反送中示威者逃來台灣？台灣難以「依法」處理政治庇護者

香港6月間爆發「反送中遊行」，香港主權轉移「七一」紀念日，又有多名示威者包圍立法會，近日也傳出香港警方開始逮捕反送中示威者。有媒體報導，近期有十多名示威者抵台，希望尋求庇護。陸委會雖然表示會依「人道原則」處理，但香港人在台灣若要尋求政治庇護的規定其實一直不明確，香港人大多只能以投資移民、工作簽證取的居留權，而這兩種方法門檻也不低。

香港警方逮捕示威者，十多名「七一」示威者據傳逃來台灣

《立場新聞》報導，香港警方近日逮捕反送中運動的示威者。警方18日就宣告，分別逮捕兩名18歲和25歲的男子。其中，18歲黃姓男子涉嫌6月21日在警察外牆噴漆，涉嫌刑事毀壞被捕；另外一名25歲岑姓男子，在6月26日第二次包圍警總時，涉嫌襲擊一名正到灣仔警署上班的警員，警方指該警員被多名示威者包圍施襲，拳打腳踢，面部和腰部受傷。

警方強調，警方有法律責任調查一切違法行為，不排除會再有其他人被捕。

《亞洲自由電台》18日報導，一名不願具名的台灣律師透露，在7月1日香港示威者衝擊立法會後，陸陸續續有示威者到了台灣，希望尋求庇護。《亞洲自由電台》查證後，證實約有十多名香港示威者已經抵台接受非政府團體安置。

這名台灣律師表示，這批衝擊香港立法會的示威者，申請延長居留台灣會有技術上的困難，因為這批人士還沒被香港警方拘捕或控訴，他們也無法向台灣方面證明他們衝擊過立法會，因為衝擊時，大家為了自保，都戴上了口罩。

陸委會不願證實人數：人道原則下妥適處理

《公視》報導，總統蔡英文也對此做出回應：「我相信我們有關單位都有掌握，對於這些來自香港的朋友，我們基於人道做適當處理。」

《中央社》報導，陸委會18日也回應，依《香港澳門關係條例》（《港澳條例》）及相關辦法規定，對於香港居民來台，不論是停留或居留均有所規範。至於因政治因素致安全及自由受有緊急危害的香港居民，也會提供必要協助。陸委會指出，若政府有收到相關申請個案，會在尊重人權保障與人道關懷原則下，由相關機關參酌相關法規，就個案需求妥適處理。

不過，陸委會並未說明是否已和示威者接觸，以及他們具體的人數。

就算有《港澳條例》，香港人來台尋求庇護仍然很難

不過，長期關注政治難民的台灣人權促進會秘書長邱伊翎6月間曾撰文解釋，台灣的《港澳條例》18條雖然明文規定「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。」但台灣至今在《入出國及移民法》中，對於「尋求庇護者」並沒有任何一條可以予以「暫停遣返」的審查機制及具體條文。

而《港澳條例》也沒有具體說明如何判定緊急危害？誰來判定？及判定之後，所謂的「必要之協助」具體狀況又為何？可以給予「合法居留」權嗎？還是只是暫不遣返卻也不給任何合法權利？

目前香港人來台灣，大多是透過「經濟移民」、「投資移民」的方式來台定居，另外也有些人選擇用「工作簽證」、「學生簽證」來台。

不過對於沒有一定資本的人，「經濟移民」、「投資移民」的門檻仍然算高。《經濟日報》報導，依照現行制度，港澳人士投資金額門檻則是新台幣600萬元。而「工作簽證」則必須符合《就業服務法》中對於白領外勞就業的高薪及特殊行業之規定，也就是月平均薪資不得低於新台幣4萬7971元。

今年4月25日，擔心逃條例通過後將再度被捕入獄、而跳機台灣的銅鑼灣書店店長林榮基，目前居留台灣的方式就是「工作簽證」。

「反送中」讓「移民台灣」詢問度增高

《中央社》6月間曾訪問三家辦理香港移民業務的公司，其中，鷺鳴國際股份有限公司經理張紫俞表示，香港民眾諮詢申請到台灣居留、定居案件數比過去增加一倍，應與「反送中」遊行有關。

一間辦理香港、澳門移民業務公司的史姓台灣區經理說，「反送中遊行」後，香港民眾諮詢申請到台灣居留、定居件數增加一半，大部分諮詢民眾提及擔憂香港未來政策變化，且研判可能較不明朗。

另一間承辦多年移民業務公司的江姓總經理表示，今年5月起，確實許多香港民眾諮詢要申請到台灣居留、定居，且明顯感受諮詢民眾較不清楚申請移民過程，感覺急迫想離開香港。

依內政部移民署統計，往年如果遇重大事件，港澳民眾申請到台灣居留、定居案確實上升。

《遠見雜誌》分析，香港過去共有3波移民潮：第一波是1989年六四天安門事件、1997年香港主權回歸以前，港人對「一國兩制」有疑慮，紛紛移民至英國、加拿大、美國等地。第二波是1997年香港主權回歸前2年，而第3波移民潮，則晚至2010年，因大批中國人湧入香港、香港房價居高不下等社會問題激化中港矛盾，才又出現移民潮。

《BBC中文網》報導，香港中文大學香港亞太研究所2016年10月發布的一項民調顯示，有約4成香港民眾有移民打算，而台灣是當時最多受訪民眾提及的移民目的地，佔16.3%。而受訪者被問到想離開香港的原因，前4名的回答分別是：「不滿特區政府，政府施政差或者不滿特首或高官」（11.0%），「香港居住環境擠迫」（10.5%），「香港太多政治爭拗／社會撕裂嚴重」（10.3%），以及「香港經濟情況欠佳或者經濟沒有前途」（10.3%）。

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核稿編輯：楊之瑜



