鼓勵更多台灣企業到聖露西亞投資，利用聖露西亞的地理優勢，我希望我們的關係不只是政府對政府，也有商業及文化的交流。」

台灣在露國完成2400項社區公共建設、裝設63個網路熱點

國會演說結束後，蔡英文18日也出席「國士壘（Gros Islet）人力資源發展中心」揭牌儀式，和「聖露西亞政府廣域網路」計畫第二期啟動典禮。

《中央社》報導，在「國士壘人力資源發展中心」揭牌儀式中，蔡英文說，民眾在「國士壘人力資源發展中心」可以透過各種課程學習重要的工作技能，中心也將提供社區青年一個聚集切磋才藝的場所。這座中心的落成，將有助推動經濟成長，重振在地文化並促進觀光。

總統表示，這座中心是因台露攜手推動「社區發展計畫」而促成的。「社區發展計畫」目前已經在露國完成超過2400項的社區公共建設，包括防洪、排水、行人步道，以及聯外道路等工程。

總統說，這些工程創造出2萬5000多個工作機會，促進露國經濟發展，同時有效協助露國減緩氣候變遷的衝擊，而氣候變遷是兩國所共同關切的。這樣的合作方式，就是讓台露雙方的廠商和社區，都可以共同參與、共同受惠，目標是真正的雙贏，絕不讓友邦陷入「債務陷阱」。

《中央社》報導，此外，蔡英文今天也出席「聖露西亞政府廣域網路」計畫第二期啟動典禮，蔡英文致詞表示。台灣從2015年開始與露國合作，共同進行第一階段的政府廣域網路計畫，至今已在露國5個地區的33個地點，裝設63個無線網際網路熱點。總統說，這個計畫不但讓旅客更便利連結網路，也縮短了露國的城鄉數位差距，更將露國民眾和全世界串連在一起。

總統說，台露兩國多年來，共同攜手完成多項重大資通訊建設，包括建立國家資通訊中心、全島各社區的資通訊資源中心、農業資源系統，有效提升政府的運作效能。另外，透過堅實的基礎數位建設，也協助露國打擊犯罪，改善公共安全，也透過犯罪管理系統，協助政府和警方維護社區安全。

1000萬美元貸款，幫助聖露西亞重建醫院

總統這趟出訪聖露西亞，17日也率領訪問團，主持聖茱德醫院整建計畫工程動工典禮、視察香蕉出口集貨中心。

《中央社》報導，聖茱德醫院位於露國Vieux Fort區，原是露國南部地區主要綜合醫院，原址於2009年9月遭火焚後，露國政府曾經於2013年向我國國內銀行貸款2000萬美元重建，申請動撥1000萬美元，後因政黨輪替而擱置。

幕僚表示，查士納2016年6月上任後，誓言任內完成整建及擴建，兌現對選民的承諾，除了向原承貸銀行申請動撥另外的1000萬美元餘額貸款，另刻向中國輸出入銀行申請2000萬美元商業貸款，以便在附近新建醫療大樓，目前雙方正磋商貸款條件中。未來本計畫工程，露方並指定委請我國海外工程公司（OECC）推動相關工程。

蔡英文在聖茱德醫院動土典禮致詞時表示，台露兩國推動了很多重要的合作計畫，尤其在醫療方面，彰化基督教醫院和露國的聖茱德醫院結為姊妹醫院，雙方多年來不論是在醫療技術，或是醫療人員方面，交流頻繁且深刻。

總統說，2009年聖茱德醫院不幸遭遇火災，除了不捨，也非常希望全力支持醫院的改建，提升醫療的品質，感謝查士納上任以後，全力促成聖茱德醫院的改建計畫。總統表示，這次率團訪問出席聖茱德醫院整建計畫工程的動土典禮，格外有意義。

總統說，這座醫院的整建可以大幅提升露國南部民眾的就醫品質，完工之後，一定能夠強化露國整體的健康照護體系。總統說，希望未來能夠透過與露國的合作計畫，共同造福雙方的人民，這是這趟「自由民主永續之旅」最重要的目的。

台灣最年輕農技團，讓友邦「短小」香蕉也能出口英國

（中央社）總統蔡英文17日當地時間下午4時，在露國總理查士納陪同下視察香蕉出口集貨中心作業，兩人對合作打造「香蕉綠金傳奇」比讚，幕後推手是駐聖露西亞技術團長鄭仕隆領軍的5名成員，堪稱是規模最小的農技團小兵立大功。

總統說，露國在過去1、2年都有天然災害，台灣農技團協助復原，露國過去5年香蕉出口是有史以來最高的，也是露國農產品出口最多的項目，更是露國重要的經濟產物，牽涉露國1、2萬人的生活。

到底是誰把短且小的香蕉變成「綠金」，幕後推手就是駐露國的技術團團長鄭仕隆所領軍的5位成員，連查士納都認證說很想收鄭仕隆當乾兒子；技術團成員具年紀偏低、學歷最高的特質，成員包括技師陳愛陵、吳宗憲等5人，也是在所有邦交國中駐外技術團歷史最年輕的技術團。

在這個人口16萬人、面積小於620平方公里的島國，約有2萬人種植香蕉，鄭仕隆說，只要發生颶風，蕉園幾乎全倒，在蕉園復健過程中，協助蕉農種植西瓜，讓蕉農有收入。

鄭仕隆說，露國當地乾溼不平均的環境，造成種植出來的香蕉長得比別的香蕉品種短小，短小的香蕉剛好符合出口至英國給學童午餐吃的飯後水果，一人一根的規格。

他說，在歐盟取消優惠之後，露國變得無法將香蕉出口到英國，必須取得全球優良農業規範（GGAP）許可才有辦法賣至英國，技術團協助蕉農取得全球優良農業規範許可。

他表示，英國因氣候冷無法種植香蕉，因此全年穩定向露國採購香蕉，台灣協助露國取得GGAP之後，露國農民把香蕉賣到加勒比海地區一箱東加勒比海幣17元，出口一箱可以賣到26元，當地種植香蕉的蕉農也從192位到目前有超過300位蕉農，出口香蕉至英國。

「技術團與蕉農們胼手胝足，才能達到這個很不容易的成果」鄭仕隆說，從台灣引進「台蕉二號」屬於比較矮的香蕉品種到露國種植，一旦發生颶風，倒幅的比例不會那麼高，也逐步改善香蕉面對氣候變遷的彈性。

再者，鄭仕隆說，一個香蕉園就有5、6名勞工，相當於一個家庭支撐著，而種香蕉可以每週採收、每週有收入，但一般蔬菜水果必須等個一季才有收入，這是露國喜歡香蕉且堅持香蕉生產的主要原因。

露國農業部長約瑟夫表示，透過兩國緊密的合作，2018年即使遭受熱帶風暴科克的影響，露國香蕉出口量仍是近5年內最高的，在台灣駐外技術團的協助下，為露國增加農村就業機會、穩定農民收益、促進農村經濟發展。

外交部介紹，聖露西亞位於東加勒比海小安地列斯群島中向風群島的中部，在聖文森及格瑞那達（St. Vincent & the Grenadines）之北，法屬馬丁尼克（Martinique）之南。面積僅616平方公里，約為台灣面積之57分之1。

聖露西亞於1979年2月22日宣佈脫離英國獨立，因曾受英國殖民統治之故，露國勞工權益意識頗高，露國勞工法令於保障勞工權益中規定甚詳。

聖露西亞與我國於西元2007年恢復全面外交關係，成為我國邦交國之一。聖露西亞並於西元2015年6月在我國設立亞洲地區第一個大使館。

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核稿編輯：楊之瑜