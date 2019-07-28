《森林癒》：促進職場生產力，如何在工作時做森林浴？

文：李卿（Qing Li）

工作時如何做森林浴？

一般上班族每年花在工作上的時間約1600小時，在50年的工作生活中，約占清醒時間的35％，所以，如果要在工作時保持我們和自然界的聯繫，讓大自然融入我們的工作環境就攸關緊要。

促進生產力的植物

植物是健康辦公室環境的關鍵。把自然融入我們的工作空間，不只能讓我們感覺更舒適，而且確實能改善我們的健康。在有植物的辦公室裡，不僅士氣會提高，而且病假和缺勤會減少。科學家已經證明，植物可以減少與病態建築症候群（Sick Building Syndrome）相關的一般症狀——皮膚乾燥和發癢，喉嚨痛和頭痛，嗜睡、煩躁和注意力不集中。就像我們帶進家裡的室內植物一樣，辦公室的植物也會去除地毯、印表機和家具裝飾釋入空氣中的毒素。

植物也有助於保持我們辦公室的濕度。乾燥的空氣會導致呼吸問題和皮膚過敏，而且辦公室因有空調和暖氣，濕度很低。室內空氣的負離子（有益人體）也很少—因為電子設備把它們吸走了，但植物可以把它們補回去。這不只能減少下午頭痛和遲鈍的感覺。如果你曾經懷疑自己在有空調的辦公室比較容易感冒，那麼你是對的。

在有植物的地方工作時，我們會更有生產力，效率更高，更有創造力。

植物釋放的負離子可以淨化空氣，讓呼吸更健康。負離子會結合並去除空氣中的灰塵顆粒、黴菌、細菌和過敏原。它們能清除病菌。

所以，難怪辦公室有植物的人，精力更充沛，比較不會那麼緊張，注意力更集中。在有植物的地方工作時，我們會更有生產力，效率更高，更有創造力。工作場所沒有植物，會造成更高度的緊張和焦慮。

如果你沒辦法把樹放進辦公室，也可在窗台或桌上放一些美國國家航空暨太空總署名單上的植物，或把它們放在架子上。

白鶴芋只需要頭頂的照明和每週澆一次水；虎尾蘭也只需要暗淡的光線和少量的水就能茁壯生長，它可以過濾二氧化碳和甲醛。最容易照顧的植物是竹子，它不需要陽光，甚至連土壤也不需要。只要一點點水，就可以長得很好。

戶外的聲音

我們知道在森林裡聆聽自然界的聲音，對我們的認知能力有恢復的效果，因此研究發現在工作時聆聽大自然的聲音，可以幫助我們集中精神、提高生產力，也就不足為奇。

美國聲學學會（Acoustical Society of America ）2015年的研究證明，聆聽大自然的聲音不只能提高我們的工作效率，也讓我們對自己的工作環境有正面的感受。在辦公室工作的人如果可以聽到大自然的聲音，會比用白噪音（white noise）覆蓋辦公室噪音，或者根本沒有聲音來得快樂。

YouTube上有許多森林聲音的錄音。現在我正聆聽啁啾鳥鳴、潺潺溪水，和風拂葉片的聲音。如果你渴望聽到奧林匹克國家公園霍河溫帶雨林讓你恢復身心平和的靜謐，一平方英吋的靜謐計畫（one-square-inch project，www.onesquareinch.org）已為那裡的自然靜默做了錄音。你可以在辦公室播放這段錄音，覆蓋擾人的噪音，讓你專心。也許有朝一日，所有的辦公室聽起來都會像這樣。

Photo Credit: 聯經出版提供

綠色小憩

如果你像我一樣，能由辦公室的窗戶眺望自然風景，你就知道它能讓你感覺多麼美好—而且你多麼幸運。我可以天天由我的窗戶享受森林浴。望著窗外的樹木，看看鳥兒在做什麼，觀察四季的變化，讓我能集中注意力，整天保持專心。已有一些研究顯示，能夠透過窗戶看到自然景觀，可以讓人對自己的工作感覺更好，並且能減少工作帶來的壓力。

但是現在墨爾本大學的研究證明，在我們精神疲憊之時，只需要「綠色小憩」（green microbreak），就能讓我們恢復活力。研究發現，我們只需要望著窗戶外的自然景觀40秒，就能讓自己保持專注和警惕。紐約州羅徹斯特大學（University of Rochester）的研究則證明，在做創意工作之前只要簡短的一瞥綠色，就足以提升創造力的表現。密西根大學心理系的研究人員則證實，花10分鐘看大自然的照片足以改善認知表現。

如果你沒有窗口可以向外看，任何一種大自然和綠色植物的圖片也都能有幫助。

所以你可以在電腦上用大自然的圖片作為螢幕保護程式，或作為手機上的鎖定螢幕。在辦公桌的牆上貼一些鄉村景物的照片，休息的時候，你就可以舒服地坐著欣賞它們。

打赤腳

雖然只是開玩笑，但依我在第二章談到的方式重新和大地的電荷連結，在室內是可行的—即使你依然穿著鞋子。

你可以在工作時使用各種傳導大地電荷的產品， 比如接地墊（grounding mats），接地環帶和接地床單，這些產品全都會把電子由大地導入你的身體，無論你的辦公室有多高，依然讓你接地氣。例如，接地桌墊只需放在電腦下即可，也可以當滑鼠墊用。

如果你確實想要脫鞋，可以在辦公桌下面放接地墊。把它放好之後，脫掉你的鞋襪，赤腳放在墊子上，你就會感受到赤腳走在森林裡的所有好處！

芳香的工作場所

我們在第一章中提到兩位護士在繁忙的急診室中散布精油，減輕同事們的工作壓力。在台灣也有研究顯示散布精油對疲憊的小學老師有極大的幫助。無論你在哪裡工作，精油都可以提供協助。

