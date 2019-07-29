退役老將軍：細數蔣經國與韓國瑜五個相同的人格特質

文：羅長春

蔣經國與韓國瑜五大人格特質

蔣經國常穿灰色夾克，韓國瑜喜歡穿藍襯衫，簡樸的生活，是他們兩人共有接地氣的人格特質之一。

蔣故總統經國先生（1910-1988）浙江奉化人，生於民前2年4月27日，先後就讀奉化武山小學、上海浦東中學、北平海外補習學校、莫斯科中山大學、列寧格勒中央軍事政治研究院。留在俄國時，曾在基層金礦區當過礦工、重機械工廠技師及工作站主任等職，對共產制度及俄國瞭解極深。（註：摘錄自維基百科）

作者在旗山裝甲兵一起當兵的好友朱東平，是從外地逃到新贛南區的學生，他曾對我說：「經國先生於28歲回國後，出任江西省新贛南區專員公署長官時，新贛南區在經國先生治理下，治安與經濟發展均好，曾創辦了新中國兒童學校，第一分校供當地兒童就讀，外地到新贛南區的學生，就分發在第二分校讀書，畢業後可直升虎崗正氣中學。學生不僅可以免費讀書，連制服也是免費供給，貧苦人家也得到很好照顧，大家對他勤政愛民的作風均十分佩服，因而稱他為蔣青天。」

蔣經國於民國38年到台灣後，擔任國民黨台灣省黨部主任委員期間，配合省政府，貫澈中央土地政策，從「三七五減租、公地放領到耕者有其田」，使農民有自己的土地，給地主省屬公司股票與所有權來共同發展經濟。

在民國108年春節與元宵之間，和朋友們一起回顧：30年前每年加薪，春節有年終獎金大紅包，每個人都有快樂與希望的歲月，特別讓大家感恩與懷念。從蔣經國台灣盛世看蔣、韓人格特質，讀者可以從以下各點，看出頗多有趣與相同之處。

2018年五月，韓國瑜正式被提名參選高雄市長，由於他熱情又親切誠懇，慢慢點醒了高雄市民。幫他策劃造勢的人很多，在網路直播效應影響下，越來越多的網民與大眾媒體每天都在搶先報導他的新聞。

高雄市選舉看點在三山，「得三山就能得天下」。第一場鳳山大型競選造勢活動，人山人海，跟隨他的韓粉越來越多，接著志願參加旗山、岡山、超級星期六勝選之夜，到場群眾從五萬多、八萬多突破到十萬人以上；掃街活動志願跟隨他的機車族，形成長達一公里以上長長的大隊，聲勢令人震撼，勝選形勢已然形成，2018年11月24日，驚人的翻轉了高雄，當選市長。

韓國瑜在不被看好的形勢下，勢如破竹翻轉了高雄，以高雄價值「愛與包容」改變了惡質選舉文化，開春後繼續拼經濟，啓動南南合作，使高雄成為全球矚目台灣的重要城市。

韓國瑜改變了台灣「惡質選舉文化」，帶給台灣政治人物，要「無私、真誠與樸實」的新典範，與照顧基層民眾社會正能量，其影響力，將繼蔣故總統之後，帶給苦悶的台灣民眾人間福報。

從上述蔣經國與韓國瑜，積極進取與勇敢承擔的事蹟來看兩人，作者從領袖氣質、道德勇氣、正能量風氣、無私人格、親民與簡樸等五個層面，來比較他們「人格特質」相同之處。

一、領袖氣質

蔣經國先生任行政院院長時，正逢全球經濟大危機，政府及民間很多人覺得，台灣沒有能力完成此一宏偉計畫，經國先生力排眾議，推動十大經濟建設，他的遠見能為國家帶來改變，他果決處理台美斷交的大魄力，看出他具有領袖氣質。他為造福人民之種種施政，對構建台灣優勢，奠定台灣現代化基礎，是造成台灣經濟起飛的重要因素。

