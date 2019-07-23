不被群體的主流接受嗎？那就選擇當一個「自在的局外人」

文：心理學人

群體，是延續個人生命的重要基礎，每個人都應該讓自己具備可以融入群體生活的基本技能。但當一個人縱使費盡心思，也得不到大多數人的認同，縱使奉承獻媚，也時常被大多數人排擠的時候，設法讓自己成為一個「自在的局外人」，可能也是一個不錯的選擇方式。讓芬蘭的科學家告訴你，群體裡自在的局外人，可能沒有我們想象的這麼糟。

群體與人際關係

自我與人際，是影響人類發展兩項最重要的課題。就演化的觀點分析，人類為了滿足活下來的基本需求，於是不斷地強化自己，讓自己比其他人有更多可以活下來的技術。為了彌補自我先天上的不足，於是開始與其他人合作，好讓自己所處的群體比其他群體有更多可以活下來的能力。從自我走向群體，是人類發展的自然路徑，也是人類從小到大一生中必須要不斷學習的課題。

然而，當自我的發展與群體的利益產生了矛盾與衝突，我們該如何在滿足活下來的基本需求下，同時又能夠兼顧到群體的利益，以求得在群體裡一個安穩的位置呢？這對於身為群體中一員的我們而言，無疑是一個關乎自己在群體地位的重大議題。

群體裡的局外人

「合群」，是人類持續演化出來的特徵，雖然群體讓我們可以活得更安全，但個人也必須付出不少的代價。融入群體的代價象徵著自我的利益在某種程度上必需被犧牲，委屈求全可以換得群體的支持與保護，這算是值得的自我犧牲。但是，有少數的個體無論如何努力，始終還是被群體排斥在外，我們暫且稱呼這群人為「局外人」。

下面來看看芬蘭學者Riikka Korkiamäki對於局外人的相關研究。

研究過程

Riikka Korkiamäki等學者，從芬蘭的兩個大城市中選取兩個學校，並從中挑選中產階級的學生，年紀介於11歲到16歲之間，其中包含70個女孩與56位男孩，合計126位青少年作為研究的對象。研究者以非結構的訪問方式收集受試青少年相關人際問題，再經由質性分析後，得出126名青少年的人際模式。

在126名參與者中，有42人描述了他們在同齡人中被排斥或排斥的主觀經驗。在這個研究中，42位具有被排斥的青少年被定義為「局外人（outsiders）」，當然，這只限於這個研究的立場，不代表這42位青少年的整體形象。

Riikka Korkiamäki等把這42名局外人分成4種不同類型：

感到稍微被拒絕：基於外表、家庭背景等外在因素而不被大多數的同伴認同，或者自覺因上述外表因素而感到或預期會被拒絕的青少年。在這個研究中，這一類的青少年有11位。在此，我們把這群人暫時稱為「失落者」。 被忽略：受到同伴團體的忽略，但沒有嚴重到被極端得排擠或霸凌者，這一類的青少年有10位。在此，我們把這群人暫時稱為「寂寞者」。 曾被霸凌者：曾經被群體成員霸凌或欺負者，這一類的青少年4位。在此，我們把這群人暫時稱為「淒慘者」。 自許為邊緣人：主動選擇站在主流團體之外，自己認為自己一向是團體的局外人，這一類的青少年有17位。在此，我們把這群人暫時稱為「孤獨者」。

研究結果

所有四類的局外人都會感到悲傷、受傷和缺乏快樂，他們或多或少都會主動避免與群體裡的其他人接觸。

「失落者」表現出最多的不滿與憤怒、在群體裡感到最大的傷害，同時也最會避免與同伴接觸。 「寂寞者」在四類局外人中，表現出最嚴重的寂寞感、與最低的群體夥伴感、與最缺乏同伴的支持感。另外，被忽略者與失落者一樣，表現出最多的無聊感與失去對同伴的興趣。 「悽慘者」幾乎經歷了所有負面的情緒，他們感到最悲傷、最無助，與被忽略者一樣，表現出最低的自尊。最重要的是，他們是四組局外人中，唯ㄧ表現出有復仇的想法、甚至出現自殺意圖的一群人。 「孤獨者」的人數最多，縱使他們很容易被誤認為是孤獨寂寞的成員，但是他們所表達出的情感壓力最小。它們多半是故意退出占主導地位的青年文化，但是這不意味著他們沒有單一群體外的同伴朋友。自在的局外人，無法認同群體的共識，但具有自己獨特的思維。

自認為局外人的孤獨者，可能沒有我們想像得那麼糟

四類局外人在團體裡的人數比例為0.33％，四類的比率如下：

失落者佔0.09％ 寂寞者佔0.08％ 悽慘者佔0.03％ 孤獨者佔0.13％

審視一下你當前所處的團體，看看你的群體裡局外人的比率與本研究是否具有相似之處。或許十個人的群體中，你很容易找出一、兩個孤獨者。

ㄧ般而言，孤獨者的寂寞感最低、完全不會低自尊、受害感最低、最不會悲傷、最不會對群體感到絕望、比較不會表現憤怒。也不至於對同伴失去興趣，不會感到缺乏同伴支持，而具團體意識與同伴精神。

不被主流接受，那就學習當個「自在的局外人」吧

心理學人在此還是要再次強調，群體，是延續個人生命的重要基礎，每個人都應該讓自己具備可以融入群體生活的基本技能。卡內基曾說：ㄧ個人事業的成功只有15％取決於他的專業技能，另外的85％要依靠人際關係與處世技巧。

然而，如果一個人無論付出多少努力，在群體裡仍舊得不到大多數人的支持，與其淪為群體的失落者、寂寞者、甚至悽慘者，不如學習當個自成一格的「自在的局外人」。至少這是上述四類局外人中，相對優雅的孤獨者。

要想在群體裡成為一個自在的局外人，心理學人認為應該具備的下列的特質，而這也是局外人要想成為「自在的局外人」應該努力的方向。

同理與尊重：自在的局外人未必認同群體的大多數人，但是他們尊重群體的每一個人。

自信與能力：群體的大多數人未必認同自在的局外人，但是他們始終堅持做自己。

彈性與投入：自在的局外人有著我不犯人、人不犯我的群體思維，而且保有與其他人共同合作的空間。

自在的局外人在群體中不趨炎附勢、也會不落井下石；不霸凌別人、同時也知道如何避免自己成為被霸凌的對象；擁有群體共識，可以適時地展現自己又能與他人合作。

群體，是延續個人生命的重要基礎，每個人都應該讓自己具備可以融入群體生活的基本技能。但當一個人縱使費盡心思，也得不到大多數人的認同；縱使奉承獻媚，也時常被大多數人排擠的時候，設法讓自己成為一個「自在的局外人」，可能也是一個不錯的選擇方式。

參考資料：Riikka Korkiamäki（2014） ，Rethinking Loneliness — A Qualitative Study about Adolescents’ Experiences of Being an Outsider in Peer Group ，Open Journal of Depression， 2014， 3， 125–135

本文經心理學人授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航