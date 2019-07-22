雞精＋茶葉蛋幫助上班族提振精神？營養師告訴你這是不是早餐好選擇

文：林世航營養師

早餐，常被說成一天最重要的一餐，雖然過去有些研究和學者認為早餐不是必要的，但考慮到我們的生活型態，像是上班會不會肚子餓不舒服等因素，營養師還是認為早餐是很重要的，但要選擇高品質的早餐。

在前幾天的新聞中，有知名的雞精品牌與便利商店合作，推出了「雞」精＋茶葉「蛋」的搭配，號稱可以幫助上班族提振精神，接下來，就讓好食課營養師來評論一下，這樣符合早餐的需求嗎？

讓你昏昏欲睡的元凶：白麵包、含糖飲料

精緻澱粉、高GI食物會讓血糖上升較快（編按：GI為升糖指數，代表食物經腸胃道消化吸收後，使血糖上升速度的快慢），會讓我們昏昏欲睡！過去曾有學者以學生作為研究對象，讓學生在早上8點喝一杯屬於高GI果汁當早餐，而在10點時，許多學生出現了反應遲鈍的問題，這狀況甚至比沒有吃早餐的組別更嚴重。

目前無論是西式或中式的早餐，確實有太多的精緻澱粉，像是白麵包、含糖奶茶，也有些人會習慣早上喝一杯果汁，都會讓我們攝取較多的高升糖指數食物，在餐後2小時造成精神不濟的現象。

2010年《國際肥胖期刊》（International Journal of Obesity）的研究發現，早餐攝取優質的蛋白質也有助於增加飽足感，不會攝取太多的熱量。對於習慣不吃早餐的青少年族群，高蛋白質的早餐攝取有助於增加飽足感，降低熱量攝取，所以早餐若能增加蛋白質比例，是有助於餐食的熱量控制。

若照這次便利商店的搭配，以一罐雞精加一顆茶葉蛋的蛋白質量，約可以補上13克的蛋白質，相等於2/3手掌的肉塊，是可以幫我們補上些許蛋白質，提高蛋白質比例，讓早餐有更豐富的優質蛋白質。

Photo Credit: 好食課

除了補充蛋白質，雞精配茶葉蛋還有什麼好處？

上班族常見的問題就是疲勞，市面上有許多雞精獲得「抗疲勞認證」，以健字號的實驗方式而言，會偏向於減少生理性的疲勞。

而上班族的疲勞，不只生理性疲勞，其實心理的疲憊感更為重要。在過去亦有研究，讓受試者每天喝一瓶達28天，每天都會寫疲勞量表，結果喝雞精組的受試者感覺比較輕鬆、心情比較愉悅，思緒比較清楚。

另外一個研究則有147位參與者，連續飲用10天的雞精後，喝雞精組的受試者有較佳的精神與體力。

上班族常見的問題，就是認知力和專注力了，這也是活動與廣告中所一直強調的功效。這有實證嗎？在2016年時，雙和醫院進行了一項人體試驗，招募了102位有感受到壓力的年輕族群。在連續兩週每天喝一罐雞精後，認知力顯著提升的現象。依照這些研究，上班族群搭配鷄精，對疲勞與認知力都是有幫助的！

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經研究推敲，雞精的功效可能來自於短鏈的特殊胜肽，這是經過高壓蒸煮後由雞肉萃取而出的「小分子胺基酸」，更容易被人體所吸收，這也可能是為什麼雞精對於抗疲勞、提升專注力的表現十分顯著的原因。

早餐怎麼吃最好？好食課這樣建議你

不過，以雞精加茶葉的的組合，熱量確實有些不足，加起來大概只有70大卡，因此要建議再搭配其他食物，像是全麥吐司等能補足些熱量，有膳食纖維和維生素B群，也屬於低GI的食物，不會造成精神不濟的現象。

除此之外，過去也有研究發現吃太撐，也會刺激相關激素而讓人昏昏欲睡，最後提供大家幾個吃早餐的建議，讓大家可以吃好早餐，工作效率滿檔：

1. 減少精緻加工，接近原型食物：建議選擇像是全穀類，少加工的食物，「真」全麥的產品，減少精緻食物的攝取，可以有效減少昏昏欲睡的問題。

2. 早餐增加蛋白質：無論是跟著超商的雞精+茶葉蛋，還是自行搭配早餐，建議增加一些蛋白質，可以讓早上更有精神。

3. 吃六分飽就好：早餐吃太撐也會讓人想睡覺，且我們吃早餐的時間距離中餐不會太久，所以建議不要吃太撐，約六分飽不餓即可，若選擇優質蛋白質也會讓我們有飽足感，不會吃太多精緻澱粉而吃撐了，能讓我們有更好的工作效率。

4. 適時喝杯奶：台灣人鈣質攝取實在不足，還是要呼籲把奶喝足夠，不管是喝牛奶或是無糖拿鐵都可以，若是選擇雞精+茶葉蛋的組合，在10點多時來杯拿鐵，也是補充奶製品的好方法。

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本文獲好食課授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航