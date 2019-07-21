中東戰雲再起？英籍油輪遭伊朗武裝扣留，美將重新派軍進駐沙烏地

波斯灣局勢再度升溫，伊朗革命衛隊19日宣布在荷莫茲海峽扣押1艘英國油輪。然而，英國聲稱伊朗扣押2艘油輪，無法接受這類行為，將做出強而有力的回應，華盛頓當局更在此時宣布，將向沙烏地阿拉伯派出500多名美軍，以及飛機和防空導彈，這是美軍自2003年撤出沙國後，首次在沙國駐軍，此舉也增加外界對於中東再度爆發新戰事的疑慮。

（中央社）英國油輪史丹納帝國號（Stena Impero）19日行經波灣入口荷莫茲海峽時，遭到伊朗革命衛隊扣押，讓伊朗與西方國家的對立局勢升溫。伊朗扣押英國油輪，是為了報復一艘伊朗油輪7月初在直布羅陀海峽外海，因為疑似將原油運往敘利亞，違反歐盟制裁而遭到扣押。

油輪的瑞典籍船主表示，一艘身分不明的船隻和一架直升機在英國時間昨天下午4時靠近油輪，將油輪扣押。伊朗官媒則報導，油輪因為撞到了一艘漁船而遭到扣押。

根據伊朗學生通訊社（ISNA）釋出的影像，當史丹納帝國號穿過海峽時，遭到其他快艇的包圍，隨後有一架軍用直升機盤旋至史丹納帝國號上方，幾名戴著黑色面具的男子下降到船上。



伊朗革命衛隊透過官媒《賽帕新聞》（Sepah News）表示，史丹納帝國號因未尊重國際海事規定，伊朗革命衛隊應荷莫茲海峽港口暨海事組織（Hormozgan Ports and Maritime Organisation）的要求將其沒收，而這艘油輪「將被帶到港岸並交付這個海事組織，接受法律程序和調查」。



菲律賓外交部指出，史丹納帝國號上其中一名船員為菲律賓公民，還有18名印度籍、3名俄羅斯籍和1名拉脫維亞籍船員。菲律賓外交部已表示，要求德黑蘭當局釋放船上的菲律賓籍船員。

《法斯通訊社》報導，伊朗表示遭扣的23名船員現在都在阿巴斯港（Bandar Abbas），將待在船上直到調查結束。

英國外交大臣韓特（Jeremy Hunt）在推特表示，伊朗的舉動展現出令人憂心的癥症，那就是在直布羅陀事件後，「伊朗可能選擇了一條違法、製造不安的危險道路」。他也強調，英國正尋求透過外交手段解決這項危機。

法國和英國站在一起，表示這起事件令人憂心。德國也表示，伊朗扣押油輪是不合理的舉動，只會導致區域緊張情勢升高。

在史丹納帝國號被扣留後，另一艘懸掛賴比瑞亞國旗、實際由英國諾布克海運（Norbulk Shipping）公司營運的油輪「萬事達號」（Mesdar），也在行經荷莫茲海峽時，突然加速北轉，進入伊朗海域。不過萬事達號經伊朗武裝人員登船檢查後，已獲准繼續航行，向西離開伊朗海域。

Photo Credit：Google Map截圖

伊朗與英國是如何槓上的？

本月4日，一艘伊朗油輪在英屬直布羅陀遭到英國陸戰隊扣押，理由是該油輪涉嫌違反制裁、將原油運送到敘利亞，英國和伊朗之間的緊張關係於是爆發。

《法廣》報導更指出，伊朗19日以「違背國際海洋規則」的名義扣押了英國油輪，正是在英屬直布羅陀最高法院裁定延長扣留伊朗油輪30天後發生的行動。

伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）表示，這次的扣留行動「與直布羅陀海峽的海盜做法完全相反，我們的行動只是為了在波斯灣讓人人遵守國際海洋規則。伊朗是波斯灣與荷莫茲海峽安全的護衛者。英國必須停止作為美國經濟恐怖主義的助手。」

