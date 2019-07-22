日本國會選舉：修憲派未達門檻，安倍是否拼「4連任」又掀討論

日本21日舉行參議院選舉，執政聯盟不出所料拿下過半席次，但是安倍政府力圖修改日本憲法，這次修憲派卻無法達到修憲門檻所需的164席，首相安倍晉三力推的修憲可能陷入停滯。

但這次選舉過後，執政黨自民黨內部也出現兩個討論。一是要不要修改黨規，讓已經破格3度連任首相的安倍晉三再拼4連任。二是自民黨即使推出許多不利選舉的政策，這次仍然贏得最多席次，這樣接近「一黨專政」的局面，讓同黨議員也擔心。

參議院選舉結果：執政聯盟過半數，但修憲派沒能達到修憲門檻

《中央社》報導，日本參議員任期6年，每3年改選一半，參議院總席次是245席，這次參議院選舉改選數是124席（選區74席、比例代表制50席）。

《共同社》報導，22日上午，日本參議院的改選情況出爐。日本參院選舉結果全部揭曉，改選的124席當中，自民黨獲得57席、公明黨14席、立憲民主黨17席、日本維新會10席、共產黨7席、國民民主黨6席、令和新選組2席、社會民主黨1席、其他10席。

《共同社》報導，若加上沒有改選的121個席次，參議院總席次245席中，各黨派新席次分別為自民黨113個（改選前122個）、公明黨28個（改選前25個）、立憲民主黨32個（改選前24個）、國民民主黨21個（改選前23個）、共產黨13個（改選前14個）、日本維新會16個（改選前13個）、社民黨2個（改選前2個）、其他黨派3個（改選前2個）、無黨派17個（改選前12個）。

此次改選席次中，兩黨分別拿下57個和14個席次，合計共71席，超過改選過半數。加上未改選的70席，執政聯盟總席次也超過國會半數。

修憲派未達門檻，能否形成修憲共識仍是未知數

《中央社》報導，然而，若要達到安倍政府期待的修改憲法，修憲提議的門檻需要三分之二席次，即總席次164席。沒改選的121席中，修憲派佔79席，所以修憲派在這次選舉需拿到85席才能達到修憲門檻。但對安倍修憲態度積極的修憲派（自民黨、公明黨和日本維新會）總共獲得81個席次，沒能拿下85席門檻。

《共同社》報導，自民黨以壓倒其他政黨的議席數為背景，有意在眾參兩院的憲法審查會推進修憲討論，但能否形成共識將成為難題。

自民黨推出4條修憲草案，包括在憲法第9條中明確寫入自衛隊等，期待在明年施行修憲。不過，修憲討論需要其他政黨的協助。自民黨選舉對策委員長甘利明在21日晚間的NHK節目中表示，修憲「應該由整個國會，包括在野黨一起討論並形成共識，而非以席次數量強行推進。」

公明黨對於修憲的立場是「切實深化在國會的討論」，但對修改第九條持保留態度，公明黨認為選民對修憲的關注度也不夠高。

立憲民主、國民民主兩黨並不反對修憲討論。不過，立憲民主黨魁枝野幸男主張稱：「不把違憲的安全保障法制恢復原狀的話就無法討論。」國民民主黨的立場則是認為比起修憲討論更應優先強化國民投票時的廣告管制。憲法審查會上能否深入討論修憲相關課題仍是個未知數。

修憲派包括對自民黨、公明黨和日本維新會，而立憲民主、國民民主、共產、社民4黨主張阻止在安倍政府執政期內修憲。

2017年已經為了讓安倍3連任修過黨規，安倍是否「4連任」掀起討論

《中央社》報導，選舉過後，安倍是否第4度連任自民黨黨魁的議題又被提出來討論。針對安倍晉三是否4度連任一事，自民黨幹事長（相當於黨秘書長）二階俊博21日晚間在東京FM電台節目上說：「我想今後黨內會有很多討論，他表現得相當好。」

安倍2018年9月3連任黨魁，任期到2021年9月止。如果要4連任黨魁，自民黨必須修改黨規。

安倍首度就任首相是2006年9月，但因身體不適等因素僅約1年就下台，之後政權輪替，在民主黨執政下的2012年9月安倍贏得自民黨黨魁，同年12月率領自民黨在眾議院大選獲勝，再度當上首相。

到了今年11月20日安倍將超越桂太郎（1848-1913），成為日本憲政史上在任最久的首相。

《公視》報導，自民黨黨章原本規定，黨魁不可擔任超過兩屆，但2017年3月，為了讓民意支持率穩定的安倍率自民黨打2018年底的眾議院改選，自民黨修改黨規，將黨魁任期從最高兩任6年延長到3任9年。《經濟日報》報導，安倍內閣和黨內高層可能在9月改組，屆時可一窺自民黨的接班布局。

日本接近「一黨專政」，連執政黨議員都說「不健康」

《中央社》報導，日本長期執政的自民黨即使背負競選包袱，包括計劃調漲消費稅、主張修憲和年金報告掀不安，仍將輕鬆贏得今天參議院大選。如此接近一黨專政情況，連同黨參議員都認為不健康。

在過去64年，自民黨僅4年未掌控眾議院多數席，意味其餘60年時間都享有執政權。安倍晉三再度擔任首相已接近7年之久，眼看他又將連續第6度在全國大選獲勝，並將在11月成為日本史上在位最久首相。

由於日本反對派勢力分散，因此始終未能利用安倍內閣的醜聞、失態和安全政策不時引發選民不滿等機會，成功推翻自民黨長期執政局面。

日本執政黨缺乏對手的情況，甚至連一些自民黨成員也哀嘆。自民黨參議員青山繁晴便表示：「即便我們競選時主張加稅，自民黨選情仍大好，令人費解。這一點也不健康。」

曾任民主黨眾議員的早稻田大學政治學教授中林美惠子指出：「日本目前有許多反對黨，但他們都無法組成聯合陣線，因此難以勝選。民眾也不樂見如此。」民主黨10年前難得從自民黨手中取得執政權。

即使安倍自豪於經濟政績，但中林美惠子表示，就算日本經濟預料走軟，也不太可能說服選民投給反對黨。「選民若對安倍政府日益不滿，其他選項只剩目前的反對黨。但這些政黨都還看不出有執政能力，因此選民感覺，若讓他們掌權，不會有好的結果。」

日韓「貿易戰」是否持續值得觀察

《聯合報》報導，南韓《朝鮮日報》選前分析，自公聯合政權若取得壓倒性勝利，安倍將進一步強化對政局控制，很可能加強對南韓的經濟制裁。東京的政經人士也指出，自民黨支持者不僅支持對南韓的經濟制裁，還要求追加制裁，安倍勝選等於對韓出口管制強化措施得到國民的認可。

但另一方面，《共同社》指出，南韓方面也有分析，安倍政府採取強硬立場的目的之一是為了向其基本盤、國內保守人群展現態度，韓方期待安倍在選舉中獲勝後，改變對策，「或許會出現對韓國採取冷靜應對的餘地。」

《經濟日報》報導，這次參院選舉女性參選的比率多達28%，創下歷史新高。已知有18位女性在選區的部分當選，也是參院歷來最多。以多元參政為訴求的新政黨令和新選組有兩位候選人當選，其中一位是患有漸凍人症的身障患者。

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核稿編輯：楊之瑜



