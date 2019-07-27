《霧中的曼哈頓灘》書評：「失去」是主旋律，展現渺小人物迎向命運的堅持與妥協

安娜望著海，駐足海邊，內心洋溢著一種電流似的感受，嚮往和畏懼兼具。那麼多海水假如瞬間消失，會暴露出什麼東西來？想必是遍地的失物吧：沉船、寶藏、金銀珠寶，也有那條從她手腕掉進排水溝吉祥手鍊。父親總是笑著補充說：「死屍」，對他來講，海洋是一片荒原。─ ─珍妮佛・伊根（Jennifer Egan）《霧中的曼哈頓灘》

王爾德說人生有兩種悲劇，一個是得到，一個是得不到，有時得到比得不到更痛苦，原因在於我們害怕失去，「失去」就是《霧中的曼哈頓灘》的主旋律。某些人事物從我們生命中硬生生抽離的瞬間，心底深處一區的時光停滯在那時此刻，思念因而成形，彷彿一部份的自我不再隨時間前進，此後持續重複於逝去的光影重疊處，日復一日緊盯海天一線的盡頭尋找無情世界裡的渺茫希望。

裝幀設計和書中故事皆美得相互輝映，那是悲傷的意義與美麗，白霧起，夢一場般孤獨，活著也是，今非昔比的潮岸不知伸向何方，霧氣模糊了試圖眺望前方的視線，命運好似大浪打散無枝可棲的人們。在《時間裡的癡人》曲終人散過後，珍妮佛伊根選擇反璞歸真，以一個完全意想不到的方式與讀者們重逢。戰火紛飛之際，倫敦有幾乎全由女性建造的滑鐵盧橋（Waterloo Bridge），法國有克莉絲汀漢娜筆下的《夜鶯》，而在二次大戰的紐約，懷抱美國夢的港口，《霧中的曼哈頓灘》則一針一線以詩意筆觸勾勒出美國第一位女性潛水員溫柔堅毅的側臉。

《霧中的曼哈頓灘》寫漸行漸遠的親生父親，寫盤根錯節的移民組成，寫動盪時代的血緣羈絆，寫經濟大蕭條到珍珠港事件爆發的一塊歷史碎片。

時間軸從安娜的童年橫跨至長大成人，當時紐約的人們帶著複雜背景於看似充滿前途無量的城市落地生根，正如諸多電影中所見義大利、愛爾蘭移民，黑幫橫行，龍蛇雜處，性別歧視尤為嚴重，當年11歲的她家中經濟每況愈下，還有一個美麗卻重大殘疾的妹妹莉迪亞，平時盡心幫忙母親照顧妹妹，成天在爸爸艾迪身邊跟前跟後，也間接形塑了安娜機靈早熟的獨立性格。

而在看似拮据又勉強足以糊口的平靜生活底下，凱利根家庭瀰漫的憂傷猶如曼哈頓灘吹不散的白霧，某次，艾迪帶著女兒來到一處陌生的私人住宅，因而結識了戴克斯特史戴爾斯，那位坐擁當地好幾間夜總會的年輕老闆。卻沒料到，跨上這一步就是改變一切的岔路口，原來艾迪為了漸趨沈重的家庭開銷，不得不向黑道爭取「送包人」的危險工作，但隨著涉入江湖越來越深、投注的時間與心力越來越多，這一天還是來臨，艾迪終於從母女三人的生活裡人間蒸發，此後音訊全無。

時光的軌跡在珍妮佛伊根的故事中不留一絲痕跡，就像黑夜轉變成白晝的一秒，不過是翻頁的一個轉瞬，無論能否原諒父親，安娜最終是長大了，於傳統價值觀和突破性別禁錮的夾縫裡摸索，摸索愛慾、摸索命運、摸索身為一名現代女性的自我定位，因此在男丁全數投入戰場時，她也走進布魯克林海軍造船廠，從負責檢測零件到一步一步穿上九十公斤重的潛水裝。

Photo Credit: Shutterstock/達志影像

聽，海哭的聲音，這片海未免也太多情，悲泣到天明。寫封信給我，就當最後約定，說你在離開我的時候是怎樣的心情。

張惠妹一首歌是這樣唱的，竟無語凝噎的情景化成大海的聲音陣陣在耳邊迴盪，人生是一趟不停失去、不斷放下的旅程，但沒能好好道別的遺憾彷彿糾纏不休的悲傷，我們身在其中靜靜等待白霧散去。父親不告而別，妹妹遁入長夜，母親黯然返鄉，在那個年代裡，單身女性獨自居住可是會成為不檢點的表徵、鄰里指指點點的茶餘飯後，但要是連安娜都背對爸爸的去向，那通像往昔的一道道暗門也會真正隨之消失。

她無處不散發獨一無二的韻味和氣質，像大霧瀰漫、汪洋飄零的一條船，平凡卻渴望追尋自我穩住重心，於跌宕波折的掙扎成長，飽受歧視的職場闖蕩，注定悲劇收場的情愛浮沉，耗盡力氣與整個大環境抗衡，從未怨天尤人，從未後悔懊惱，時時刻刻如鉛塊綁在腳上般舉步維艱，必須比他人注入更多的勇氣，必須生出更無堅不摧的心理素質。因為跳舞就是順暢走路，潛水則是用力走路，而生活不出昂首走路，我們這一生追求的別無其他，也只是抬頭挺胸漂漂亮亮地走路，生命教導我們身在陰溝也要仰望星空，終有一天安娜也能從海底定睛凝視盛開如花的純淨陽光。