伊朗革命衛隊發言人20日更表示，伊朗油輪2周前被英國扣押，伊朗扣留英國油輪，是根據國際法，「禮尚往來」的行為。

《中央社》報導，英籍油輪遭到扣留，英國外交大臣韓特19日向記者表示：「我們將在深思熟慮後做出強而有力的回應，我們也完全清楚，如果不迅速解決這個情況，將有嚴重後果。」

不過韓特也說，英國「沒有考慮軍事行動選項，我們正考慮以外交方式解決情況」。

美國總統川普則表示，他會就英國油輪在波斯灣遭扣押一事與英國討論。他說：「可能有一艘油輪被扣、可能有兩艘。我們將與英國協商、合作。」川普更強調，他說：「這件事證明我曾評論過伊朗的話：麻煩，就是個麻煩。」川普不忘重提去年5月他宣布退出伊朗核協議，痛批此為「荒謬的協議」。

2018年美國華府和伊朗德黑蘭之間的關係惡化，當時美國總統川普退出列強2015年與伊朗達成的核協議。伊朗同意根據核協議限制他們的核計畫，以換取國際社會解除經濟制裁，但美國退出核協議後，再度祭出制裁，重創伊朗經濟。

《美聯社》報導，英國仍是核協議的簽署國，不過自從英國陸戰隊扣留伊朗油輪以來，更放大美國與伊朗間原本就存在的緊張關係。外界擔心，每次的新行動，都可能導致任何一方誤解或衝動，從而導致戰爭。

伊朗6月曾擊落一架美國軍用無人機，美國總統川普本月18日則聲稱，美軍陸戰隊兩棲突擊艦「拳師號」（USS Boxer），在荷莫茲海峽擊落了一架伊朗革命衛隊的無人機。川普強調，該架無人機不斷惡意逼近美軍戰艦，在屢勸無效的狀況下，美軍才會「開火自衛」，不過遭到伊朗否認，表示沒有損失任何無人機。

牽制伊朗？美國再派兵進駐沙烏地阿拉伯

今年5月、6月，波斯灣的重要水道荷莫茲海峽皆傳出船隻遭到攻擊的事件。美國指控是伊朗所為，但皆遭到德黑蘭當局否認。

《BBC》報導，白宮國家安全委員會發言人表示，19日發生的扣船事件，是英國在短短一周內第二次經歷伊朗的「升級暴力」。美國軍方表示，它希望促進海上穩定，確保安全通行，並緩和整個阿拉伯海灣，荷莫茲海峽、曼德海峽和阿曼灣等國際海域的緊張局勢。

而沙烏地阿拉伯和美國中央司令部（CENTCOM）也各別發表聲明，證實在與伊朗的戰爭威脅迫在眉睫的情況下，將在沙烏地阿拉伯部署美軍。雖然雙方都未透露駐軍規模，不過，已有美國媒體指出將有500名美軍駐紮利雅德以南的蘇爾坦親王空軍基地。

《自由時報》報導，這也是美國於2003年撤出沙國以來，第一次部兵沙烏地阿拉伯。美國曾在1991年第一次伊拉克戰爭起駐軍沙國，直到2003年第二次伊拉克戰爭推翻伊國領導人海珊後撤出；2005年設立烏代德空軍基地，部署約1萬名部隊。

而今年5月，一度傳出白宮在軍方會議上，研擬了一套「伊朗開戰」的戰略備案，希望能在短時間內，將「12萬美軍地面部隊」送往中東戰場，規模接近2003年美國入侵伊拉克的部隊規模。不過川普當時澄清目前「還沒有計畫這麼做」，知情官員則表示，部屬12萬大軍需要數週或數月才能完成，因此該作戰會議的召開，或只為了釋出戰略威嚇的風聲而已。

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核稿編輯：楊之瑜







