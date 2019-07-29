《典藏台灣史》（六）：從驅逐外國資本到壟斷資本，日治時期米糖經濟與貿易活動發展

文：何義麟

米糖經濟與貿易活動發展

如前所述，日治初期除了進行土地、人口與各種資源的大調查之外，同時也展開鐵路、公路、港口、郵電網絡等基礎建設與投資，這些都是台灣資本主義化的基礎事業。接著，日本資本家在台灣總督府的協助下，驅逐外國資本，並逐步從商業資本、產業資本，進一步發展到壟斷資本的金融資本階段。而其中米糖經濟的發展，更是値得我們注意。因為，台灣糖業的發展過程，就是獨佔壟斷資本形成的最佳例子。此外，台灣對外貿易的擴展，也改變了台灣的經濟活動樣貌，特別是各種農產品的輸出，相當令人矚目。其中，糧食作物的稻米變成經濟作物，成為輸日的重要商品，也是一項値得注意的發展。

壹、糖業獨佔壟斷的成立

殖民母國在尙未資本主義化的殖民地，首先會促使其生產商品化，進而發展資本家企業。然而，要讓何種產物商品化呢？這不是殖民地內部可以決定的，而是取決於母國市場與母國資本的要求。因此，殖民地主要商品大多是輸出型商品，特別是輸往母國的消費商品，這類輸出商品大多採用單一耕作（Monoculture）的模式。然而，單一作物化之後，由於經常受到價格波動與資本家剝削之影響，結果往往讓殖民地人民更加貧困。以台灣為例，其主要的產業為砂糖，雖非單一耕作，但也佔了大約一半。

1898年上任的兒玉源太郎總督與後藤新平民政長官，開始規劃振興資本主義經濟之發展，首先是由政府推動設立新式製糖會社。台灣製糖株式會社股份的募集，官方出力甚多，而且每年還給予補助金。自1902-1928年6月底，新式製糖會社已由台灣製糖會社一家成長為11家，總資本額與產能也大幅度提高。在資本累積與企業膨脹的過程中，逐漸形成幾家有力的製糖會社，如果從資本與資金系統來看，主要會社為：三井系（台灣、沙轆製糖）、三菱系（明治、鹽水港製糖）、藤山系（大日本、新高製糖），這三大系統約佔製糖業3/4的產量。甚至也可以說，台灣全部會社資本的半數、耕地面積的一半、所有的農家戶數，都在這三大資本家的糖業壟斷控制之下。

1926年，台灣糖業中新式製糖會社的資本為2億6001萬日圓，約佔全台株式會社（股份公司）資本額的一半。全台種植甘蔗的耕地總面積達13萬甲，蔗農戶數約為12萬戶，佔農家總戶數的30％，如過再加上三年輪一次種植甘蔗的耕地，所佔的農家戶數比例更高。1926年台灣出口到國外和日本的產品總値約2億5000萬日圓，其中砂糖佔了1億日圓，出口砂糖中約有九成八的產量是來自新式製糖會社，由此可知其壟斷地位之穩固。

Photo Credit: 玉山社提供 斗六糖廠創始於1909年，次年由日人收買並改組為「斗六製糖株式會社」，1914年合併於東洋製糖株式會社改為「東洋製糖株式會社斗六製糖所」

此外，1910年10月製糖業之卡特爾（Kartell）組織的「台灣糖業聯合會」正式成立。卡特爾是指為了達成市場壟斷而建立的一種機制，亦即透過內部成員的協議，共同控制價格或產量，或者是協議劃分市場範圍等。糖業聯合會就是典型的卡特爾組織，該會控制了販賣價格與原料生產，對外壟斷市場，而後內部逐漸由有力會社主導，故其獨佔地位日益穩固。新式製糖業在擴張事業時，必須投入巨額資金，需要財力雄厚會社投入，如此資金供給者即可控制企業，這是企業集中的必然公式。實際上，三井、三菱等日本金融家確實控制了製糖會社，使其成為日本金融資本主義之一環，所以台灣資本主義化的發展，也達到了金融資本壟斷的階段。

