東海大學人社計畫：作為「共學聯盟」行動開始的第二市場交流會

文：張育誠（東海大學社會實踐與都市創生中心博士後研究員）

東海大學人社計畫第二市場團隊在今年（2019）6月中旬舉辦成果交流會。在交流會中，回顧了過去一年來團隊成員在台中市第二公有零售市場深耕，進行田野調查、人物訪問、舉辦展覽等豐富成果。同時也透過面對面的對話與許諾，與第二市場的成員正式建立伙伴關係，希望未來透過定期的交流與討論，共同合作推動公共事務。由此觀之，交流會在雙方互動的關係上具有承先啟後的地位，而當天的活動過程也有許多可以探究的面向，期待藉由本文的記錄與分析，反思其中的社區工作意義。

作為行動節點的第二市場交流會

東海大學自2018年7月開始執行科技部人文創新與社會實踐計畫（以下簡稱人社計畫），即積極走入中區，深入了解在地議題。從拜訪第二市場管理處與市場店家發軔，東海人社籌組了跨領域的田調隊，透過工設系、景觀系、社會系、政治系等不同參與者的專業背景，進一步觀察市場的空間配置、攤商作息、消費者習慣等，以多元角度探索第二市場。這些觀察資料累積的目的在於回應管理處的提問：如何增進第二市場的消費人潮？同時，也為接下來在市場推動公共議題預作準備。另方面，田調除了是後續行動與研究的基礎，團隊也能藉著訪調的過程，與第二市場的伙伴彼此認識、熟悉，進而開啟日後合作的可能性。

2019年3月起，在對第二市場有更深入的了解之後，我們陸續舉辦了【傢私頭仔】、【籽】、【厚呷覓呀】三場展覽，以具體的行動和市場伙伴互動。這些展覽發想的源頭便是來自於市場用具、蔬果的種子、美食小吃等傳統市場獨有的特色，團隊成員實地走訪市場，逐一拜訪攤商達人，再透過團隊的整理轉化、集體創意激盪，以「展覽」的形式邀請更多人走進第二市場，交流彼此對市場的記憶與想像。而從田調到展覽的過程，也是東海團隊與市場伙伴，從簡單交談到密切互動關係的建立進程。

將近一年的接觸與互動後，我們在6月15、16日舉辦【餓勢力】活動，以交流會為主，搭配植栽解說、彩繪市場，以及一場小型的導覽。交流會上，工設系李俐慧老師感性地表示，很感謝能與第二市場的伙伴們結緣，這一年來團隊的行動受到第二市場伙伴的支持與照顧，而能一起為第二市場盡心力。這裡擁有豐富的歷史人文底蘊，也有熱情的商家，對團隊來說無比珍貴。藉著當天眾人齊聚一堂的機會，俐慧老師不但表達東海團隊與第二市場成員建立緊密伙伴關係的意願，希望同為在地議題做出努力，善盡大學社會責任；同時也宣告暑假期間將正式啟動「共學聯盟」行動，透過更直接的交流活動，大家一起共學、共作、共享，共同為活絡第二市場而努力。

作為「共學聯盟」行動開始的第二市場交流會

本次的交流會是東海大學與第二市場共學聯盟行動的肇始。這是經過一年的來往互動，由陌生到熟悉，從猶疑到信任之後，才能開展的新頁。回想起去年剛開始進駐第二市場，我們連如何在市場申請張貼活動海報都不清楚；隨著老師們的拜訪，與第二市場成員初步認識後，我們決定以田調作為後續行動的起手式，然而，當初為了溝通行動理念、增進彼此熟悉度而舉辦的田調說明會，市場端也僅有數人參與。當我們以田調的名義持續拜訪、互動，加上作為第二市場主軸行動的歷次展覽展開，市場的伙伴漸漸地與我們熟絡，雙方的關係也出現了轉變。以3月開始的各檔展覽為例，商家開始在布展期間主動提出意見、參與協助，市場自治會成員甚至還掏腰包購買飲料招待布展的工作人員。在這段「由生到熟」的過程中，團隊的老師與工作人員持續不斷地溝通，努力地以行動證明東海大學參與在地、追求共好的理念。因此在交流會中，市場管理會、自治會等商家組織才會同意加入共學聯盟，願意定期面對面討論市場公共議題，一同為市場公共事務努力。

