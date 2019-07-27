《衝吧！臺灣人的地獄韓國求生記》：韓國不是個福利國家，而是財閥國家

文：Fion

進入頂尖環境，發現自己還不算頂尖

「哇∼這麼有名的學校，還給你獎學金？」我忍不住讚嘆。「給獎學金有兩種理由，一種是這個人很優秀，一種是這個人需要錢。」邱宇謙稱︰「我是屬於後面那種。」

頂尖這個詞，本身帶著比較級。沒有底，哪有頂；沒有後段，定義不了前段。求學路一路順心的邱宇，來到美國名校

MBA之後，發現這是另一個世界。「同學的背景都很威，家世好、公司有名、職位高。很多人是華爾街金童，出去喝一次酒花幾百美金，對他們來說是日常生活的小事。」邱宇說︰「我人生第一次感受到，高度不一樣。在這裡，我就是後段班學生，我是弱勢。」

第一次發現，有些人的起跑線畫得這麼前面。加上來自各國、多元背景的同學組成，包括軍人、越戰難民的後代、國家自由鬥士的後代、移民的二三代等，每個人背後都有自己的故事。如果每個朋友都是一本書，那在MBA的兩年，邱宇像是讀了百科全書。「我看事情，變得比較不一樣。」他說。

而在MBA畢業之後，面對就業選擇，他的考量包括「要能墊積往顧問業發展的路、要在總部、中國以後再去」，最後決定來到這個年營收超過1500億美金、全球員工數超過40萬的韓國企業，在首爾的總部工作。

邱宇的工作是顧問，要針對集團內部其他部門提出的問題，蒐集資料、分析、提出建議。

這個部門全是有工作經驗的頂尖MBA畢業生，大多是西方臉孔，以美國人最多，亞洲人很少。因為並非業務，不用揹業績，「我覺得沒什麼壓力，」他說︰「最困難的地方，在於要提出大家不知道的見解。」陳腔濫調不被需要，新鮮觀點才受歡迎。

他的工作以「專案」方式在進行。一個專案通常耗時3個月，像他入公司一年多，就曾處理過目標為增加銷售量的專案，從定價、通路、行銷方式都要給意見，讓執行單位參考。

「在這裡讓我學到不少科技相關的知識。」他覺得內部顧問的工作有收獲、也有可惜之處︰「因為算是幕僚單位，比較沒有辦法立即感受到自己處理的專案帶來怎樣的成效和結果。」

也因為是內部顧問，給建議必須十分謹慎。「讓客戶聽了不會不舒服。」邱宇用了「客戶」一詞來指稱找他討建議的部門。「是因為辦公室政治嗎？為了顧及情面，不能推翻既有的決策？」我問。「如果要提出反對，需要有足夠的證據來支持。不管是支持或是反對，都要有充分的數字、資訊做為基礎。」他解釋。

「Coordination反而會是比較大的壓力來源。」畢竟是全球化的大企業，他為了做分析，常常得向不同國家的子公司要資料，對方願不願意給、給多少，就得靠個人手腕去下功夫。

高薪顧問不等於穩定職位

邱宇這個特殊部門招募的員工，平均會在這單位工作兩年，之後再換到子公司，或是相關企業。我用的動詞是「換到」而不是「被調到」，是因為在進入這個部門工作之後，職涯的下一步不是被動由人安排，必須主動爭取。

這個部門的員工一開始就被分組，像是消費性電子商品組、半導體組，可以一直待在組裡，也可以跨組參加不同專案。而兩年後能去哪呢？就看集團內哪個部門對你有興趣。所以邱宇努力跟其他部門打交道、在其他主管面前刷存在感，讓自己「被看見」，進而能有面試機會。

謙稱自己不擅社交的邱宇，就為了打造人脈網，積極參與同事聚會及活動。只是母語並非英文，在這個全是外國人的部門，很容易吃虧。

不會說韓文卻跑來韓國企業、還是在總部特殊部門工作的邱宇，也有感受到自己被雇用的原因，摻著「外國人活招牌」的味道。而這之中，又帶著和出身相關的苦味。曾在這部門工作過的相關人士即表示︰「這部門的亞洲人比較少，就算有的話也大多是在歐美長大的。