如果想要辦公室有森林的氣味，在你萎靡不振時，所有的常青樹精油都有益處。它們有助於消除疲勞、緩解緊張和焦慮，集中注意力。在我們的免疫系統需要額外支持的冬季，它們特別見效。我的辦公室整個冬天都飄逸著日本扁柏的氣味。

在附近公園享受森林浴

應付工作壓力的最佳方法，就是去做個森林浴。

我每天午餐時間都去森林浴。不一定非要森林不可；任何小塊的綠地都可以做森林浴。把咖啡和你的手機留下，慢步走就行。你並不是要運動，只要向自然敞開你的感官就可以。它會改善你的情緒，減輕緊張焦慮，幫助你專心和集中注意力，度過這一天餘下的時光。

Photo Credit: 聯經出版提供

公也的故事

我去東京的許多公園做森林浴，其中我最喜歡的是有栖川宮紀念公園（Arisugawa-no-Miya MemorialPark）。公園內有河流，也有森林。公園雖然很小，但卻擁有大自然的一切。

在我開始學醫之前，從沒有聽說過森林浴。我很驚訝地得知在森林裡步行對我們的健康裨益良多，芬多精可以讓我們放鬆，幫助我們紓壓。

我和班上同學一起做森林浴那時壓力很大，但我可以感受到放鬆的效果，而且在森林浴步行之後，我在問卷上關於情緒的分數總有改善。

在我沒有壓力時，我與家人和朋友們的溝通更好，所以我想森林浴對我的人際關係有所幫助。

悠佳的故事

我喜歡去公園感受白天的陽光。它使我覺得很放鬆。

在我去過的公園中，我最喜歡的是昭和紀念公園。這是在東京郊外的公園，到處都是高大的樹木和草，沒有高樓大廈、人和車。一走進昭和紀念公園，我就覺得自由自在。因為我是醫科學生，每天都要努力學習，沒有太多時間放鬆，去公園體驗森林浴對我來說是非常寶貴的時間。

書籍介紹

本文摘錄自《森林癒：你的生活也有芬多精，樹木如何為你創造健康和快樂》，聯經出版

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作者：李卿（Qing Li）

譯者：莊安祺

樹木越多，越幸福快樂！

你只需要欣賞自然的聲音、氣味和景物，讓森林走進來！

李卿博士（Dr. Qing Li）的《森林癒：你的生活也有芬多精，樹木如何為你創造健康和快樂》，告訴我們：森林浴讓我們與自然連結在一起，帶領我們一路回到家，回到我們真正的自我。

《森林癒》描述了日本的文明是森林文明，他們的文化、哲學和宗教都是由覆蓋著全國的森林孕育而成，更不用說包羅萬象的日常用品。

「森林浴」這個詞是1982年由日本林野廳長秋山智英先生所創，他認為日本人民需要藉由大自然療癒身心。

同年，他們就開始推展森林浴的國家健康計畫，如今全日本共有62個經認證的森林療癒基地，全都證實具有特殊有益健康的特性，每年也有250萬至500萬人走森林步道。

森林浴已經成為日本人減輕壓力，維護健康的一種標準方式。

《森林癒》說明了森林的聲音，樹木的香味，陽光映著樹葉婆娑起舞，新鮮潔淨的空氣──這一切都讓我們舒適自在，解除我們的緊張和焦慮，讓我們放鬆，能夠清晰地思考。走進大自然可以提振情緒，恢復精神和活力，讓我們返老還童，青春永駐。

森林也是一種驚人的資源，提供我們賴以生存的一切。它產生氧氣，淨化我們呼吸的空氣，使水潔淨。它阻止泛濫的河水和溪流，防止山坡地遭到侵蝕。它為我們提供食物、衣服和住所，以及製作家具、工具所需的材料。

森林一直治療我們的創傷，治癒我們的疾病。從遠古開始，它就讓我們拋開憂慮，擺脫困擾，讓我們振作精神。儘管我們早就明白森林治療的力量，然而一直到最近，森林醫學研究先鋒李卿博士，才以科學的角度，在《森林癒》一書中證明親近樹林、在家布置室內植物、運用樹木精油，可以舒緩身心，甚至改變我們的人生。

李卿博士多年來一直在探究森林浴背後的科學，想要知道為什麼我們在自然裡會感覺這麼美好？樹木讓我們更健康更快樂的祕密力量是什麼？為什麼我們徜徉在林間會覺得壓力減輕，活力增加？有些學者研究森林，有些研究醫學，而他則研究森林醫學，要找出在林間漫步改進我們健康的所有方法。

走進森林，其實不僅僅是散步而已。我們所做的就是日本所謂的shinrin-yoku，即森林浴。Shinrin日文意為「森林」，yoku的意思是「沐浴」。所以shinrin-yoku的意思是在森林的空氣中沐浴，或者用我們的感官接納森林。這不是運動，不是健行或慢跑，而是置身在自然界，透過我們的視覺、聽覺、味覺、嗅覺和觸覺與大自然聯繫。

森林浴就像是一座橋，藉由張開我們的感官，它填補了我們和自然界的鴻溝。在我們和自然界和諧相處之時，我們也開始痊癒。我們的神經系統可以重啟，我們的身體和心智可以回到它們應該有的模樣。

即使在大自然中僅停留少許時間，對我們的健康也能產生影響。2個小時的森林浴可以幫助你放下科技，放慢速度，帶你活在當下，減壓並放鬆。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航