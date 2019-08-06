踏遍歐洲展演的「好海洋藝術」，讓西方人對台灣難以忘懷

今（2019）年上半年，個人參加了三場台灣的音樂演奏會。這三場活動都是由好海洋音樂暨表演藝術推廣協會（Ho Hai Yan Arts，Künstlerverein zur Förderung von Musik und Darstellender Kunst aus Taiwan e.V.）主辦。有別於台灣在海外僑團以聯誼做訴求，此協會是以台灣藝術文化在海外搭設平台，為台灣藝術文化發聲。

協會自2012年成立以來，大大小小演出已超出五十場次，他們的足跡遍及歐洲各大小城市如蘇黎士、柏林、漢堡、慕尼黑、司徒加特、紐倫堡、海德堡、杜塞道夫，表演場地也遍及各大城市的愛樂廳，節目內容不僅是由台灣人演出，更結合國際人士一起演奏世界名曲與台灣音樂，讓台灣音樂走入歐洲主流社會，讓歐洲人對台灣耳目一新，不能不愛上台灣。

創辦此協會的台灣人蔡采崴是藝術史的高材生，畢業於慕尼黑大學。她非常肯定台灣音樂與文化藝術的潛力，認為台灣音樂的內涵深厚活潑，是走向國際的最好軟實力。音樂沒有文字，是世界共通的語言，要讓世界認識台灣，就從歐洲人最愛的音樂開始。今年鋼琴家葉綠娜（Lina Yeh）與其夫婿魏樂富（Rolf-Peter Wille）帶來世界級的雙鋼琴暨朗誦表演，除了蘊含文學底蘊外，也轟動漢堡愛樂人，五百個座席的易北愛樂廳幾乎座無虛席。

這幾年來在歐洲的音樂巡迴演奏，深受大眾喜愛，也受到德國巴伐利亞電台採訪及德國平面媒體的報導，這樣的文化外交成就深入本地人心，讓國際人士難以忘懷，更不是政治外交可達到的。

管芒花在慕尼黑療癒人心

對於平常沒有音樂素養的我來說，要聽懂古典音樂似乎不可能，這也是台灣教育下普通大眾的通病。但在數年來聆聽數場音樂會後，漸漸地在海外我學會了認識音樂，並且漸漸地懂得欣賞。今年第一檔巡演「菅芒花」是根據陳士惠創作的大提琴協奏曲命名，也是鄉土作家黃春明詩作的主題。國際知名大提琴家楊文信的演奏，讓好些個台灣僑胞不禁落下思鄉的眼淚，也同時感動慕尼黑愛樂廳的所有聆聽的人。

一首好詩與美好的音樂，療癒人心，讓國際人士對台灣動上內心的真情。原就是台灣之光的烏爾姆駐院獨唱家石易巧演唱國、台、客、魯凱語等多種不同台灣語言的歌曲，圓潤而明亮的唱聲，曲調既熟悉又陌生，讓我重新愛上故鄉。

隨心所欲樂團演奏，讓國樂輕鬆活潑

六位年輕人所組的長笛與國樂、打擊樂的樂團，活力熱情四射，把歐洲人一向陌生的琵琶與二胡發揮到淋漓盡致，一改國樂的古調，使之躍升為人人熱愛的流行曲風，讓慕尼黑愛樂廳的觀眾如癡如醉，二胡的魔力與琵琶的撼動，讓人為之瘋狂。他們從來沒有聽過的古老又陌生的樂器聲，顛覆他們的感官，一起同去參加音樂會的德國朋友讚不絕口。

台灣多年來融合東西方文化所創作的的音樂元素，就在這場音樂嘉年華中，擄獲德國人的芳心。音樂會結束，同行的德國友人詢問購買音樂CD，就可知道他們不僅欣賞且更想收藏的喜愛。好海洋的演出活動，成了台灣人在歐洲的驕傲。

葉綠娜（中）與其夫婿魏樂富（左）│Photo Credit:蔡采崴提供

二二八屠殺的詩作朗誦與鋼琴演奏

世界知名的鋼琴家葉綠娜與魏樂富先生用雙鋼琴表演德國名曲及他所創作的樂曲，並朗誦德文詩與他用英語所創作的二二八屠殺紀念的詩作——暗夜螃蟹。在朗誦中配合他鋼琴的演奏，讓原本期待會較單調的雙鋼琴演奏，出乎意料地活潑生動與發人省思。

二二八屠殺是台灣的歷史傷口，透過旅居台灣德國人的反思創作，讓它在人們心中有了重生的力量。記得來自德國大鼻子、大眼睛的魏樂富先生在演奏會場中，大聲地用德文說出他是台灣人時，讓人感到他身為台灣人的驕傲，也讓在場的台灣人不由得與有榮焉。如果一個德國人在德國都能大聲地說出他是台灣人，那我們來自台灣，在歐洲生活的台灣人，又怎可妄自菲薄呢？

參考資料：好海洋音樂暨表演藝術推廣協會（Ho Hai Yan Arts , Künstlerverein zur Förderung von Musik und Darstellender Kunst aus Taiwan e.V.）

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航