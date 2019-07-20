喜樂島聯盟正式組黨，首任黨主席：有條件支持蔡賴配

由民視前董事長郭倍宏催生，並與前總統陳水扁關係密切的團體「喜樂島聯盟」於7月20日下午舉行政黨成立大會，由民視經營權轉手後遭停播的「政經看民視」主持人彭文正主持，活動現場共計約200人出席。

活動過程中，雖遭遇包括部分與會者自備麥克風發言打斷，以及選票印製問題、投票方式爭論等插曲，在流程延宕一小時候仍順利選出首任黨主席羅仁貴牧師，與包括台大法律系教授賀德芬、社運人士劉敬文（又稱妖西）等共15位黨內決策委員，而原先盛傳將一併推舉總統參選人的傳聞，實際卻未列入議程。

Photo Credit: 中央社 前民視董事長郭倍宏

誰是羅仁貴：長老教會總會議長，有條件支持蔡賴配

根據《自由時報》報導，喜樂島聯盟新任主席羅仁貴，是台灣基督長老教會第59屆總會議長，也是台南中會東門巴克禮紀念教會牧師。羅仁貴從台南神學院畢業後即進入教會服事，與郭倍宏及前總統陳水扁等人關係友好，在扁入監後也曾前往探視。

今日活動會後的記者會中，羅仁貴主席向媒體表示「如果可以蔡賴配，樂觀其成，是台灣的福氣」，如果蔡英文總統與喜樂島的理念相同，就會大力支持，但假如蔡政府選擇打壓或限制，和喜樂島「真正關心台灣」的路線理念不同，就不會支持。羅主席也表示，雖然現階段喜樂島聯盟沒有推舉總統候選人的規劃，但立委預計將推出10席以上的人選，包含分區與不分區。

被問到部分「台派」支持者擔心綠營分裂而不支持的情況，羅主席重申喜樂島成立並不是要搞破壞或分裂，而是「擔心綠營選票大失血，讓國民黨又過半，會是大災難」，而尋求投不下民進黨的中間選民和關心台灣和台派的人支持，而且只要國會「多幾席，以後會和民進黨合作。」

話雖如此，在被問到是否會支持蔡英文連任時，羅仁貴主席僅以「還沒有談，不確定，會討論」帶過，而無明確表態支持與否。

截圖自台視新聞YouTube直播 喜樂島聯盟新任主席羅仁貴

號稱「比綠還綠」的喜樂島立場為何？成員有誰？

早在2018年2月28日，喜樂島聯盟就啟動了籌組，當時包括前總統李登輝、前總統陳水扁（以預錄影片形式現身）、前副總統呂秀蓮、前時代力量執行主席黃國昌、社會民主黨召集人范雲、台灣團結聯盟主席劉一德、基進黨主席陳奕齊等人，皆有出席籌組記者會。

在喜樂島聯盟的黨章中，也提到「為實現絕大多數台灣人民反中國併吞、正名台灣國、制定新憲法、加入聯合國的心願」，並將致力司法改革、堅守公平公義、推動族群平等、建構均富經濟，使台灣成為「真正有人權、有尊嚴、有國格的正常化國家」。

今日喜樂島聯盟創黨成員選出的15位黨內決策委員，包括東華大學教授施正鋒、民視前董事長田再庭、台南基督教醫院前院長莊明雄、台大法律系教授賀德芬、前體委會主委楊忠和、台大社科院前副院長邱榮舉、中州科大副校長歐崇敬、學者陳重圳、資深媒體人黃越宏、民視前董事陳廷鼎、教師聯盟理事長蕭曉玲、社運人士林一方、台大醫學系助理教授游偉絢、社運人士劉敬文、台灣憲法學會副秘書長林青昭等人。原本被認為要參選黨主席的郭倍宏在致詞時也強調喜樂島成員「建國的決心非常強烈」，而組黨的理由是相信「台灣人有權決定台灣前途。」

面對「綠吃綠」的隱憂，民進黨高層怎麼看？

面對號稱「比民進黨更獨」的喜樂島聯盟組黨衝擊，民進黨黨內人士大多低調回應。

據《中國時報》報導，民進黨主席卓榮泰日前出席偏向支持蔡英文的「北社」募款餐會時，就喊話「我們都是台灣派，不應該有分裂」，之後被問到喜樂島聯盟是否可能影響綠營選情時，則在媒體前低調避談。

《自由時報》則報導，前行政院長游錫堃表示很多（按：關於喜樂島聯盟）訊息都是被動得知，但他相信台派最重視台灣國家正常化，大家理念相同，一定會以台灣為念，目標就是要讓台灣成為正常化國家，游錫堃也補充，這次的總統大選攸關台灣前途，相信喜樂島的各種行為，一定不會與自己的願景相違背。

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核稿編輯：翁世航