韓國瑜有膽有識，他在選前就高舉「承認九二共識」，以政治0分，經濟100分做訴求，仍能在綠營大本營狂贏15萬票，也改變了「大陸拒絕與綠色的高雄市往來」不利的局面，韓國瑜從經濟出發的兩岸觀，出於對改善農、漁、商各行各業基層痛苦生活的需要。

韓國瑜有開放的心胸，是出於他赤子之心，他相信，「人類可不分種族和平相處」，因而他堅信高雄可以「人進、貨出，大家發財」，高雄人可以努力過好日子。

韓國瑜的遠見，能為高雄帶來改變，他果決有魄力「鐵漢柔情」的人格特質，看出他具有蔣經國先生領袖氣質。

二、道德勇氣

處變不驚

台灣與美國在韓戰爆發後，曾訂立共同防禦條約，當年中美協防條約議訂時，美國勸我們棄守金門及馬祖兩個島嶼。

金門戰略地位重要，位於閩江口又緊鄰廈門，面積雖僅有153.056平方公里，包含12個大小島嶼。保有金馬就保有了台灣海峽，台灣如果沒有金門和馬祖這兩個前哨島嶼，共軍海軍就可直接到達澎湖及高雄與基隆港。西部海岸線無法設防，每天要過像以前金門一樣的戰地生活，還能談經濟發展嗎？

老蔣總統堅定拒絕，因為老蔣總統的信念，才有台灣海峽的平靜與安定，才為台灣爭取了66年建設時間，造成台灣經濟發展奇蹟，成為亞洲四小龍之前列，這是老蔣總統對台灣的貢獻。現在為「去中國化」，去蔣化符合這個目標，一筆抹去蔣中正前總統，對台灣的貢獻是否公道呢？

金門與馬祖外島並沒有包含在防禦條約內。但在金門炮戰時，美國仍提供8吋大炮及很多後勤物資援助，兩國關係十分友好。

蔣經國與八二三金門炮戰

傷亡的人很多

1958年作者在金門當工兵排長，8月23日「金門八二三炮戰」當天，三位副司官吉星文、趙家驤、章傑陣亡，死傷的人很多。對岸為了封鎖金門運輸，每天都要用一萬多發炮彈，炮轟金門尚義機場、料羅灣海灘、反炮戰大炮陣地及各重要道路十字路口等處。

道路兩旁通信溝裡，常可看到為搶修線路，被炸死的士兵；道路圓環被炸壞的車輛與傷亡的人員，最令人震驚的是，看到附近陣地野戰廁所，正在如廁時不幸被炸傷亡的人。

飛機要降落時，一群接著一群的炮彈，落在飛機場滑行跑道的四周猛烈爆炸，有一架飛機曾被打中；海灘與機場一樣完全被炮彈封鎖，伴隨下卸登陸艇運來物資的部隊是成群炮彈，連續不斷的在四周猛炸，能活著把視同生命一般的物資，䣃下到掩蔽部，是天大的幸運，被炸傷亡的人不計其數。

官兵們冒死執行任務的精神氣節，讀者身臨其境想想，要不是他們犧牲生命，為保衛台灣所做貢獻，我們能有以後的十大建設，台灣經濟飛速發展成為亞洲四小龍嗎？

突破封鎖的貴客

大、小金門及外島完全被封鎖時，金門來了一批貴客，就是蔣經國先生率領的戰地記者團。經國先生，素以勇敢與不怕死著稱，大陳島撤退時，他是最後一批撤離的人。這次他率領戰地記者團，是坐兩棲登陸艇，在料羅灣搶灘登陸，有一名記者受了輕傷。

