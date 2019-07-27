《萌萌生物關係圖鑑》：某些隱魚棲息在你意想不到的地方，就是海參的肛門

文：艾瑞絲．葛特利柏

跟狠角色當鄰居：黃腰酋長鳥與波利比亞毒蜂

Photo Credit：商周出版

地點：中南美洲

關係狀態：敵人的敵人就是我的朋友。黃腰酋長鳥雖然聒噪，但並非無可救藥的笨蛋。為了保護自己不受掠奪者侵擾，牠們通常會在波利比亞毒蜂及其他蜂窩附近築巢，距離往往不到1公尺。這些蜂會攻擊並驅逐接近的掠食者，但牠們似乎不太會去打擾酋長鳥，不過沒人清楚原因。黃蜂的存在似乎也保護酋長鳥不受馬蠅騷擾（馬蠅這種邪惡的寄生蟲會以雛鳥的肉為食），將馬蠅感染率降至近乎零。但沒人清楚黃蜂在這個關係中能獲得什麼好處。

重點摘要：凶猛的黃蜂是好鄰居。

黃腰酋長鳥：這種纖瘦、聒噪的熱帶鳥類有長尾巴、藍眼睛和尖鳥喙，全身黑羽，只有臀部和雙翼的「肩頭」是黃色。這種群居且吵鬧的生物（雄鳥的鳴唱聲結合了各種響亮叫聲，包括咯咯叫、笛音叫聲、氣喘鴉叫聲，以及偶爾模仿的叫聲）會大量群聚，遠在森林的另一頭都能聽到牠們的吵鬧聲。

黃腰酋長鳥住在密集擁擠的集體鳥巢內，以避開蛇類、哺乳類動物（主要是靈長類動物），以及可能衝過來偷吃鳥蛋（或雛鳥或酋長鳥本身）的大型鳥類，例如大嘴鳥。一株大樹上有時會聚集多達上百個鳥巢，這些袋狀鳥巢宛如蘇斯博士筆下的產物，一個個垂吊在樹枝末端，鳥巢上還掛著一些植物。

在祕魯的民間傳說中，酋長鳥原本是個穿黑褲與黃外套、喜歡造謠生事的男孩，也就是paucarcillo ，由於他亂說話得罪了某位仙子，因此被變成一隻聒噪的鳥。

波利比亞毒蜂：這些黃蜂是攻擊性強的飛天惡霸，與一隻體型龐大的蜂后一起生活在以木漿、樹脂、泥巴和黃蜂唾液築成的大型「紙」蜂巢內。牠們通常在水邊築巢，尤其愛吃紅眼樹蛙的卵。

這個物種的學名rejecta正好說明了牠們善於拒絕（reject）的天性，因為凡是出現在蜂巢方圓4.5公尺內的生物幾乎都會受到牠們排拒（和攻擊），只要一點點的挑釁（光是接近蜂巢就綽綽有餘）就會換來痛不欲生的蜂螫。

生物筆記疼痛程度

Photo Credit：商周 從「喔」到「痛不欲生」。根據美國昆蟲學家施密特（Justin Orvel Schmidt）的螫咬疼痛指數（Sting Pain Index）。

不懂拿捏人我分際：隱魚與海參

Photo Credit：商周

地點：深海

關係狀態：詭異至極。某些種類的隱魚會棲息在你意想不到的地方，就是海參的肛門！這種長約15公分的隱魚受到海參「呼吸」時吸入與吐出的海水流動吸引，趁著海參泄殖腔張開時以尾巴先入的方式倒著鑽入。如此一來，牠還是能看到外頭海洋世界的動靜。隱魚就這樣安全地躲在那裡直到夜晚降臨。但有時隱魚並不安分，會偷吃海參的內臟，尤其是海參的生殖腺。此時海參就會採取一種很炫的禦敵策略：將隱魚與自己的內臟一起排出，因為海參的內臟可以再生。有些海參對於這些白吃白喝的魚類採取零容忍態度。這些幸運的物種演化出肛門牙齒的特徵，是警告外人絕對不要觸碰牠們私人孔洞的絕佳方式。

重點摘要：小心神祕詭譎的行動。

海參：這些奇特的無脊椎動物身型有如細長的黃瓜，身體柔軟，屬於棘皮動物門一員，是海星和海膽的親戚。牠們就像海中的蚯蚓，可以分解和回收利用從藻類到魚糞等各種海中粒子，為細菌製造養分並以此為食。海參會從嘴巴吸入海水，再從肛門或肛門中的泄殖腔排出，並在過程中收集這些食物微粒。牠們利用細小如觸手的足部在海床上移動及覓食。多數海參的體長都不到30公分，但最大型的海參可以長到約3公尺長。

某些海參在受到威脅時會噴出自己的內臟以求自保。沒錯，牠們會自我清除內臟，從肛門排出腸子。看到這種情景，想必只有非常急迫的掠食者才願意留下。

隱魚：這種熱帶魚身體細長透明，體型宛如鰻魚，身上沒有鱗片，會利用自己滑溜的身體住在其他魚類都到不了的地方—其他海洋生物的體內或體腔內。這種魚的名字源自人類初次發現牠的地點與狀態：隱藏在牡蠣殼內，已經死亡並變成珍珠。隱魚白天時會躲在牠們選擇的孔洞內，晚上才出來覓食。

書籍介紹

《萌萌生物關係圖鑑：70種生物的不思議同居關係》，商業周刊出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：艾瑞絲．葛特利柏（Iris Gottlieb）

譯者：方淑惠

你存在，所以我快樂！且看萌萌的生物們演出一幕幕「不能沒有你」的精采劇碼！

樹懶說：我的身體就是小型行動農場，隨時都能吃自己！螞蟻說：為了吃美味的糖，我們還經營蚜蟲甜甜牧場！公鮟鱇魚說：親愛的，我願與你（母鮟鱇魚）融為一體！黃腰酋長鳥說：我敢跟凶猛的黃蜂當鄰居，你敢嗎？犀牛說：我以為牛椋鳥會幫我吃蟲蟲，沒想到牠也是個吸血鬼……

摯友、敵友、不勞而獲者、惡霸、模仿者、食客、隊友、室友、操縱者、冷面殺手……我們習慣了各式各樣的人物與人際互動，但這種關係其實也存在於自然界的各種生物之間！像是狼蛛與青蛙彼此相依共處一室，棘鱸與鰻魚一起合作打獵，花螨把蜂鳥當成通勤巴士往來花朵之間，紅蟹蜘蛛守在豬籠草旁等著白吃白喝……

透過本書幽默逗趣的視角以及精緻可愛的水彩畫，你將得以一窺生物間令人大開眼界的神祕生活與共生關係！

Photo Credit：商業周刊出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航