企業集中的過程不僅只在同一生產階段擴張，同時也會向各生產階段發展，形成混合企業。以糖業為例，從甘蔗原料栽種開始，再到製糖、運輸、販賣、糖果生產等過程中，製糖資本投入不同階段事業之經營，逐漸成為複合企業之型態，控制糖業的各種生產階段。此外，對於財力雄厚的資本家而言，其投資項目也不限於糖業，甚至會往其他產業擴張。例如，三井物產除了經營製糖業之外，在茶、米、鴉片、樟腦、礦業等各種產業，也都佔有一席之地，掌握了這些產業從生產到貿易的壟斷地位。由此可知，台灣產業資本完全受到日本資本勢力之壟斷，這種「地方性」的獨佔，也進一步鞏固各企業在日本帝國中的壟斷地位。

日本統治前，台灣屬於前資本主義的經濟型態。直到1895年以後，近代銀行與近代公司、工廠才逐漸設立，使台灣走上資本主義化之路。例如，1902年成立的台灣製糖會社的橋仔頭工廠，可算是第一家近代化工廠。而後台灣資本家企業激增，如此急速的發展，其根源不外乎日本資本與政府的力量所賜。

台灣主要產物茶、樟腦、米、糖，以及新興的鳳梨、香蕉產業等，都是以供給日本或外國市場為主的出口商品。由於外部市場的存在，再加上前述各項基礎建設完成、金融機構成立，資本家企業化才得以達成，這就是台灣資本主義化之過程。獨佔壟斷是由大資本的力量達成，但不少情況是來自國家權力直接或間接的援助。資本與權力相結合，才能達成眞正的獨佔之目標。在殖民地台灣，官方權力與政策創造資本家獨佔壟斷情況特別顯著。

就台灣5大農產品來看，除了茶葉主要是銷往外國之外；砂糖與香蕉主要是輸向日本，其增加率最大；而台灣人經常食用的米與甘薯，其產量增加的速度也相當驚人，主要也是輸往日本。然而，進一步分析後可以發現，米與甘薯的出口量超過增產之數量。由此可知，台灣農民並非先滿足自己的消費後，再將剩餘輸出，而是將自己生產價格較高的蓬萊米賣到日本，然後再買外來或本地生產的在來米甚是甘藷來補充，藉以滿足島內的糧食需求。

貳、驅逐外國資本勢力

台灣自1858年開港以來，就被納入英美德等外國資本的勢力範圍內，他們以廈門為據點，掌握台灣與大陸的貿易與金融之利益。直到日本統治之後，商業活動之權益才轉入日本資本家手中，貿易對象也轉為日本。從各產業的發展，即可看出日資排除外國資本勢力之過程。

日本統治台灣之前，台灣砂糖貿易由德記、怡記等多家洋行掌握，他們利用買辦制度，將資金貸放給製糖業者並簽訂收購契約，藉此壟斷砂糖生產與貿易利益。加上英商道格拉斯（Douglas）汽船公司控制當時台灣海運，以致砂糖業利潤幾乎為外國商人所獨佔。日本統治後，日本商行在台設立支店，並且打破買辦制度，改由產地交貨，直接與生產者進行交易。此外，在總督府協助下，台灣海運也由大阪商船會社所掌握。由於外國人收購裝運砂糖的管道被切斷，日本糖商才得以迅速擴張，1910之後外國商人完全撤出糖業貿易。

台灣茶業也是被以廈門為據點的洋行所壟斷，他們以匯豐銀行資金為後盾，將資金借貸給媽振館後再轉貸給茶館，茶館再貸給茶農並進行收購，因此茶的買賣價格與砂糖相同，都是由洋行決定與包辦。1907年起，三井物產進入台灣經營茶業貿易，隨後更直接生產茶，將生產與商業資本結合，結果外國資本逐漸受到打壓，但因台茶的貿易對象仍以西方國家為主，所以外國資本並未被完全消滅。