經國先生帶著鋼盔，穿著一件灰色夾克，面帶笑容揮手的畫面，出現在各大媒體，在戰地軍民同胞面前，他慰問了大炮陣地與第一線陣地官兵，也探訪了民間生活，與物資儲備情形，他也保證會突破封鎖，證明島孤人不孤，台灣與台灣友人與金門同在。這則新聞，世界各大媒體均爭相報導，表現出他仁義可風的精神。

隨時可能死亡

金門軍民對經國先生來慰問視為一大喜事，有人說人生三大樂事，「金榜題名時、洞房花燭夜、風雨故人來」，在金門軍民又多了人生一大樂事，可見對金門守軍及民衆士氣，帶來有多麼大之鼓舞能量。

老伴看到上面描述覺得有些誇大，我請她易位思考，想當年作者，每天看到或聽到，有袍澤弟兄傷亡的消息，會是怎樣的心情。隨時可能死亡，是作者與一些人當時的心態，這個炮戰封鎖，何時能結束又不知道，在這生死關頭有敬愛的領袖人物來訪，比之人生三大樂事之一的「風雨故人來」有同樣感受，應可理解了吧！

中美建交是以對台灣「斷交、廢約、撤軍」為條件的，當時對台灣軍民士氣打擊甚大。蔣經國前總統呼籲以「處變不驚」與「莊敬自強」應對，表現出過人的道德勇氣與膽識。

民國77年5月20日就任總統時說：「時代在變，環境在變，民主時代已經來臨。」決定台灣走民主化道路，於是相繼「開放報禁、黨禁」，更可看出他是具有道德勇氣之領袖。

韓國瑜敢說真話，他在接受專訪時問執政黨：「不要九二共識、不愛中華民國，又不敢獨立，請問2300萬民眾要去哪裡？」他請問蔡英文總統，兩岸政策是什麼？韓國瑜說，以他看來，原來妳只要權力，根本沒幫台灣人民找出路。

韓國瑜敢說出政治人物，不敢說的真心話，讓很多人心裡有同樣想法的人，佩服他有處變不驚的「道德勇氣」，經國先生地下有知，也會感到安慰吧！

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三、正能量風氣

典範人物

《論語》中有一段話：「君子之德風，小人之德草，草上之風必偃。」意思是說，有道德影響力的人像和風一樣，能使一般人把他視為典範人物，而加以模仿學習。

蔣經國推動十大建設

台灣經濟起飛

民國62年10月，全球發生第一次石油危機，油價上漲、物資短缺，導致各國通貨膨脹。受到全球經濟不景氣影響，為提升總體經濟發展，當時任行政院長的蔣經國先生，提出推行「十項大型基礎建設」計畫；這些計畫帶領台灣走出全球性經濟衰退，加速經濟與社會發展，對台灣經濟起飛有巨大貢獻。

民國38年到77年這三十九年間，台灣經濟起飛，成為亞州四小龍之首，是「台灣盛世的年代」。

我們可以從38年到61年計二十三年，為第一個階段；民國61年任行政院長，到77年總統任內去世計十六年，為第二個階段來觀察；台灣是如何由「風雨飄搖到台灣盛世」的年代。

民國38年到61年，台灣地區首先以政府撤守大陸時帶來的黃金、白銀和美鈔約400億人民幣，做準備金發行新台幣，穩定了金融、物價與人心。接著進行土地私有化改革，以三七五減租、公地放領及耕者有其田等一系列政策，使農民有了自己的土地，慢慢的富了起來。

地主拿到優質公司，從私有化經濟走向市場經濟，提升了獲利能力與競爭力。由於政府大膽起用技術官僚和經濟學家，如尹仲容、嚴家淦、楊繼曾、李國鼎、孫運璿和王作榮等人，奠定第一階段經濟發展良好的基礎。（註：陶涵Jay Taylor著，林添貴譯，335頁，華文出版社）

