《掃毒2天地對決》：全片聚焦毒品，卻破壞了整個社會背景與電影節奏

自從97之後，香港本土電影即走下坡，這主要跟資本來源有關。中資電影興起之後，吸納了香港電影原有的豐厚人才，純粹的港產片變得極為稀少。

而在中資電影興起的10幾年後，由於中國商業電影品質參差不齊，基本上爛片居多。香港電影的優勢也再度被注意，而中港合資片也逐漸增多。一般來說，中港合資片雖為了市場考量，在選題、品質與創意上，不如過去輝煌的港產片，但品質是比中國拍攝的好上不少。《掃毒2天地對決》就是個例子。

本片各方面來說都是很香港的題材。主題講述香港黑幫的毒品問題，既與中國無關，也就不會涉及到一些政治正確，或中國風味的語言、文化橋段，比較沒有文化隔閡。但反過來說，由於這是一部純粹的毒品槍戰電影，屬於香港特有的人情趣味也非常淡，全片以好萊塢公式化的情節推動，把橋段集中在純粹的人性反應上，也就是說，故事發生在香港、中國，或台灣、墨西哥、美國都無所謂，在文化上並無辨識度。

本片劇情集中在劉德華跟古天樂身上。古天樂飾演原本是正興社門生的地藏，因為被幫主以為他在賣毒，命劉德華飾演的門生余順天斷其手指，逐出門戶。地藏懷恨在心，自立門戶成了香港四大毒梟之一。而余順天的父親因吸毒而毀，讓他對毒品也是深惡痛絕，在退出江湖因故成了大企業家後，他動用自己的財力開始掃毒，因此與地藏產生衝突，引發連場大戰。

如果就傳統港產片的路數，這樣的劇情設定，裡面一定會伴隨著很多地藏跟余順天在幫派內的互動，靠著他們與香港街販的文化橋段，來強調原本的兄弟情最後反目，然後殺得血流成河的狀況。也就是說，會出現很多香港式的笑話，打罵，以及對於時事的小小批判，用以凸顯香港幫派分子的處境，一如吳宇森或杜琪峰系列電影中，常有的過場。但邱禮濤把焦點完全放在毒品上面，任何跟毒品無關的橋段全都省略，唯一有鋪陳的是余順天跟地藏，還有警探林正風的人際關係，全圍繞著毒品如何禍害社會來走。

這樣做，破壞了整個社會背景與電影節奏。支線部分，警探林正風的妻子因為掃毒殉職，女兒因為拍反毒影片，跟余順天扯上關係，這個情境完全只為了交代余順天用非法方式掃毒的決心，林正風自然反對，但又無法阻止。這只為了強化地下社會處理事情的衝突感，此外沒有任何作用。而為了帶入劇情，只好處理林正風跟女兒的互動，造成悶場。

而為了強調余順天反毒的決心，除了回顧他童年父親吸毒的慘狀，還設計他的私生子也因為吸毒而死，然後因此跟老婆吵架，而最後老婆還被地藏誤殺，讓余順天沒有退路，只好豁出去跟地藏大幹一場。

如果在傳統港片，這些過場情節都會用簡單的場景變換帶過，但邱禮濤卻花費相當長的時間去刻劃這些情境。而這些情境，卻又試圖拉到跟毒品有關，以至於這些過場，反而破壞了角色間的對立感。例如余順天的妻子不孕，並發現他有私生子，以至於要跟他離婚這一段，就拍得冗長。這冗長感跟結構有關。

過去的港片在處理上，會用簡短一、兩分鐘，讓這些過場拼接在主敘事中。有時配角們的戲份或連續幾場接在一起，讓觀眾笑一下或被刺激一下，接著切入主角的戲份。也就是不孕、發現私生子、抱頭痛哭，是會被分拆到幾個場景，然後穿插在敘事中的。結果觀眾只看到余順天的妻子突然發作，然後吵一吵哭了，突然要離婚，結果就被地藏誤殺，導致情緒上無鋪陳感。

邱禮濤的做法，卻是以劉德華的余順天為主，以大區塊的方式讓這些過場連在一起。因為每一個過場幾乎都有劉德華，所以其他角色只要圍繞他走即可。理想上是這樣沒錯。但由於余順天兒子的死、跟妻子離婚、林正風女兒、地藏談判跟虐待情人的過場，都是一整塊地突然接在影片中。這樣的做法讓整個敘事變得緩慢，而且不緊湊。

更糟糕的是地藏的部分，不但是整塊被分散在電影前、中、後，他的過場除了凸顯暴戾之氣外，也毫無內心戲的設計，使得地藏的個性模糊，而且對於他如何被老大誤解憤而賣毒的心境也沒交代，直到片尾才神來一筆的怪余順天說：「你怎麼沒想到我當時是被冤枉的？」整個劇情結構可說相當失敗。

不過邱禮濤畢竟是從影數十年的導演，《掃毒2天地對決》在沉悶的敘事缺點中，還是有些可看之處。電影中的每個衝突點，從地藏的各種暴力場景，到開場的海洛英交易、片尾高潮部分的飛車追逐，特別是地鐵站的火拚，都拍得很有畫面感。飛車特效與槍戰的部分，都很有看頭，可說就動作戲來說，甚至比《拆彈專家》更精彩。但就劇情的緊湊度來說，則不如《失眠》。

同一個導演，《失眠》可以做到一種扣人心弦的緊張感，在於故事的複雜度。黃秋生飾演的心理師為何失眠是一條線，而纏上他家族的女通靈人冤魂又扯上二次大戰的複雜背景，還涉及民俗信仰的氛圍，整個結構就比一直圍繞在「毒品」上的《掃毒2天地對決》強上太多。

如果《掃毒2天地對決》可以像《黑社會》那樣，多交代一些香港幫派的規矩、文化、秘辛，與幫派份子之間的情義與利害關係，那影片的結構就不會顯得太悶。

但杜琪峰快慢有力的電影節奏，也不是誰都做得到的。就《掃毒2天地對決》這部片來說，大家就看看動作場面就好了。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航