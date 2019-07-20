寫在京阿尼大火的晚上：我們悲傷，並#prayforkyoani

那一場大火

7月18日上午約10時半，位於伏見區的京都動畫一號工作室（第1スタジオ）發生嚴重火災，釀成嚴重死傷。執筆之際，已有33人確認在事件中喪生。這次的縱火案，是日本自平成時代以來死傷最嚴重的一次。目前已有一名41歲男子被拘捕，疑為縱火的犯人。當地警方正進行調查，但尚未能確認疑犯縱火的真正原因（也就是說，網上流傳的縱火原因皆尚未被確認，請謹慎傳閱）。

發生事故的京都動畫工作室，是鄰近京阪鐵道宇治線六地藏站的一號工作室。遊客較常會造訪，並於鄰近大廈設有「Kyoani & Do Shop」（京アニ&Doショップ!）的京都動畫本社，則位於六地藏站的下一站木幡站。木幡一帶除了是京都動畫本社的所在地外，附近亦同時設有其二號工作室（第2スタジオ）及五號工作室（第5スタジオ）。是次事故，並非發生於位於木幡的本社及工作室。

儘管如此，一號工作室在這場火災中被全毀，對京都動畫來說已肯定是重大損失。而更令人痛心的是，已經有33位在京都動畫工作的人們，在這場事故中永遠離開了我們。

京阿尼的人們

熟悉京都動畫，以及日本動畫的人都會知道，京阿尼一向是日本動畫界的異數。而它一手一腳用心培訓的人才，則是其作品能夠一直維持高水準的最大原因。這場火災奪走了33條生命，令人心痛，並分外惋惜。

在日本的動畫業界，一套動畫被一間動畫公司承包製作以後，其實大部份時候都不會由該公司獨力製作－或許應該說，其實一間動畫公司獨力製作一套動畫，才反而是異例。大部份動畫公司都會將製作過程中各樣大大小小的工序，外判予其他公司處理。像原畫的部份，也會有公司選擇以外包的方式，交由其他公司或是自由契約的原畫師負責製作。

而京阿尼最著名的特點之一，就是它絕無僅有地，將整部動畫的大部份創作工序，都交由自家的人員負責創作。像導演、作畫監督以及人設等主要創作人員，就當然是自家人擔任了。而負責原畫的每一位原畫師，則全部都是京阿尼旗下的員工，均是它親手培訓的人才。甚至連背景、攝影，以至中間畫這些相對次要的工序，京阿尼都會盡量交由自己人處理，而非假手於其他公司。

《K-ON！輕音部》劇照，普威爾國際發行

雖然京阿尼也做不到一部動畫100%由自己的員工全盤創作，但正因為它每部動畫都能夠做到主要的創作崗位都由自己人負責，所以其作品的質素才能如此穩定，每一部作品至少在作畫上都能維持超高水準。而京阿尼亦深深明白人才是其良好出品的重要基石，所以亦很早開始成立了自家的培訓學校－你現在點進京阿尼的官網，還能夠看到它正在為第28期的培訓計劃招生。

培育好自己的人才以後，京阿尼亦相當愛惜自家的創作人。日本動畫業界的待遇一向不太好，而京阿尼就這一層面上它亦是異數：提供業界內相對良好的薪酬福利、甚至為員工提供宿舍，這些都是其他動畫公司及不上，或者正努力跟上的超良好待遇。

而京阿尼亦為旗下創作人提供晉升機會，他們從中間畫開始做起，慢慢升至原畫、負責一集的演出，幫忙畫分鏡，擔任主創，甚至最後成為導演⋯⋯我們已經見證過不少京阿尼的創作人，是如何這樣一步步走上來。上年播映的《紫羅蘭永恆花園》，主創職位全由新人擔當，就是個好例子。

執筆之際，根據業界內人士在網上發放的消息，我們至少知道山田尚子、石原立也以及石立太一這三位導演均平安無事，無疑令人舒一口氣。但想到已經有33位人才離世，而這會對京阿尼這間小公司造成多嚴重的打擊，心情就仍舊沉重了。

網上有人將這場火災，比作二次元界的聖母院大火。這個說法也是對的，畢竟肯定有很多貴重的原畫跟設定資料，都會在這場大火裡被消滅。但更令人痛心的，是這33條生命的離去。

京阿尼是我們的青春

為什麼一間動畫公司的工作室的火災，會令世界上這麼多人感到心痛、難過呢？我們一方面為逝去的生命而哀悼，同時亦為替我們拍過這麼多膾炙人口的動畫，構成了我們的青春這間動畫公司，在此刻有如此的遭遇，而感到悲傷。

「京阿尼是我們的青春」——這句話我是改寫自聲優桑原由氣的推文，她的原句大意是這樣的：「SOS永遠是我的青春，亦是我所景仰的」。這句話寫在今年6月23日，當日五位聲演《涼宮春日的憂鬱》的聲優，再度以「SOS團」的名義在舞台上重聚表演。

其中小野大輔的台上發言，令當日同樣有份演出的桑原由氣大受感動，於是就在Twitter上寫下如此感言。《涼宮春日的憂鬱》是京阿尼的動畫，也是我的青春。而桑原由氣，則為京阿尼的另一部作品《小林家的龍女僕》的主角配音。

我在Twitter上看到這則推文，一來為當中小小的傳承故事而感動，同時亦為桑原由氣所說的話而共鳴——對，SOS是我的青春，京阿尼的動畫就是我的青春，或許對你來說也一樣。

00年代初期入宅的話，你喜歡的京阿尼動畫可能是《驚爆危機》系列跟《AIR》；00年代中期的話，則可能是《涼宮春日的憂鬱》、《CLANNAD》或是《K-ON!》。一零年代以後，可能是《冰菓》、《中二病也想談戀愛！》或者《Free！》；近年的話，則可能是《吹響吧！上低音號》、《聲之形》或是《紫羅蘭永恆花園》⋯⋯無論是那個年代，京阿尼總能在動畫迷的心目中佔一席位。

看吧，網絡上有多少人在訴說，他們是多麼喜愛京阿尼的動畫，甚至受其影響。Twitter上已經有超過29萬則 #prayforkyoani 的推文，世界各地的人都在京阿尼的YouTube頻道上留言，表示關心和慰問。

在這一刻，面對令人如此哀傷的事情，除了親自到京阿尼的網上商店購物，作為實質支持外。我想，我只能寫了這一段文字，表達對這間動畫公司的喜愛。正如我在網上看到有人這麼說：我不想京阿尼以「那間被人縱火的動畫公司」的形式被記住，而是「那間拍了這麼多好看又感動人心的動畫的動畫公司」被記住。

最後，附上一張京阿尼動畫的圖片。不想再貼那張被燒毀的工作室的照片，還不如留下一張保存了美好記憶的圖片。

《K-ON！輕音部》劇照，普威爾國際發行

本文經新‧鏡花水月授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

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