專訪《白鯨記》譯者陳榮彬：我的譯本是台灣版，但原汁原味

文：犁客

「其實我最早的翻譯練習，」陳榮彬說，「譯的是講義。」

陳榮彬唸成功高中時加入校刊社，開始接觸哲學，「放學之後大部分同學去補習，我都跑去重慶南路的書店看書，中國哲學、西洋哲學，或者尼采，後來喜歡歐陸哲學，讀的就是法國、德國思想家的東西，總之什麼都看。」

高中讀尼采可能有點似懂非懂，不過早早接觸哲學及閱讀相關著作的經驗，影響了考大學時填志願選擇，「想選哲學、想唸政大，結果就選了政大哲學系；」陳榮彬說，「哲學系老師的講義都是英文的，同學不大想讀，我覺得自己應該可以把它翻出來，就動手試了，譯好之後就分享給同學，因為是自己想做的事，所以那時也不覺得麻煩。」

大學時的陳榮彬或許還沒意識到自己對翻譯有很大的興趣，大約也不會料到自己未來將在台大教翻譯、拿下三次「開卷翻譯類十大好書」獎、翻譯不少經典文學作品──事實上，在大一英文課的老師指定同學讀《老人與海》之前，陳榮彬沒讀過幾本文學書籍。

「先前的閱讀選擇當中很少選文學方面的書，」陳榮彬說，「而且就算有讀，也是沙特啦、《異鄉人》之類和哲學有關的作品，我覺得他們的目的是用故事去闡述存在主義等等的思想。」

但《老人與海》不同。

「先讀原文，後來拿到張愛玲的譯文對照──那時我連張愛玲是大咖都不知道；」陳榮彬笑道，「但那時海明威的文字讓我留下強烈印象，那些句子我忘不掉。」

那是陳榮彬被文學「打到」的時刻。

地位重要但缺乏優秀譯本

攻讀博士時，陳榮彬選擇的領域已經從哲學轉向比較文學了；他喜歡英國作家康拉德，更偏好美國作家及作品，「我喜歡美國文學，覺得它透著一種歷史感，」陳榮彬說，「雖然美國建國歷史只有兩個多世紀，但二十世紀是歷史上特別精彩的時代啊。」

陳榮彬閱讀《老人與海》作者海明威的其他作品，沒放過與海明威同時期的費茲傑羅，往後跳躍數十年的瑞蒙．卡佛、約翰．齊佛，陳榮彬也很喜歡。台灣的翻譯出版史經歷過相當複雜的年月，許多經典有不同的譯本可以比較，但讓陳榮彬一直覺得有件奇妙的事。「國內的外文系教育一直把梅爾維爾放在蠻重要的位置，但梅爾維爾最重要的《白鯨記》，卻沒有什麼好的譯本。」

根據「翻譯偵探事務所」賴慈芸教授的考據，國內原來常見的《白鯨記》譯本，無論是1969年「今日世界」的「葉晉庸」譯本，1984年「志文」的「歐陽裕」譯本，還是1981年在「遠景」、1986年在「書華」及2013年在「桂冠」分別出版「鄧欣揚」譯本，其實都是從1957年上海「新文藝」版「曹庸」譯本抄來的，只是編輯各修改了一些細部，今日世界版是刪掉較多內容的節譯版，其他幾個版本都是全本抄襲。

「回去對照原文，會發現這些譯本的錯誤很多；」陳榮彬解釋，「某方面來說，五零年代查找資料很不方便、沒有圖書館沒有網路，這本書的知識涵量又高，曹庸能譯出這樣的水準算是相當厲害，完成度可能有大約80%。」

陳榮彬在網路上找到了專門討論《白鯨記》的網站，仔細確認使用相同文字系統的英文讀者如何解譯梅爾維爾的字句，「十九、二十世紀的英文和現在本來就不大一樣，梅爾維爾的用字方式又特別怪」；同時，陳榮彬也決定不能完全按照梅爾維爾的句構敘事，「曹庸的翻譯策略就是盡量不動原來的句構，這讓他的譯文變得很詰屈聱牙，所以我在理解意義之後，將句子拆開，用台灣讀者習慣的方式重述，這個譯本是台灣版，但原汁原味。」

譯經典的好處是出錯機會少

《白鯨記》的情節有部分來自梅爾維爾的經歷──他曾經在捕鯨船上當了幾個月的魚叉手；《白鯨記》傳承了自然書寫的傳統，以船長與白鯨的對抗，反應人類與自然的拚搏；《白鯨記》裡捕鯨船眾生樣態就是美國社會的縮影，講了白人社群也講了「高貴的野蠻人」；《白鯨記》可以視為一部捕鯨相關事務的百科全書，連鎖咖啡巨頭「星巴克」（Starbucks）名字來自《白鯨記》的角色，整部《白鯨記》都是生命與靈魂的拉扯⋯⋯面對這麼一部經典鉅作，陳榮彬倒覺得譯起來沒什麼壓力。

「不是說譯得很輕鬆啦；」陳榮彬笑道，「譯每個作家的作品都會遇上不同麻煩，如果自己是第一個翻譯某作家作品的譯者，那就會擔心。譯經典的好處是出錯的機會很少，能找的參考資料很多，而且只要肯找，就能進行很多討論，可以找出最好的翻譯方式。」

當譯者會有來自讀者的壓力、編輯的壓力，有時也有來自作者的壓力。像「拆開原先句構」的翻譯方式，會有些譯者覺得有爭議。不過陳榮彬認為，「譯者的責任是協助讀者解讀一本書，是原著完成之後延伸的生命，所以身為譯者應該不要被原文綁架，要有擔當，勇敢一點。」

陳榮彬的譯作種類很多，橫跨經典及大眾文類，也觸及人文、歷史等知識性書籍。「最近歷史方面的書好像越譯越多了；」陳榮彬想了想，「不過總數和文學書比起來，應該各佔了一半吧。高峰期一年譯了六、七本，我都不知道自己為什麼那麼拚，那時覺得自己連睡覺都在翻譯。」

在目前超過五十本的譯作當中，最得意的作品，還是剛譯完《白鯨記》──「這本書我譯了兩年多啊；」陳榮彬笑了，「現在終於可以不用告訴人家：『我還在譯《白鯨記》』啦！」

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