在樟腦方面，英商怡和與德記曾勾結淸廷官員走私出口樟腦，獲得巨利。淸末台灣官員曾經一度想要將樟腦收為專賣，但因外國商人的抗議而未實現。日本統治開始後，1895年頒佈「樟腦製造取締規則」，隔年課徵樟腦稅，引起了外國資本家抗議。1899年實施樟腦專賣制度，由得標者承包專賣，結果英商薩密爾（Samuel）商會得標；1908年總督府先將樟腦改由官方直接經營，再委託三井物產會社販賣，樟腦的商權才歸於日本資本家。像這樣，經由官方的強制收回，再移轉至日商手中，完全是著靠政府強權之保護。鴉片的經營權也是透過專賣制度，日本資本家才得以取代原有的外國勢力。

有關稻米的經營，三井物產從1901年起才開始著手，1904年日俄戰爭後，總督府曾委託三井物產代購三十萬石的台灣米，這件事具有獎勵日商開拓稻米銷售管道之政策意涵。由於台灣米品種在未改良之前，主要以島內交易為主，所以台灣人在稻米交易上擁有一定的勢力。但是隨著蓬萊米生產的普及，台灣米成為輸出日本的貿易品之後，日本商人也開始介入稻米貿易，結果台灣人勢力衰退，稻米買賣部分落入日商之掌控。

1907年前後大部分台灣產業的貿易與海運都已轉入日本資本家之手中，這項貿易權轉移的原因，日商比外商或本島商人更具雄厚的資本實力。日本資本是以產業資本為基礎，再結合商業資本，故遠比只有商業資本的外商更具實力。例如，糖業方面從生產、銷售到融資都有相關企業的奧援。台灣銀行給予日本資本家密切的援助。國家專賣制度的實施，將商權轉移至日本資本家。國家直接給予日本資本家保護與輔助。日本與台灣之間的關稅取消，促使貿易路線由原本的台灣與中國轉為台灣與日本。總體而言，在台灣的日本資本之所以能夠驅逐西方各國資本，除了靠著自身的實力之外，還因為獲得了國家直接或間接的支援。

參、對外貿易活動的擴張

歷史上資本的最初型態為商業資本，而且是外國貿易資本。日本統治台灣前後，台灣的經濟僅單純地與外國商業資本有所接觸，內部並未資本主義化，屬於前資本主義社會的型態。然而，總督府建立各種基礎事業後，各種資本型態開始發展，社會內部的生產關係也趨向資本主義化。台灣的資本型態大致上是以殖民地貿易為開端來發展，接著商業資本家為了輸出，必然要大量生產殖民地某些商品，另外為了開拓進口商品的銷售，也必須在殖民地設立公司。由於殖民地沒有充裕的資本，為了擴大利潤，這些商業資本家往往就變成產業資本家。

換言之，當資本家獲利之後，大多會再投入生產，生產獲利之後又再從事商業活動，這就是商業資本與產業資本互相結合之型態。例如：台灣製糖會社的最大股東是三井物產株式會社，兩者從生產到銷售有密切的關聯。此外，由於產業資本的發展與集中，依賴金融機構的支援更為明顯，結果銀行資本直接與產業、商業資本結合起來，進而發展為金融資本型態。

台灣的貿易過去是以中國與香港為主要對象，日本統治台灣後，透過投資、金融、海運、總督府政策及日本人的往來，台灣貿易逐漸轉向日本。這項改變的最重要因素是關稅制度導入，日本將關稅制度適用於台灣之初，還是根據不平等的協定稅率。明治初年以來，日本外交最重視的目標，就是修改這類不平等條約。以甲午戰爭為契機，透過對外交涉才在1899年提高進口稅率，平均增加了三倍，同時也廢除輸出稅。

台灣的對外貿易雖然也適用新稅率，但輸出稅則繼續徵收，對於銷往日本國內的產品則徵收出港稅。徵收出港稅的商品都是台灣輸往外國的特產，如茶、乾魚和鹹魚、龍眼、麻線、籐等，其稅率與輸出稅相同，只有茶的出港稅較低。不僅稅率不同，基本上台灣對外貿易（進出口）稱之為「輸出入」，與母國的貿易則稱為「移出入」。