亞州四小龍

第二階段從61年起，經國先生任行政院院長時，為了改善基礎設施及産業升級，進行了一系列國家級基礎建設工程，總共分為十大項目，包括南北高速公路、桃園國際機場、幾個新港口、東岸鐵路以及鐵路電氣化工程；另外還有大鍊鋼廠等，開闢資本密集工業以生產石化、鋼鐵、鉛、銅等産品，總花費二千億至三千億新台幣。

此時正逢全球經濟大危機，政府及民間很多人覺得，台灣沒有能力完成此一宏偉計畫，經國先生答覆是：「我們今天不做，明天就會後悔。」儘管物價騰升，全球經濟不景氣，經國先生仍下令，建設照原定時程推動。

由於政府擴大公共建設，刺激了經濟，使台灣沒有經濟衰退，因而走出了石油危機。

十大經濟建設，為台灣石化業與重工業打下良好的基礎，創造出完整的工業體系和基本建設，這段時間，每年經濟成長率達到8%，成為亞州四小龍之首。

經國先生77年5月20日就任總統時說：「民主時代來臨，我只是普通黨員，普通百姓。」使政府官員學會了平民作風。千禧年開端之前，台灣人平均年所得為一萬四千二百美元，外匯存底超過一千億美元，是全世界人均值最高的地區。（註：陶涵Jay Taylor著，林添貴譯，338頁，華文出版社）

蔣經國前總統倡導十大行政革新，嚴懲貪污、防止政府與社會腐化外；他更重視發掘人才、培養人才，大膽起用技術官僚和經濟學家，如楊繼曾、李國鼎、孫運璿、王作榮和趙耀東等有開創格局的人，建立優質團隊，創造了台灣盛世。

蔣經國前總統也是一個很好的典範人物，主政後期，決心開放「黨禁與報禁」，帶領台灣走「自由與民主」道路。可以看出是有「包容與愛心」格局的偉人。

韓國瑜北農蒙難後派到高雄，由不被看好形勢下，到勢如破竹翻轉了高雄，當選高雄市長，以高雄價值「愛與包客」，改變了惡質選舉文化，開春後繼續拼經濟，啓動南南合作，使高雄成為全球矚目的台灣重心。

韓國瑜強調高雄價值為「愛與包容」這種社會正能價值，更有可能建立起真正「公平正義，開放包容」的台灣社會。這也是韓國瑜簡單一句「大家一起打拼、一起過好日子」，能夠深入人心、感動民眾的根本原因，也是人們盼望的未來願景。

韓國瑜帶給台灣社會正能量，韓粉把他視為典範人物，而加以模仿學習，造成了韓流，至今韓流聲勢仍在逐漸升高，處處出現韓國瑜現象，正像五、六十歲時，蔣經國當國防部長建軍備戰、輔導會主委開闢橫貫公路時一樣，韓國瑜正意氣風發的為高雄拼經濟，讓高雄發大財。

四、無私人格

和平相處與開放的心胸

由於台灣政經建設的成功，帶給政府與民間很大的信心，但政治上適逢民主化轉型時期，國民黨内部，主張不與大陸三通的保守勢力相當強大，外部又有反對運動的人，主張獨立不想與大陸過多往來。

面對內外強大阻力，時任中華民國總統的蔣經國，以「無私的人格」承擔風險說：「離開家鄉三、四十年的人，沒有不想家的，這是人情之常，開放赴大陸探親，應該樂觀其成。」於是突破種種困難，決定於民國76年11月2日，除現役軍人及公務員外，「開放大陸探親」；凡在大陸有三親等内血親、姻親、配偶的民衆，均可於11月2日起，向「紅十字會」登記赴大陸探親。而先前進入大陸者，也不予追究。

此一辦法發布後、台灣全島莫不歡欣鼓舞，許多追隨政府遷台的大陸各省籍人士，更是老淚縱橫，難以抑制。當天「紅十字會」原計畫上午9時開始受理登記，熟料凌晨時分，辦公室外早就人山人海。