因為日本人念完MBA，大多想要回日本工作，中國人則是回中國或者香港。老實說，在韓國人眼裡，亞洲各個國家中，日本、中國、新加坡是他們比較感興趣的，其他的話......。」

他聳聳肩，沒有再往下說。

不過對於隱約感受到的差別待遇，邱宇從沒提起，只是更努力地投入工作。部門工作結束之後要去哪？他自己觀察分析︰「2年後大約有四分之一的人會留下來，離開的同事，有人去顧問公司，也有人到其他大企業上班。」前陣子他才和一群台灣朋友聚餐，聚會的主角也曾在他這個部門工作，待了幾年之後，現在跳槽到Twitter位於新加坡的亞太區總部工作。

韓國人狹窄的成功定義

來韓國未滿一年，我問邱宇對韓國的感想。「一點都不羨慕韓國。」他說︰「韓國人的人生成敗，很早就決定了。他們『成功人生』的形狀很固定，我覺得這不太健康。而且韓國不是個福利國家，是財閥國家。」

邱宇在大企業工作，享有集團旗下各子企業帶來的福利，加上他的部門有些特殊待遇，像是上班可以比別人晚一小時(同公司的韓國人八點上班，他的部門則是九點)。

但握有特權似乎讓邱宇不太自在，長年訓練之下，習慣看穿問題本質，他清楚知道自己背後有著老虎的庇蔭。「都是因為我在大財閥工作，所以才能有這些好處。這制度並不公平。」

「那你有喜歡韓國哪些地方嗎？」我問。沒料到竟換來整段採訪最長的空白。「我覺得韓國的硬體設施做得很好。」長思過後，邱宇給了一個很有顧問口吻的答案，接著補充︰「可能因為我不會韓文，所以很多韓國的先進服務我無法感受。像是朋友覺得韓國網購很方便，這我就無法體會。」

「不然就是看棒球吧。」放假時還會跑到外縣市看球的邱宇說︰「我覺得這裡的球場很好，看棒球很舒服。」但接著又補了一句，「其實他們很多東西是抄日本的，但又比日本便宜。」

台灣缺乏高端人才的舞台

邱宇在海外工作的時間，已經遠超過在台灣工作的長度。面對每個受訪者，我固定要問一題︰「會想要回台灣／台企嗎？」而他的答案是：「可能性很小。」「薪資是主因，另外一個重點是，沒有舞台。」他解釋︰「台灣企業做的大部份都還是在製造端。製造業能不能穩定運行，靠的是制度，不是人才。舉例來說，你不會需要花年薪300萬台幣來請一個作業員嘛。」

韓國曾經用高薪挖角不少台灣高階人才。包括晶圓代工、晶片研發、航太業......，最有名的是台積電大將、研發處處長梁孟松，被三星挖角，並迅速躍升為副總。曾有台灣半導體公司主管直言︰「在台積電10年能賺到的錢，在三星3年就能賺到。」

「如果是要規劃未來5年、10年的策略，就會需要高薪去聘請高端人才。」邱宇說︰「但台灣企業沒有這個view，他們大多還是著重於製造端。會需要高附加價值人才的，還是品牌端比較多。」

他認為韓國企業肯花大錢吸引人才，用最好的福利，把外國人捧為座上賓。在幾年的約期內，把你的知識、know how給吸乾。不需要你了，可能就把你給一腳踢開。「這是各取所需。貌似無情，但卻有效。」

想一想怎麼離開

有台灣職場、非洲市場、美國求學的經驗，邱宇現在在韓國打拚，未來則想要往創業投資，或是有前瞻性的產業發展。他對職涯有一套規劃，雖然身處韓國職場，但「韓國」卻不是他選擇來韓國的原因。「我適應力很強，住哪都可以，要我在這裡一直住下去也是OK。」他說。

對韓國不討厭、也並無熱愛的邱宇，對於許多想來韓國工作的人，他的意見很是冷靜︰「我覺得大家要想想『怎麼離開』這件事。以個人職涯來說，你在韓國工作過後，所擁有的經驗可能很難transfer到其他國家或產業，路會比較窄。」真的很喜歡韓國的話，他認為︰「可以嘗試其他跟韓國有相關的工作，對韓國的熱情可以用別的方式發揮。」

