《德國人不意外！？》：德文基本上就是用來捕獲外國人的陷阱

文：亞當・弗萊徹（Adam Fletcher）

請說德語

SPEAK GERMAN

每個國家都有些見不得人的事、都有些黑歷史，德國人也不例外。你知道的，我就是在說德文。

德文基本上就是由一堆雜亂無章的例外所組成的語言，是用來捕獲外國人的陷阱——換句話說，就是把外國人困在地窖之中，不斷地用各種難解又無用的文法規則來攻擊他們。德文文法唯一的優點，就是可以鉅細靡遺地陳述誰擁有什麼，以及誰對誰做了什麼。

壞消息是，要完全融入德國生活，就必須學習他們的語言。理論上來說，德文並不難學。學德文分成兩部分：字彙以及文法。學字彙很有趣，很多字其實和英文很相似，畢竟這兩個語言本是同根生，所以初學時可以進步神速，享受「Schwangerschaftsverhütungsmittel」（避孕藥）、「Haarschmuckfachgeschäft」（ 髮飾專賣店）、「Muckefuck」（ 咖啡替代飲品） 和「Streicheleinheiten」（拍拍）這些詞在舌上打轉的快感。

等你累積了一定的字彙量，開始有了點自信之後，就得開始學習文法，用文法把你所學的隻字片語黏起來，組成合理的德文句子。這時你會有被騙的感覺，因為德文文法根本狗屁不通。

從語言學的角度來看，英文實在是最不檢點的語言，因為它常從其他語言借用字詞。英文總是努力想討好人，所以盡量讓自己保持簡單。我私心覺得德國人在世界爭霸遊戲中玩得沒有英國人來的成功，雖然他們已經很努力了。

英文不像德文，從歷史的角度來看，我們強制用英語來跨越英國和殖民地之間的語言隔閡（我替殖民主義向大家道歉）。英語的稜稜角角隨著時間被磨掉了，講白一點，就是難的東西全丟掉。

英文被迫演變，德文則不需要。這就是為什麼德文保留了古英文複雜的文法結構，而英文卻一直忙著想要討好大眾。

以文法性別來說好了，古英文也有文法性別，不過這種用法已經廢棄許久，這樣大家都方便。討厭的是，德文仍存在著相當固執的文法性別，從der、die、das就可見一斑，重點是什麼時候該用什麼，幾乎全憑感覺。

當然還是有一些基本規則，像是可以從字尾或字詞類別來推斷文法性別，舉例來說，星期和月份全是der，學會這點你大概就搞定百分之三十的名詞了，而另外百分之七十的名詞就要想辦法熟記，這樣變格時才不會用錯。或是你也可以不管三七二十一，自己來個德文大變化（decline，有文法變格之意，亦指拒絕）。你看我的雙關，我好幽默。總之就是這樣……。

學德文時會浪費非常多時間背文法性別（小訣竅：學名詞時要連冠詞一起學，若是先學了名詞之後再回頭補記冠詞會事倍功半）。

不知道一個名詞的文法性別，就無法正確寫出句子中名詞和形容詞的格位。是說變格真的很沒意義，而且變格也沒辦法幫助理解句義，但如果沒學好，可能就會把「ein großes Wasser」（ 一大杯水） 說成「einer großer Wasser」（一大杯水，意思一樣但變格錯誤），會很尷尬。好嚇人，我知道。當然也有不少比德文難得多的語言，但那不是重點。

英文也有一些很蠢的地方，例如頑固的讀音拼寫不同步。然而英德文的不同之處在於，英文入門門檻低，在你越學越上口之後難度才會慢慢增加，文法規則也不複雜。德文則會把你丟包在一個陡峭的岩壁下方，丟下一句「Viel Spaß」（好好享受吧）就走人，讓你自己痛苦地慢慢往上爬。

