流標3次、預算已破790億：桃機第三航廈造型驚豔卻傳「蓋不下去」

由知名的英國團隊設計，桃園國際機場第三航廈原訂2020年底完工，期待成為國際機場新標竿。不過最重要的主體航廈工程招標不順利，已經流標了3次，桃機公司表示，驚艷的造型現在變成棘手問題，若不變更設計，主體工程會蓋不下去，因為根本沒有營造商敢來投標。

桃機第三航廈於2017年5月開工，依行政院原核定計畫，將在2020年底完工、2021年初試營運，然而，目前第三航廈主體工程已歷經3次流標，桃機公司日前正式提出的修正計畫，第三航廈完工期延到2023年底、2024年初試營運，總經費也從原先的746億元，增至790億元。但依照目前核定的52個月施工期，即使年底前動工，2023年底要完工幾乎不可行。

桃機評估，第三航廈主體工程現在最大問題已不是何時動工和完工，而是有無廠商願意來蓋。

《中央社》報導，今年初接任桃機董事長的王明德直言，第三航廈是攸關國家門面的重大計畫，國際競圖選擇了造型驚豔又絢麗的設計，國際級設計團隊想讓第三航廈成為國際級標竿機場，在台灣留下重要作品，但桃機先前預算管控嚴重不當，驚豔的造型現在變成棘手問題，讓桃機陷入進退兩難。

英國設計團隊「Rogers Stirk Harbour + Partners」2015年取得桃機第三航廈的設計權，出境大廳天花板上懸吊13萬朵花瓣造型的鋁管，不只造型壯觀美麗，更有減少噪音、減少照明用電的功能，有「雲頂天花板」之稱。不過卻傳出由於造型太過複雜，主體工程耗資耗工，沒有廠商願意投標。

《中央社》去年10月報導，桃機第三航廈是台灣繼十大建設後，最大單一公共建築，桃機公司在2016年完成國際競圖，由台灣世曦與英國設計團隊「Rogers Stirk Harbour + Partners」得標，設計中特別融入台灣傳統屋頂瓦片、壯麗山脈稜線、海洋波浪及雲海等意象。

Photo Credit: 桃園國際機場 網站

不過這樣的設計，成為施工過程中的巨大挑戰。桃機公司工程處長林文楨當時表示，無論是天花板或屋頂，內部都會有管線，花瓣鋁管多達13萬朵，將來維修管線時得一一拆下，非常麻煩，還會影響管線故障時的搶修效率，而波浪屋頂是不規則形狀，也維護不易。桃機公司當時請設計團隊簡化天花板、屋頂及其他不必要的設計，不過設計團隊仍希望維持原創精神。

《聯合報》報導也指出，為使招標順利，交通部長前部長吳宏謀去年原擬要求更改設計圖，捨棄雲頂天花板，但英國團隊當時不同意，桃機去年底也同意保留原設計。

3次流標、總預算暴增近44億，設計圖終於將調整

不過今年6月主體工程再度流標，原因之一就是「雲頂天花板」耗資耗工，沒有廠商願意投標。王明德今日表示，第三航廈主體工程價格太高，但預算又不夠多，現在只能想辦法簡化設計內容，而設計內容繁複與否又影響工期時間；目前要想辦法滿足預算及工期，準備提出幾個方案提報交通部。

桃機公司第三航廈預算原為746億元，主體工程預算是新台幣396億元，今年初預算已增加至新台幣790多億元，主體工程近400億元，桃機估算13萬朵花瓣造型鋁管經費超過10億元。

王明德說，現在設計內容高於預算，預算已不可能再調高，希望設計團隊提出可行方案，讓價格下降滿足預算。他表示已跟英國團隊溝通過， 對方也同意調整設計圖，他明白建築師都想留下經典之作，但仍要務實一點。另因為日本對於機場建築有很豐富的經驗，他也打算延請日本工程師到台灣協助相關工程。

《中央廣播電台》報導，桃機旅客量在2016年首次突破4000萬人次，並持續成長，去年約達4488萬人次，預計今年會成長到4600萬人次，而目前桃機2座航廈旅客年服務容量3400萬人次，第二航廈今年底北面擴建完成後，可再增加300萬人次，但仍趕不上需求。

根據桃機公司的規劃，桃機第三航廈完工後，每年可服務2000萬人次旅客，後續開發的衛星廊廳啟用後，第三航廈每年服務的旅客量可再增加至4500萬人次。





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核稿編輯：楊之瑜