對東南亞的房地產投資有興趣的他，也想過是否要改到東南亞工作。留在韓國，或是換個國家？他也還沒個定論。不過有件事情，倒是他鐵了心要做的。

自掏腰包辦課程拉拔後輩

邱宇的出差行程繁多，飛美國、中國或是中東，幾乎是每個月都有的行程。但他還是會固定回台灣，而且是每個月都回台灣，常常只是過個週末就回韓國，不是為了探親或思鄉，那是為了什麼？他和幾個系友，為母校系上的學弟妹辦了一個Mentor Program，帶著學弟妹讀商業個案、做面試模擬、討論各個新興市場，還用自己人脈找來各行各業的工作者，分享產業內幕。做這計畫是無酬的，回台機票他自己出，時間不夠則向公司請年假。

或許是因為在美國念MBA時所受到的衝擊。一路是優秀學生的邱宇，到了美國頂尖名校，卻一度沒自信到去看心理諮商。(我忍不住吐槽︰「用英文心理諮商，很難全部聽得懂吧。」他很是大度︰「我就當做是去練英文會話的。」)

原本他一路向上看，想愈爬愈高，從沒留意過排在後面的人群，第一次有了「原來，我不強」的感受；第一次體會到，在強者群裡被不小心無視的那種手足無措。於是他想變得更強，同時，也想帶著其他人一起變強。那些自己曾面臨的心理挫折，他希望帶著學弟妹避開閃過。

我請他把Mentor Program的email轉寄給我，做為參考資料。結果收到了7封純英文的信、附檔也全是英文寫成的商業個案、課程進度，讓我想起以前念研究所的時光。他規劃的內容之詳細，幾乎是一門3學分的課程大綱。而這些，都是他用私人的時間、自掏腰包、聯絡自己的人脈進行的。

台灣政治新聞很愛吵「台灣價值」的定義。我卻覺得，在韓國職場打拚的邱宇，人雖然不在台灣，卻讓我看到更多台灣價值的實踐。

採訪邱宇，是因為他的韓國職場生活，而他答的，是一整個人生的通盤考量。許多韓國企業，把眼光放在國際級的戰場，邱宇的方向也和韓國企業相似，不只是台灣、不只是韓國，而是這整個世界。

相關書摘 ►《衝吧！臺灣人的地獄韓國求生記》：韓國政府如何扶植電玩產業？

書籍介紹

《衝吧！臺灣人的地獄韓國求生記》，方格子出版

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作者：Fion

財閥壟斷市場、青年失業率高居高不下，職場文化論資排輩、超長工時和性別歧視惡名昭彰，韓國人用「地獄朝鮮」稱呼自己的國家……為什麼外國人還要去這個國度奮鬥？

前往韓國打工度假的台灣人大多有嚮往，提到去韓國的動機眼睛都閃著光芒。可是在韓國正式工作的人呢？

有人哈韓，也有人對韓流無感。有人看中市場商機，有人只是失戀了來散心。有人期望落地生根，也有人試過了就想離開。有人抱著韓國夢，有人抱的則是賺錢夢、世界夢。

Fion筆下不但記錄了這些台灣人遠離家鄉負海外闖蕩的動機、思索方向的過程、付諸行動的契機，和奮鬥途中的感想，並且透過後續的回訪，看看他們在半年、一年後的心境轉折，甚至職涯與人生方向的變化，讓讀者對這些選擇未來的可能或限制都有更清晰的線索。此外，還針對每位收訪者耕耘的不同產業，在「產業情報站」深入介紹韓國的工作環境、職場文化、產業生態和韓國企業在亞洲市場的角色，比較台韓相關工作的內容差異、收入結構，分析台灣人的優勢與劣勢。

衝出去或者留下來？別急著下結論。買東西都要上網看開箱心得文，職涯人生，也該先看看別人的拚搏掙扎，或許你能發現一條景色絕妙的求生路徑。

Photo Credit：方格子出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航