是庶民發現了韓國瑜，而不是韓國瑜創造出「庶民韓粉」

一、

就像許多的台灣知識分子一樣，我原本一直搞不懂韓流，也搞不懂韓粉。我無法理解為什麼有這麼多的人會去相信一個唬爛王，跟著他到處亂跑亂叫。

直到最近，我才想通了，其實是先有韓粉，然後才有韓國瑜。其實是韓粉選擇了韓國瑜，而不是韓國瑜創造出了韓粉。

二、

大部分的台灣知識份子都有一種錯覺，以為自己是理性的。但是事實上，我們在網路上看政治性文章的時候，90％都是看標題來決定是否按讚。如果標題跟自己的立場相同，那不管文章的內容有沒有道理，都會按讚；反之，如果標題跟自己的立場不同，那不管文章的內容有沒有道理，都不會按讚。

而剩下的10％的機會當中，我們雖然會認真地閱讀一篇文章，但也只有當文章的結論剛好跟我們的立場一致時，我們才會贊同文章的說法。要不然，我們就裝作沒看見。

所以其實大部分的人都不理性，只是自己覺得自己很理性而已。

三、

一般認為，韓粉可以分為「軍公教韓粉」跟「庶民韓粉」。軍公教韓粉是比較容易理解的，因為早在韓國瑜出現之前，他們就已經在那裡了，他們是深藍，是國民黨的基本盤。

但是「庶民韓粉」就是比較難理解的一個群體了，他們出現的時間似乎不久，原本幾乎沒有什麼聲音。裡面有淺藍，有中間選民，甚至還有一些人原本還是淺綠。

其實「庶民韓粉」早在韓國瑜出現之前，也一直在那裡，只是「知識藍」跟「知識綠」都不重視他們的存在而已。

過去20年間，台灣的經濟受到全球化跟工廠外移的影響，電子業等少數產業過的很好，但是底層的庶民真的過得很不好。

四、

台灣的左派知識分子嘗試用100年前的社會主義，來幫助台灣經濟底層的勞工。但「庶民韓粉」根本就不是勞工，他們是攤販、餐飲店老闆、他們是各種微型企業的老闆跟員工。

據台灣政府的統計，台灣員工人數少於5人的企業約有90萬家。這90萬家微型企業，裡面的員工要不是老闆跟他的家人，就是跟老闆很親近的人，他們既不是左派青年想像中的勞工，也不是左派青年想像中的惡老闆。

五、

在左派青年的推波助瀾之下，蔡總統在上任之後推行了不少的左派勞工政策。法定基本薪資提高了，勞基法新制也通過了。照理說，社會底層的勞工應該非常支持民進黨才對。

但是「庶民」並不是「勞工」，至少不是大型工廠裡的勞工。一些基於大型工廠想像的勞工政策，不但幫不了庶民，反而讓他們的日子更難過了。

六、

在勞基法新制的討論過程中，這些庶民是否發表過反對的聲音？我想應該是有，只是我們沒聽到。「庶民」的聲量一向都很小，他們是「草根藍」跟「草根綠」，而不是馬英九、劉兆玄、朱立倫那樣的「知識藍」，也不是蔡英文、賴清德、蘇貞昌那樣的「知識綠」。

我們這些自以為理智的知識份子，把那些反對的聲音當成雜音，過濾掉了。所以不理智的其實是我們，而不是他們。

七、

許多綠營的知識份子自認是左派，自認是勞工的代言人，但那些他們自認為所代表的勞工，往往是他們幻想出來的。

他們所熟知的，是坐辦公室的白領勞工；他們所幻想的，是40年前台灣加工出口區裡生產線上的男女作業員；而他們每天接觸到卻視而不見的，是那些處在老闆與勞工之間模糊地帶的「庶民」。

八、

馬英九執政八年之後，庶民知道「知識藍」幫不了他們；蔡英文執政三年多之後，庶民發現「知識綠」也幫不了他們。

在他們看來，不理性的其實是那些主流的政治人物，因為那些政治人物對他們的困境視而不見。

九、

庶民一直都存在，只是長期被忽視。是庶民發現了韓國瑜，而不是韓國瑜創造出了「庶民韓粉」。

而蔡英文總統跟民進黨應該覺得很慶幸，因為庶民選擇了韓國瑜，而不是另一個更有能力的政治人物。像韓國瑜那樣的唬爛王終究會露出馬腳，終究會消失。但是庶民不會消失，庶民的需求也不會消失。

所以不管是「知識藍」或是「知識綠」，不趕快去努力了解韓流成因的，都是傻瓜。

本文經林宜敬授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

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