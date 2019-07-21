柯文哲現在才想撿槍，恐怕已來不及了

文：楊峻杰

在國民黨初選結束後，確定2020年由高雄市長韓國瑜出線總統大選，而民進黨也確定由蔡英文總統出任，來爭取連任。此時柯文哲像撿到槍一樣，馬上開始對國民兩黨開砲，說他已經沒有不選的理由，一邊批韓國瑜不夠格當總統，一邊說蔡英文總統當不好，並說蘇貞昌不要臉。

這一連串的動作，都可以看出柯文哲有意參選2020總統寶座，但柯文哲到底有沒有機會搶下2020總統呢？以及柯文哲的加入，對2020總統大選將會有什麼影響？

從選民結構來做分析，柯文哲的支持者大部分落在20到40歲之間，以青壯年人口為主。但在年長者的支持度，因受到台北市取消敬老津貼的影響，在北市拿不太到什麼選票。因此柯文哲的策略應該會是吸引藍綠中間選民及青壯年人口為目標。

但日前民進黨才網羅太陽花學運領袖林飛帆，進入民進黨擔任副秘書長，很顯然的是為2020的青年選票佈局，也就是說柯文哲如果要吸收民進黨青年選票，將得拼的過林飛帆的高人氣。

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不過國民黨候選人就恰巧相反，韓國瑜在青年選民的支持度相當低，如果柯文哲的加入，將很有可能搶下國民黨的青年選民票，這也是為何柯文哲選擇豁出去，來參選2020。且韓國瑜表示將帶職參選，這樣的作法，為柯文哲注入了強心針，因為這樣就不只有他一人是帶職參選，比較不會在此議題上被放大攻擊。而如果真的選不上總統，也能回去當台北市長，可說是沒什麼損失。

然而，雖然柯文哲左批韓國瑜右打蔡英文，但民調也無明顯的起色，各家民調也都位居第三。原因在於柯文哲近年來的親共傾向，以及近期的反送中事件，使得選民對中共有所戒心，不願把票投給一個立場不定的人。

同時，軍公教及深藍選民，或是對中國更加友善的選民，也不太可能將票投給柯文哲，因為已經有比柯文哲更有代表性的韓國瑜了，也就是說柯文哲除了固有的票源外，相當難有所突破。

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柯文哲雖然想學蔡英文一樣撿到槍，但要起作用可能相當的難，柯文哲搖擺不定的路線，基本上已經無法獲得其他選民的認同了，而民進黨的青年人對蔡英文的支持度也相當高，又有林飛帆的加持，只要在派系的整合沒有出問題，要瓜分選票將相當難。

如果柯文哲的民調無法拉起，將會跟2018台北市長大選的姚文智一樣，產生棄保效應，到時候的選舉結果，柯文哲能獲得的選票可能會比預料的還要少很多。

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