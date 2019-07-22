2008年震驚南韓社會的兒童性暴力案若發生在台灣，判決會不同嗎？

2008年發生了一件震驚南韓社會的兒童性暴力案件，一名八歲女童在上學的途中，被中年男子趙斗淳拖進教堂廁所性侵，趙男不僅施用暴力阻止女童反抗，在性侵後為了滅證，使用馬桶吸女童下體，致使女童的大腸、小腸被吸出體外，事後他還嘗試以木棍將內臟硬塞回去，導致女童的性器官與肛門有80％受損，一輩子都必須依賴人工肛門與尿袋生活。

此案經過法院審理，趙斗淳主張他當時喝醉了，導致精神狀態不穩定、失去辨別事物的能力。最後趙斗淳因此減刑，判處12年有期徒刑，引起韓國社會譁然。

而由於趙斗淳將在2020年出獄，此案於2019年再度受到重視。超過60萬名南韓人向青瓦台請願，希望能夠延長監禁時間。

據媒體報導，青瓦臺回應：「當時的法律最高刑責只有15年，如果法官不認同無期徒刑，最高也只能判決15年，因此在現行訴訟法之下，一件案子不可能再理，因此禁止出獄或是延長刑責都是不可能。」

而這起真實案件於2013年被南韓翻拍成電影《소원》（台譯：《希望：為愛重生》；中譯：《素媛》）。

精神障礙可以減刑嗎？

在世界各國，若行為人若因精神障礙或其他心智缺陷，導致無法辨識自己正在犯罪，或無法控制自己的行為，通常會依據行為人受精神障礙影響的程度，而得到不罰或減刑的結果，我國與南韓均不例外。

會有這樣的規定，除了上述原因外，此種類型的行為也難以透過刑罰去導正或預防，另外還有精神病患人權等議題的考量。[1]

喝得很醉而免責，合理嗎？

如果行為人並沒有精神疾病，只是因為飲酒、用藥之後，短暫地無法控制自己的行為，從而犯案。這種與精神障礙或心智缺陷極為類似，都無法辨識或控制自己的行為，是否可以依法免罰或減刑呢？

從趙斗淳案我們能看到，南韓可以因此減刑，那台灣呢？

讓自己陷入無意識狀態的行為，有個專門的法律名詞稱「原因自由行為」。而根據我國刑法第19條第3項規定，原因自由行為不可主張減輕或免罰。

雖然學說、通說認為，「原因自由行為」必須具備「故意喝醉」及「利用喝醉狀態去犯案的故意」的雙重故意，但由於法無明文，所以實務上通常只會討論「是不是故意或過失讓自己陷入酒醉狀態？」[2]

若此案發生在台灣，判決會不同嗎？

若此案發生在台灣，趙斗淳主張自己因為喝醉而無意識，通常法院是不會給予減刑。而在我國，趙斗淳前面使用暴力的強制性交行為，應會構成刑法第222條第2款，對14歲以下之人強制性交，並且符合刑法第226條的致重傷加重結果，可判處10年以上有期徒刑。

後者滅證行為，應會構成刑法第278條重傷罪，可判處5年以上12年以下有期徒刑。重傷部分依據《兒童及少年福利與權益保障法》第112條規定，故意對兒童犯罪，加重其刑至1/2。

而2019年南韓也通過了俗稱的《趙斗淳法》，是針對特定犯罪人員的保護觀察暨佩戴電子腳鏈之法律。根據香港媒體報導，趙斗淳出獄後須配戴電子腳鐐至少7年，並限制趙斗淳的居住自由，讓趙斗淳無法靠近被害人，或是無法接近特定場所，如學校等。同時，須公開趙斗淳的個人情報至少5年，只要是韓國國民，皆可上網查詢趙斗淳的資料、臉部相片等。

《希望：為愛重生》從預告就帶給人極大的震撼與悲傷，這部片對於被害人與家屬如何從這樣的創傷中復原，也有著很深的刻劃。媽媽如何從自責中復原？爸爸如何面對女兒對同樣身為男性父親的懼怕？被害人如何面對社會異樣的眼光？但就如同本劇的劇名소원（希望），它仍是一部帶有希望的電影。

註解

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

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