透過這項進出口的特殊稅制，產生如下的效果。第一，日本與台灣的商品同樣受到關稅保護，過去日本商品轉由香港進口的現象消失，因為直接從日本國內進口較便宜。第二，必須徵收輸出稅而無出港稅的台灣商品，都被日本國內市場吸收，特別是米、砂糖等重要商品，其影響層面相當大。第三，與歐美修改新稅率時，還簽定最惠國條款，但這類條款都不適用於中國，結果中國的商品受到嚴重的打擊。

到了1910年，隨著糖業的發展，產量與輸出量激增，輸出稅與出港稅才被廢除。1911年以後，完全廢止與歐美的協定關稅，日本與台灣兩地市場都受到更完善的關稅保護。台灣與日本的貿易，原本只佔台灣與外國貿易額的四分之ㄧ而已，日本統治30年後，台灣與日本之間的貿易，變成是台灣與其他各國的3倍，這項變化的社會意義就是，切斷台灣與中國的紐帶，使其經濟貿易與日本結合。

藉此所達成的目標是，讓外國特別是中國的商業資本家勢力衰微，並使日本資本家容易進入，極端不利於在中國擁有據點的一些台灣資產。其次，台灣人日常生活也受到影響，因為台灣人都是福建與廣東的移民，其生活原本就屬漢人第三節模式，平時必須從中國進口金銀紙、爆竹、食材等特殊的商品，進口稅率若提高，當然會增加台灣人日常生活的負擔。

相反地，從日本輸入的商品便宜，台灣人生活中當然逐漸取用日本商品。殖民地與母國的生活方式、生活條件不同，但卻被統合在關稅同化的制度之下，如此對殖民地原住者的生活與消費，往往會造成一些不利的影響。直到1907年，考量習慣上台灣人日常生活之所需，才針對14種中國商品採特別輸入稅以降底稅率。1911年稅率修改時，也對這類商品以免稅或低稅率的方式處理，這些都是考量台灣人特殊情況而採取的辦法。

透過總督府的刻意的操作，台灣的對外貿易金額確實大幅的增加，但是同時也形成兩種新的樣貌。第一，外貿活動主要都被日商所掌握；第二，台灣的貿易活動，主要是殖民地與母國之間「移出入」為主，台灣與中國或世界各國的貿易比重日益降低。或許這樣的外貿活動，也是殖民地經濟的特色之一吧！

書籍介紹

本文摘錄自《典藏台灣史（六）台灣人的日本時代》，玉山社出版

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作者：何義麟、蔡錦堂

1895年後，台灣成為日本帝國的殖民地。無可否認，這50年的殖民統治與經營，對台灣社會產生巨大影響。統治初期，日本政府曾受到台灣人激烈的抵抗，但很快建立了以總督府為中心的統治體制，並積極推動許多建設與開發。在日本的殖民統治與經營下，台灣社會走上近代化發展之路，台灣人的生活與思想亦隨之改變。

近年來，關於日本時代的研究越來越多，評價也更趨複雜。這不僅是史學研究的重要課題，更連結到「歷史認識」、「歷史教育」的相關爭辯。特別是台灣民主化之後，悠關日本時代的歷史記憶，益發受到關注，也引起許多討論。

現任國立台北教育大學台灣文化研究所教授的何義麟，與曾任國立台灣師範大學台灣史研究所所長的蔡錦堂，從政治、經濟、教育、宗教等主題著手，以持平的態度，提出鳥瞰日治時期這段歷史過程之全景圖像。

他們將重點放在殖民統治體制之建立，以及台灣社會的變遷等兩種層面，並討論日本的對台政策、台灣社會的發展與變化，以及台灣人在反抗殖民和接受近代化之間的掙扎，希望讓讀者更淸楚掌握日本時代的歷史脈動。

《典藏台灣史》套書介紹

全套共七冊的《典藏台灣史》是以全面性觀點，論述史前到當代的一套台灣史鉅作。

張炎憲教授生前推動台灣史普及化，主張由台灣人自己書寫具有主體性觀點的台灣史。因此，思考這套書的內容時，便希望導進晚進的研究成果，促進台灣社會對台灣歷史的瞭解、提升台灣意識。

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Photo Credit: 玉山社

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航