Photo Credit: 林韋錠攝影 市場自治會與出席嘉賓一起參觀二市場展覽

除了與市場的關係搭建外，我們也致力於連結更多關注第二市場發展的有心人士。透過這次的交流會，包括了江肇國、黃守達等議員，以及中區前任區長黃世民、市場管理科科長曾惠敏、大誠里里長林志隆也都蒞臨會場。大家共同的心聲便是希望一同努力，持續傳承發揚第二市場的文化與特色，由此促進地方的發展。這些關心市場的伙伴對於東海大學與第二市場的合作抱有期待，經由對話交流、索取田調報告等方式，希望能了解團隊對第二市場的初步觀察與想像。由此可知，交流會不僅只是活動的回顧，也是新階段發展的開始。我們用行動，而非只是言語，來說明我們和在地共同成長的決心。

作為社區伙伴相挺的第二市場交流會

交流會從籌備開始到活動當日，都有賴中區伙伴們一路的相挺與協助。二市場管理處、自治會協助籌劃大小事宜，市場店家除了幫忙活動宣傳外，也負責邀請相關貴賓。由於擔心東海團隊不熟悉市場內的人際網絡，樹根水果行的映佐、玟佐兩位大哥出手相助，擔任活動當天的司儀與招待。這也表示市場伙伴們認同我們的理念，願意親身站出來，傳達給市場內外更多的朋友。其他時常與我們互動的中區伙伴們，也紛紛到場表達關心，並協助布置、攝影等幕後工作。

交流會當天，我們也邀請「看見台中城」團隊舉辦一場小型導覽。邀請中區有心推動公共事務的朋友、「看見台中城」團隊時常關懷的對象，一起走讀第二市場與柳川。活動路線從仁愛醫院出發，一路前行到第二市場參與交流會，接著再走往柳川古道。透過這樣的導覽活動，希望能向外擴展人際網絡，結識更多未來有可能加入行動的伙伴，也讓更多志同道合的人認識東海團隊的理念。

交流會結束後，我們與第二市場的伙伴聊到為什麼願意協助東海團隊籌辦這次活動，當天擔任司儀的映佐大哥說：「我看見一群人在我生長的地方，藉由學校計畫的推動去關懷社區裡大大小小的事情。我是透過參與小聚跟活動，慢慢認識這個團隊，也開始學習去幫忙，做一些在地人可以與學校團隊搭配的事情。因此和團隊成員交了朋友，也樂見學校與市場二股力量的結合。」

除了描述當初與東海團隊結緣的原因，映佐也分享自己對第二市場未來發展的樂觀想法：「我在付出跟學習的每個當下，重新認識並回憶過往的美好，希望把這份珍惜傳承的念想，化作更具體也更好的行動力。能參與是開心的，收穫自是不在話下，我們在互助共榮的願景下，逐漸達成社區的更新跟改變。雖然在努力的過程上會有一些難題，也正因如此才更願意持續以共同的核心價值，種下讓市場變好的植栽，一起看著它發芽茁壯。」

小結：行動中的研究與研究中的行動

研究與實踐並重、共好關係的建立可說是人社計畫的特色。在第二市場脈絡下的行動經驗可以發現，我們透過田野調查作為進入場域的起手式，也透過在市場的行動讓後續的研究能夠持續開展。拜訪管理會與商家時，商家提出的問題成了我們田調的初始議題，開始深入探究、訪問、提出報告，同時也在溝通過程中，讓市場伙伴了解我們理念。而各種展覽行動的出現，也讓更多不同利害關係人願意了解我們，對我們的田調報告產生好奇，甚至進一步索取閱讀。

在地伙伴關係搭建與人際網絡串聯也在此過程中有所變化。從初步認識到共好關係的成形，再進一步向外擴展。透過長期蹲點與持續行動，我們漸漸與在地鑲嵌成為伙伴，也開始向外找尋志同道合的人加入共學。原本就在中區經營，卻未必與第二市場有所連結的社群伙伴們，也因為與東海團隊的長期互動，認同我們的核心理念與行動價值，於是透過我們的引介與連結，願意一起合作推動第二市場相關事務。這一方面是網絡的擴散（行動者），另方面是網絡的聚攏（理念主軸）。這種張合的形構隨著時間，環繞著第二市場的主軸不斷演變。社區工作或許就是在這種動態的網絡關係中，努力實踐我們理念的過程吧。

本文經新作坊授權刊載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航