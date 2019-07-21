為什麼談到CCR，有些人只想到「性」？

文：Sunmer Lu

許多台灣人談到與外國人發展感情的「CCR」（或ㄈㄈ尺），多著重在生物的交配，無論是體貌、毛髮（鬍子、腋毛等），抑或是多數人關注、想問不敢問，又或者直接問出的「交配歷程」、「生殖器官樣貌與大小」等等，好似跟其他人類品種交配就是CCR，而CCR本質的「Cross Culture（跨文化）」卻總被忽略。

Cross Culture不是件簡單的事，我們每個人所成長的環境、原生家庭、社會背景都大量的影響如今的樣貌、行為與性格，儘管擁有相似背景且同樣文化圈的都需要時間與精力磨合，更何況Cross Culture又多了文化需要磨合。

用一個比較簡單的類比好了，你覺得年紀差很多會有「代溝」，那跨文化會有的便是「文化溝」，什麼是「文化溝」？

那些沒有問清楚的小事，久了就堆疊成「文化溝」

舉大家最不愛聽的例子，在各種重要的場合，如過年、婚禮等重要場合，我們都常以紅包來表達我們的心意，在不了解的外國人眼中就是「華人超愛錢」、「台灣人都很愛錢」、「錢對他們來說是一切」的表現，對，人都愛錢，但這不代表我們沒有心意，也不代表我們包紅包就一定俗氣。

也許，這個例子還不夠具體的勾勒出文化溝，筆者以自身的經驗為例，筆者是土生土長的台灣人，剛巧的遇到另一半是外國人。在台灣我們對飲食講求均衡，特別是像筆者這種90後的族群，更是在飲食健康教育下長大，往往在自己下廚時，著重於食材的營養均衡。

剛開始，筆者總是採買兩人份的各種食材，但另一半則在飯菜上桌時直接表示自己不喜歡某幾樣食材，在整頓飯間幾乎一口不碰，筆者因著台灣人不喜浪費的想法，於下一餐在加熱剩菜剩飯，於此同時，筆者的另一半則興高采烈的享用新鮮的菜餚。

筆者當時覺得很不平衡，深深感受對方只顧自己，讓筆者天天吃剩菜剩飯。聽起來，好像真是這樣。一次，筆者跟另一半直言相告，沒想到，另一半驚訝的表示：「我以為你特別喜歡那些菜，才會留到下一餐繼續吃！」、「我不知道你為什麼要買妳自己也沒有很喜歡的菜？不是都買自己想吃的菜來煮嗎？」

筆者恍然大悟，原來在他成長的過程當中，不大有吃剩菜的習慣，除非熱愛這道菜餚，才會留到下一餐繼續享用，並且他們並不習慣為了營養均衡購買自己可能不那麼喜愛的食材，在他的觀點裡，你買了你喜歡吃的菜，還特別留到下一餐，想必是非常喜歡的，他自己既然不喜歡，就別吃。這是個微不足道的小事，但生活便是由這些瑣碎的微不足道所堆疊而成。

開放心胸指的不是「隨便都可以」，而是發自內心的尊重

CCR面對的是生活上各種的落差堆疊，往往經歷著，我們使用同組詞彙，以為我們說著相同的事理，但我們腦海裡對應的理解卻南轅北轍。如何在這中間協調與溝通件辛苦而考驗感情的事。

更者，在與不同文化的另一半相處中，如何尊重差異，並且讓對方理解、尊重，甚或是認同，又是另個困難的議題。筆者因著自己伴侶的緣故，認識一些CCR，其中不乏台籍伴侶歧視另一半國家及文化，或是刻板印象的標籤化不同文化的現象，又或者，外籍伴侶對文化的不理解與誤知，武斷的對台灣的文化妄加批判，種種不勝枚舉。

CCR要相處得來，得要有開放的心胸，開放的心胸指的不是隨便、都可以、無所謂，開放的心胸指的是可以接受差異，並且尊重這些差異。

Photo Credit: Shutterstock/達志影像

說了這麼多，其實不過是想讓大家更貼近CCR的實際面，沒有夢幻與想像，需要的依然是愛情與磨合、尊重、理解與認同。

如果你身邊有經營多年的CCR朋友，碰到他們的時候，與其關切他們生殖器的相容與否，倒不如聽聽他們生活中跨文化的認知落差與磨合的小插曲，相信會看到更多世界上不同價值觀的面向。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航