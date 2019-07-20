人類登月50週年：為何美、中、法、印等國開始搶著上月球？

1969年7月20日，由美國發射的阿波羅11號（Apollo 11）太空船載著3位太空人降落月球，當阿姆斯壯說出那句經典的「這是我的一小步，卻是人類的一大步」時，全球估計有5億3000萬人守在電視前面，見證歷史性的時刻。

50年後的今天，原本逐漸降溫的國際「太空對決」又重新點燃，除了Space X之類的商業計畫，包括美國、中國、法國、印度等國也傾國力重新啟動太空計畫，而這些各強權搶佔登月先機的目的，又是什麼呢？

川普想要一步登火星，但先上月球或許更加合理

《中央社》報導，美國總統川普在紀念登月50週年慶祝活動期間，藉機告訴NASA署長布萊登斯坦，他偏好直接前往火星，而非重新登月。

在活動中，雖然美國國家航空暨太空總署（NASA）署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine），認為要讓協助人類長期待在太空的維生科技更臻完美，地球的天然衛星月球會是最合適的發展場地，並且能夠成為深入太陽系的發射任務跳板，但川普仍不太信服的詢問現場兩位登月英雄艾德林（Buzz Aldrin）及柯林斯（Michael Collins）意見，後者毫不猶豫的回答：「直接上火星。」

活動中，史上第二位踏上月球的太空人艾德林也表示：「坦白說，我對過去10年至15年的情況有點失望。」艾德林指出，即使擁有先進科技，這段時間的太空發展放緩。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 川普與登月英雄艾德林（右繫國旗領帶者）

其實早在2018年，川普就曾提出「太空建軍」的計畫。

《中央社》報導，川普在2018年8月宣布將成立新軍種「太空軍」（Space Force），但計畫仍需要國會批准。

根據美國國防部備忘錄指出，「太空軍」計畫估算頭5年的預算開支將達130億美元（約新台幣4039億元），其中前12個月就會耗資逾30億美元，整個「太空軍部門」可能會有超過1萬3000名人員。

《科技新報》報導，成立「太空部隊」除了防止外星人入侵的目的外，主因還是為了防範國與國之間的衝突。正因為太空在軍事戰略上的意義即為最高的制高點，只要能在外太空部署高能定向武器，就可以攻擊敵方的洲際戰略飛彈和太空飛行器，避免美國及其盟國遭受核武器的打擊。

中國已能登陸「月球背面」，計畫2035年建立月球研究基地

在美國積極發展太空計畫的同時，在政經方面皆有角力的中國也不甘示弱。

根據《紐約時報》報導，早在川普提出「太空建軍計畫」的3個月前，中國就發射了一顆中繼衛星，成為2019年1月無人太空飛船「嫦娥4號」在月球背面著陸的關鍵第一步。

在過往，因為地球上看不到月球背面，讓地球上的科學家無法與月球背面通訊，也讓對月球背面的探索在過去幾乎不可能，也讓中國成功在月球背面降落成為一項重大的科學成就，更成為習近平的一項強力宣傳工具。

而這也不是中國首次登陸月球。

在習近平初掌權的2013年，中國就在繼美國和蘇聯之後，成為第三個將太空船送上月球的國家。一輛名為「玉兔」的月球車在月球上運行了兩年多，讓研究人員通過光譜儀對月球表面進行了遠程探測。一年後，一艘中國的無人太空船也完成「繞月飛行」，這艘飛船上甚至載有中國音樂的晶片，包括習近平夫人彭麗媛演唱的一首歌。

根據中國的官方媒體報導，中國也希望在2020年將無人載具送往火星，在2022年左右啟動「小行星探測」計劃，2028年將火星樣本帶回地球， 2029年左右進行木星探測任務，並在2050年前建立一個由機械人操作的月球研究站。

Photot Credit: Reuters / 達志影像 在中國展出的嫦娥四號模型

法國提出太空司令部計畫，印度搶當「登月第四國」

在人類登月50週年的前夕，法國和印度等在太空計畫方面，也是動作頻頻。

《中央社》報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在7月14日宣布將建立新的太空部隊司令部，回應川普在2018年提出的太空建軍計畫，新的太空司令部將隸屬於法國空軍，旨在提升國防能力，至於所涉經費多少目前則尚未確定。

事實上，北大西洋公約組織（NATO）目前已經設定目標，將在今年內將太空認定為戰爭領域，隨著間諜衛星、通訊與網路攻擊等軍事活動，已愈來愈多環繞著地球軌道而建立，各國的新軍力聚焦太空領域。「這是真正的國家安全議題」，馬克宏表示，「太空部隊將對法國衛星具有更好的保護力量。」

同樣對於太空具有野心的印度，原本也計畫在7月15日凌晨發射月球飛船二號（Chandrayaan-2）成為全球第四個都登月的國家，但最後計畫卻告失敗。

《中央社》報導，月球飛船二號重達3890公斤、由ISRO與俄羅斯聯邦太空總署（Russian Federal Space Agency）耗資80億盧比（約新台幣34億元）共建，將在月球南極附近對至今沒有國家探測過的月表進行探測與分析。

但原訂7月15日凌晨2時51分在發射升空的計畫，印度官方卻在發射前宣布，由於發現技術故障，為預防發射任務出現問題而取消發射，之後將重新安排發射時間並對外宣布。

其實在2019年4月，以色列原本也計畫搶先印度發射無人自動登陸器「創世紀號」（Beresheet），但該計畫卻以失敗告終，誰將成為第4個登月的國家，至今仍無法確定。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 馬克宏拜訪主管中國太空計畫的中國空間技術研究院

月球上究竟有什麼，為什麼人人都想去？

《紐約時報》報導，現在各國競相登月的主要動力，是因為發現月球上蘊含水分，特別是在太陽照射不到的極地隕坑深處，更藏有冰，這對未來訪問月球的太空人而言，不止能成為寶貴的潛在飲用水源，更也可用來分解氫氣和氧氣，除了可供呼吸，還可用作火箭的推進燃料。由此一來，月球就可作為太空船的停靠站，成為深入太陽系之前的補給場所。

在此同時，民間企業家也開始集思廣益，考慮在月球上經商的可能性。

2007年，「X獎基金會（X Prize Foundation）」宣布一項由Google資助的2000萬美元（60億台幣）大獎，尋求第一個將機器人著陸器送上月球的私資團隊，雖然成立至今都無人能獲獎，但也使許多公司著眼於月球土壤中開採核融合反應爐原料「氦-3」、將親人骨灰運往月球作為悼念、在月球上建立宇宙望遠鏡等等的商業計畫。

在其中，電子產品晶片的必要元素「稀土」，也是世界強權計畫登月的一大誘因。

《自由時報》報導，對美國而言，美中貿易戰的關鍵要素「稀土」超過八成來自中國，對此，太空總署（NASA）署長布萊登斯坦於7月18日在《CNBC》的節目上表示，月球上可能存有大量的稀土金屬。

布萊登斯坦認為，包括亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下的藍色起源（Blue Origin），以及特斯拉執行長馬斯克（ElonMusk）旗下的SpaceX等等，越來越多民間企業投資注入太空業，在月球上取得稀土的夢想，也變得更加實際。

當這些億萬富翁在投資太空探索的同時，NASA也將因此受惠，而人類前往月球採集稀土，很有可能這個世紀發生。

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核稿編輯：翁世航