【完整片單】漫威公開11部新作，除了裘莉、馬東石，首部「華人英雄」電影還請來了梁朝偉

漫威工作室（Marvel Studio）今（21）日於聖地牙哥動漫展中（SDCC），由總裁凱文．費吉（Kevin Feige）正式公布「漫威電影宇宙第4階段」所有電影作品推出計畫，除了廣受影迷喜愛的

《黑寡婦》、《奇異博士》、《雷神索爾》、《洛基》都將有新作之外，為了增加漫威電影宇宙的多元性，漫威工作室將推出首部華人英雄電影《上氣》，並邀請到港星梁朝偉扮演片中反派，預計將於2021年2月12日農曆春節假期登陸北美院線。

漫威首部「華人英雄」電影，梁朝偉出線演反派

「漫威電影宇宙第4階段」的電影推出計畫中，最讓華人影迷震驚的消息，莫過於華人超級英雄《上氣》（Shang-Chi） 的選角，男主角將由加拿大華裔演員劉思慕 （Simu Liu）。這不僅是漫威史上首位華人英雄，其中更找來重量級男星梁朝偉飾演反派角色「滿大人」，而《瘋狂亞洲富豪》（Crazy Rich Asians）中的女演員奧卡菲娜（Awkwafina）也會在片中尬一角，該片由日裔美籍導演德斯汀克雷頓（Destin Cretton）執導，預計將在2021年2月12日上映。

《三立新聞》報導，《上氣》的漫畫於1973年創刊，是以武打明星李小龍為藍本，男主角是出生於中國湖南的反派傅滿洲的兒子，從小與世隔絕的他，不斷接受武術訓練，練出一身絕世武術，精通長棍、雙截棍與劍，後來知道父親是個壞蛋後，決定挺身對抗並加入復仇者聯盟，雖沒有什麼超能力卻非常懂得運用氣功。

《ETtoday》報導，其實自從《上氣》籌備消息一出，就有網友提出許多男主角夢幻名單，包括彭于晏、吳彥祖等男星，或是《從前，有個好萊塢》飾演「李小龍」的邁克穆（Mike Moh）、《金剛戰士》飾演「黑衣戰士」的林路迪（Ludi Lin）、《陰屍路》飾演「李格倫」的史蒂芬袁（Steven Yeun）等人。不過先前傳出選角條件為年齡20歲至29歲之間，而且必須具備華人血統，排除其他地區亞裔演員演出，又因應故事題材須有武術底子，刷掉一票男星，最後漫威工作室選擇29歲的劉思慕。

劉思慕於1989年在哈爾濱出生，5歲時移民加拿大，這將是他首部電影作品。



《屍速列車》「最強大叔」將與安潔莉娜裘莉合演英雄片

漫威釋出的這波片單中，還有另一個備受矚目的亞洲明星。記者會上，第一個宣佈的電影《永恆族》（The Eternals），卡司包括安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）、《冰與火之歌：權力遊戲》理察麥登（Richard Madden）、《玩命憂步》庫梅爾南賈尼（Kumail Nanjiani）、《屍速列車》「最強大叔」馬東石等人主演，並找來中國女導演趙婷（Chloe Zhao）執導，預計將在2020年11月6日上映。

黑寡婦、奇異博士、女版索爾......還有哪些作品值得期待？

根據漫威公布片單，未來2年內將推出的作品有11部，包括了5部電影與6部影集，影集將於線上串流平台「Disney+」播出：

電影

《黑寡婦》（Black Widow）：2020年5月1日上映，由女星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）主演，故事將講述她的過去，以及她成為一名完人的過程，女星瑞秋懷茲（Rachel Weisz）也將出演該片。

《永恆族》（The Eternals）：2020年11月上映

《上氣》（Shang-chi and the Legend of the Ten Rings）：2021年2月上映

《雷神索爾4》（Thor: Love and Thunder）：2021年11月上映，除了「索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）與泰莎湯普森（Tessa Thompson）回歸演出之外，也將由娜塔莉波曼（Natalie Portman）飾演女版索爾。

《刀鋒戰士》（Blade）：尚未確定上映時間

影集

《獵鷹與酷寒戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）：2020年秋天 《汪達與幻視》（WandaVision）：2021年春天 《洛基》（Loki）：2021年春天 《奇異博士2》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）：2021年5月上映，除了男主角班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）確定回歸外，「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）也將共同演出。 《WHAT IF...?》：2021年夏天 《鷹眼》（Hawkeye）：2021年春天

超車《阿凡達》，《復仇者聯盟4》成為最賣座電影

漫威最近的喜事不只一樁。電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）全球票房破27.87億美金（約879億台幣），正式超越《阿凡達》（Avatar），成為全球影史票房冠軍。

《ETtoday》報導，《阿凡達》於2009年上映，全球票房27.87億美金，蟬聯10年全球影史票房冠軍，位居其後的《鐵達尼號》全球票房21.87億美金則是蟬聯12年冠軍，10年來沒有任何電影可以撼動這兩部電影的成績。不過《復仇者聯盟4》上映12天就爬上亞軍位置，重新上映後再度衝上一波票房，上映89天榮登全球影史票房冠軍。

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核稿編輯：楊之瑜