開放大陸探親，是歷史性重大決定，不僅給民國38年來台的老兵新的生存希望，也給台灣創造了巨大的市場，使兩岸經濟發展互蒙其利。強人領導的經國先生，如不做此項決定，後來的主政者，難有經國先生的聲望與魄力，將不可能開放探親。此一德政，使我們這批返鄉探親的人感受與感恩最深。（註：摘錄自維基百科）

韓國瑜也有開放的心胸與無私的人格，他說白人、華人、第三世界的人，所有的人都一樣重要，五湖四海皆朋友，不要劃地為牢，不與人交往。他的心胸磊落，誠心誠意，是出於他赤子之心，他相信，「人類可不分種族和平相處」，可人進、貨出，大家發財，可以努力過好日子。

五、親民與簡樸

克難運動

蔣經國前總統，他青年時期，到俄國留學，做過礦工，養成他「親民與簡樸」的平民作風，常利用假日深入民間，瞭解民眾疾苦，他與民間十位友人親切互動，「親民愛民」的形象深得民心。他一生清亷自持，先後推行軍中四大公開、行政十大革新，政績斐然，功在國家。

蔣經國親民、愛民的故事很多，我們民國39年當小兵的時候，他是國防部總政戰部主任，當時因生活艱苦而發起「克難運動」，他寫了一首〈克難歌〉：「東方發白，大家起床。整理內務，打掃營房。天天運動，身體健康。青菜豆腐最營養，亂吃東西壞肚腸。」表達對士兵的愛護與關心。並寫了一本《勝利的話》傳達正向觀念，對我們一生影響甚大，是我們心目中的典範人物。

民國65年，作者在中部軍團擔任工兵組長時，曾參與大安溪到大雅路口高速公路工程興建，當年有車的人很少，不少人批評說，花那麼多錢為大官與有錢人做高速公路的不當，現在一般民眾都能亨受往來南北行的方便，看出蔣院長當年的遠見與魄力。

總統召見

民國73年初，作者奉派擔任工兵部隊訓練中心指揮官（占少將職缺），當年晉升將軍，是一件很困難的事，因此晉升將軍對當事人壓力很大，家人殷切的期盼，都希望能蒙總統召見；當年不被召見，確有不少人占將軍職缺四年，都未能晉升的情形，這批人後來集體陳情，才爭取到獲准升退的待遇。

總統召見面試，是要考你適不適合當個將軍，面試合格才能獲准晉升。蔣中正總統召見不能晉升恐怖的笑話很多，總統召見面試的緊張，可想而知。

73年10月20日，總統召見前一天晚上接到通知，全家人興奮的一夜未眠。經國先生任總統後，曾在三軍大學戰爭學院70年班深造時，又有過一次與受訓全體同學的合照。這次召見，面對面看到慈祥和藹的笑容，親切垂詢部隊與家庭狀况，愛護部下的態度，使作者恐懼之心放了下來，感受到一種如沐春風之感。

經國先生還送了一張照片給我。從心目中的典範人物蔣主任、蔣院長，到現在的蔣總統，又收到他的玉照，當然十分高興。

74年元旦，在長官、部屬與家人同聲恭賀中晉升少將。民國38年做小兵，在軍中服務了36年晉升到少將，已超過作者預期升到上校退役的心願，使我更加充滿了感恩的心。

蔣經國擔任輔導會主任委員時，帶領退役老兵，開闢中部台中到花蓮橫貫公路，看到他爬山勘路，與施工榮民在一起同甘共苦的報導，心中十分敬佩。

蔣經國擔任行政院長時，穿著灰色夾克，常與謝東閔主席一起訪問基層百姓，在鄉村小吃店用餐。由於勤訪民間親民的形象，結交了十位民間友人，親密交往如家人一般。

高雄市長韓國瑜上任後當天，夜宿果菜市場，承諾每月要到各行各業艱苦人民的地方住一夜，了解這些人的痛苦與需要協助解決的事情。

2019年1月19日，夜宿高雄大寮永安兒童之家，看到韓國瑜給院童溫暖安慰的擁抱，那麼親切自然，我想是與他出身眷村家庭、讀軍校、半工半讀唸大學、北農與農民在一起了解生活困苦的背景有關吧！

