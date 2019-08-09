顆粒有粗有細，為什麼部分即溶咖啡粉「不即溶」？

繁忙的午後好不容易擠出片刻喝杯咖啡，卻發現有些咖啡粉總是倔強地漂浮在水面上，不乖乖與水相溶，低頭一看居然包裝上還寫著「即溶咖啡」四個大字！市面上的即溶咖啡產品顆粒有粗有細，到底有沒有差？

為何有些即溶咖啡粉「不即溶」？

傳統即溶咖啡粉常使用單一噴霧乾燥法，讓原料液體以噴灑的方式進入乾燥艙，使水份快速蒸發形成乾燥粉末。但由於在加工過程中是以高溫加熱方式達到乾燥效果，故也容易使得咖啡的風味流失且獲得碳燒味較重的成品。而且當噴霧乾燥製造的咖啡粉末或奶粉製品過細、顆粒密度大時，便常常發生粉末與水接觸互相凝聚不相溶的情形。

Photo Credit: 食力

即溶咖啡搭載「造粒」技術，變大顆卻更好溶解

但隨著加工技術的進展，這個惱人的狀況也找到了解決辦法。透過「造粒」這項技術，讓原先高密度的細粉末形成多孔且中空的較大顆粒，使水分得以快速進入並吸水溶解。

有兩種常見的加工法，是用噴霧乾燥法配合「造粒」，以加強即溶咖啡的溶水性。其一是利用垂直向下混合型的噴霧乾燥機進行，促使乾燥的粉末在與潮濕的原料混和後再行乾燥。另外一種則是透過噴以少量水份或蒸汽，使乾燥粉末顆粒相互凝聚以加大顆粒後，再進行第二次乾燥。外觀呈粉團沙粒狀，焦味強烈。

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而最新型的技術，便是透過冷凍乾燥法將濃縮咖啡萃取液於零下40°C的低溫環境凍結形成冰晶，將咖啡磚打碎成碎顆粒狀，再透過真空與加溫的雙重配合，促使水分由固態的冰晶昇華為水蒸氣而逸散，達到乾燥且又具有如同造粒一樣具有內部空隙的效果。外觀呈顆粒狀，因以低溫進行加工，故較能保留其原始風味。

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而這些即溶咖啡產品，不管是採用哪一種加工法，在保存時都應注意密封保存，因為咖啡粉的表面積與咖啡豆相比更大，除了容易與氧氣結合外，也更加容易吸濕而導致黴菌滋長。在家中如果發現你家存放已久的的咖啡粉開始結塊了，就代表保存環境不當，若發現除了結塊，外觀還有菌絲或霉味，那奉勸你還是整罐丟掉。畢竟咖啡雖是精神食糧，但不小心喝壞肚子卻是會讓人精神耗弱的！

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參考資料：何謂即溶咖啡-摩卡咖啡

本文經食力（foodNEXT）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航