我剛開始學德文的時候（講好聽是學，事實上根本沒有任何進展，就只是坐在那亂講德文），有個朋友好意提醒我，不少偉大的作品都是以德文寫成的。

所以，先尊重，再想辦法喜歡。

在英文裡加點德語風味

OUTGESOURCED, DOWNGELOADED & UPGEGRADED

想像你現在在十五世紀蒙古統治之下的俄羅斯。一名農夫和妻子在一條沙塵路上走著。一位騎著馬的蒙古戰士在他倆身旁停了下來，戰士對俄羅斯農夫說他要侵犯他的妻子，農夫被迫在一旁觀看。因為路上滿是沙塵，蒙古人便要農夫握著他的蛋蛋，避免沾上塵土。蒙古戰士完事後便跳上馬背揚長而去。

想當然耳，俄羅斯男子的妻子傷心欲絕，她坐在地上抽泣著，而她先生卻大笑了出來，開心地跳來跳去。

農夫的老婆震驚地問他：「發生了這種事，你還有辦法在這開心地跳來跳去？」

農夫說：「喔，但最後爽的人是我啊，因為現在他的蛋蛋上都是沙啊！」

每當我聽到德國人說出「upgraden」（upgrade，升級）、「getoastet」（toasted，烤）、「outgesourced」（outsourced，外包）、「downgeloaded」（downloaded，下載）這些字眼的時候，就會想到這則寓言。

我認識的德國人大都非常捍衛德文，彷彿德文是一隻被一大群語言學猛獅包圍卻無力飛行的小鳥，或是一顆易碎的蛋，需要小心呵護，否則便會被英語化的刮刀襲擊。

但是，懶惰的行銷人最愛英語化，他們想要藉著融入搞笑、外來的英文俚語，來讓產品標語和品牌故事更有異國風情。我覺得德國人會有這種恐懼非常合理。不同的語言之間總是互相借用詞彙，但是在未來，英語將會變成特別熱情的隊友，不斷把詞彙借給其他語言，卻鮮少向其他語言借用，因為英語是國際通用語嘛。

我親愛的、可愛的德國朋友們，當我發現你們使用「outgesourced」、「downgeloaded」等字眼的時候，心都沉了。德文中明明有意義完全相同的單字，你們卻原封不動地直接使用英文拼法，甚至還大費周章地按照英文文法在字尾加上「ed」來改變時態，德文根本沒有這種做法。

這些字來自英文、使用英文拼法、使用英文文法，但，你們的德文忠誠卻又在此時莫名奇妙地補了臨門一腳，在字中加入了完全不必要的德文字首「ge」。

每每聽到這些字，我就會想起那位俄羅斯農夫，明明已經輸了戰爭卻還在暗自竊喜。

「喔，但最後爽的是德文呀，因為字中間夾了一個『ge』！」

書籍介紹

本文摘錄自《德國人不意外！？為什麼德國人喜歡裸體、熱愛買保險、堅持糾正他人？剖析50個日耳曼人不正經的怪癖》，創意市集出版

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作者：亞當・弗萊徹（Adam Fletcher）

譯者：高霈芬

「我是德國人，這本書寫的是真的！我笑到流眼淚！」

一本德國人看了也拍案叫絕的曠世奇書！

亞馬遜讀者盛讚：句句珠璣！德國人就是這樣……

德國人認為「沒跟五個最好的男性朋友一起裸泳過，就白活了」？

只要口袋一有點錢，就想去買保險？

不管笑話多好笑，只要資訊有誤，一定糾正到底？

每個德國人心中，都有一張「不能說的職業分級表」？

德國人旅遊，是想提醒自己：「德國的一切有多麼美好」？

對德國人來說，最重要的空間是廚房？

不管街上有沒有人，一定會聽「小紅人」的指示？

英國幽默作家亞當・弗萊徹搬到柏林數年後，

決定放下德語文法問題（例如間接受格與直接受格的差異），

走到街上看看德國人是怎麼生活的。

他發現，德國每個家庭都對資源回收上了癮！他們還很愛考證照！

他開始思考，德國人到底是個什麼奇怪的生物？

為什麼這裡孕生了這麼多哲學家和……裸體主義者？

為什麼他們喝起酒來，讓全世界都驚訝？

他們的高速公路沒有速限，但他們在每個紅燈前一定會停下來？

讀完此書後，你會知道為什麼德國人這樣思考、那樣生活，

以及他們怎麼會幻想在一池蘋果汽水裡裸泳？！

Photo Credit: 創意市集出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