南六企業公司董事長黃清山和弟弟黃和村捐款2000萬元給高雄市政府用來助學、照顧老人、加強偏遠鄉村地區語言教育。對於黃清山等企業家的善行義舉、刻苦打拼並回饋社會，韓市長再三道謝。他希望未來高雄不僅是富裕、而且是充滿歡樂與和諧的社會。韓市長雙手鞠躬發紅包，親切恭敬的態度，呈現親民、愛民的溫暖。

蔣經國與韓國瑜親民、愛民的故事很多，這些感人至深的故事，想必都是他們內心世界自然的表現。

書籍介紹

本文摘錄自《灰夾克與藍襯衫：老將軍心中的蔣經國與韓國瑜》，白象文化出版

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作者：羅長春

經國先生創造了台灣奇蹟，要讓台灣發大財的韓國瑜，會是下一個蔣經國嗎？

本書深入介紹韓國瑜的出身背景與政治經歷，詳實紀錄韓流席捲全台的經過，並與經國先生當年的風範做比較。

作者為退役將領，對於蔣經國與韓國瑜都有親身接觸，在國內政治上有其獨到見解與期許。

2020年總統大選，韓國瑜勢必扮演重要角色，韓流也將再度席捲全台。

作者羅長春為聯勤總部副司令退役中將、民間企業CEO、管理書籍作家，允文允武，一生閱歷豐富、貢獻卓著，今日評點解析韓國瑜本人與現象更動見觀瞻。

穿灰夾克的經國先生，是當年力保台灣、創造經濟奇蹟的偉大領袖；

穿藍襯衫的韓國瑜市長，則是現今不斷帶給台灣社會接地氣正能量的政治明星，

更是許多民眾期待解救台灣、再創台灣奇蹟的未來領袖！

本書深入探討蔣經國與韓國瑜的人格特質與施政風格，並闡述韓國瑜如何在離開政壇多年後重新回到鎂光燈焦點，成為接地氣的政治明星，以及韓粉期待的國家未來領導人。

2018年，政治邊緣人韓國瑜翻轉了高雄，並帶動全台的韓流，讓藍軍在選舉中拿下壓倒性的勝利。

2019年5月，兩黨啓動總統初選，作者預見將會是紛爭不斷，令選民希望台灣向上提升願望，遭遇到困擾與失望的時候。本書截稿日期選在5月18日，韓市長表示他願意參加國民黨初選時，就是不願寫這些令人傷心只見負面能量的文章。作者深信短暫的黑暗時期，不會影響庶民大軍強大的威力與願望。

2020年，台灣將選出新的國家領導人，預料韓流又將吹向全台，為台灣政治翻開新的一頁。作者從民意趨勢預測，2020年將是庶民力量決定福報到台灣的一年。

文末附作者從小兵升到中將正能量故事，從歷史長河嬗遞的宏觀，更能洞見這段歷史的意涵。

作者簡介

羅長春

江蘇淮安人。作者於14歲由小兵升到中將，半生戎馬在國軍作戰與後勤單位，除了致力於工程設計管理及施工外，多年在高層從事各種重大後勤管理決策，工作之餘，勤於筆耕，曾在《工商時報》發表論述，筆名為羅挹青。

學歷：三軍大學戰爭學院七○年班、陸軍參謀大學六二年班、陸軍工兵學校房屋建築班、日本大成建設研習。

經歷：聯勤總部副總司令、國防部後勤次長、陸軍工兵署署長、龍邦開發公司執行長、退役將官社會服務總會創會會長。

著作：《組織、決策、品質》，時報出版社。

Photo Credit: 白象文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