米蘭昆德拉寫著，我們都是蒙著眼過日子，對於生活當下只能感受和猜測，但解開蒙布檢視過去時，才會明白所經歷的日子與其意義。所以作者並不特別著墨於安娜所受到的苦難和磨練，而透過回憶浮沈與現實考驗將她素造成一位令人肅然起敬的偉大女性，往往如此，人生走到後來才會發現，悲傷有其意義與美麗。

傑出的作家總是能從局部故事暗示巨大世界的偏移，一如科姆托賓（Colm Tóibín）《布魯克林》的愛爾蘭與義大利移民的相戀，珍妮佛伊根也寄情於兩道光芒交會的希望，她對讀者，對劇情，對生命，對渺小人物，對無情大海都有一份溫柔，正因為這份目光如炬的溫柔，危機與希望並存，殘酷與恩義同行，沾染血腥的黑道份子有愛也有人性，孤苦無依的孩子遇見了改變一生的善良光輝，習慣堅強的女性走投無路時還有可以求助的溫暖雙手，她透過含蓄內斂哀而不傷之筆觸書寫重逢，書寫寂寞，書寫救贖，書寫羈絆，也書寫諒解和釋懷，輕描淡寫卻又濃烈深沉。

海浪的測量單位是依照恐懼的程度，隻身在船上茫然等待救援、旁觀狹窄空間的人聲鼎沸皆是最孤寂的時刻，父女倆隔空眺望同一片無垠大海的潮起潮落，再無聲落入彼此的夢裡。下潛至無人知曉的漆黑海底便足以換取幾分鐘的喘息，從前與以後漂流在恨愛之間的一夜溫存，逃離當下的生活苦痛不代表就能得到救贖擁抱幸福，有時在不見天日的黑暗裡才能見到閃閃發光的七彩磷光生物，在絕望環伺的汪洋中才能化無邊思念入眠，在觀看銀色波濤時才感受到心底異樣的湧動，在為人父母後方能裡解生命的可貴與毫不猶豫犧牲的昂貴代價。

人生猶如被啄走了紅寶石、藍寶石、金葉子的快樂王子，剩下一顆破裂的鉛心，面對不斷失去的過程，我們學會真誠感受自身命運，淚眼迷濛想起《銀翼殺手 2049》一句：「有時後，為了愛，你必須成為陌生人。」

《霧中的曼哈頓灘》看起來像是一個關於美國夢的時代故事，實則展現渺小人物迎向命運的堅持與妥協、迷惘與蛻變。無奈時代的失落始終難逃成為個體的悲哀，大批各國移民宛若失根的人們，愛、思念與依歸成為立足於地面上的重量。縱使沒有風雨躲得過，沒有坎坷不必走，前方沒有天堂亦沒有地獄，無數希望持續在黑暗潮水中湧動，因此逆水行舟也得奮力前進，這就是為何重逢的停頓與慈圓滿的結局並非妄想。

大海不再是一片荒原，大霧終有一天會散去，悲傷背後的真實靈魂清晰可見，傷痕累累卻美麗耀眼，那朝思暮想的身影將會在遙遠海岸線彼端微笑揮動雙手，年歲漸長後我們都為了活著而愛，我們仍必須如此相信。

船彼此呼喚著，避免相撞，但安娜怎麼聽都以為它們迷路了，想要在深遠莫測的白霧中找伴依傍。這種心底在她內心勾起一種無以言喻的惡兆。夜裡，她被霧笛吵醒，會伸手進兒子睡的搖籃，探尋噗通跳的心臟。



「看，」父親說。「來了。」



見父親觀霧，她覺得意外。霧來得急，是燐燐天空下飄忽不定的剪影，直撲陸地，猶如一陣即將俯衝而下的海嘯，也像遠方一場無聲爆炸後的景象。



她不經思考，握住父親一手。



「來了。」她說。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《霧中的曼哈頓灘》，時報出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：珍妮佛・伊根（Jennifer Egan）

譯者：宋瑛堂

普立茲獎《時間裡的癡人》作者珍妮佛・伊根暌違七年新作

她背著思念的重量，潛入無人的海底；是那片海，給了她生命的勇氣。

一部輝煌的紐約故事。

榮獲2018年紐約市民票選「One Book, One New York」獎

打敗丹布朗「起源」和「使女的故事」，紐約公共圖書館2018年借閱率No.1

大霧散去，等我的人會是誰？

十一歲那年，安娜・凱利根陪父親初次造訪布魯克林區曼哈頓灘一帶的豪宅時，從未想過當時邂逅的那名義大利男人——夜總會老闆戴克斯特・史岱爾斯先生，竟會改變她一生的命運。經歷父親失蹤、妹妹病故，必須獨當一面的安娜，留在這裡，走過大蕭條時期，成為布魯克林造船廠的一分子。不久，二次大戰爆發，喜歡大海的她，一次次承受巨大的身心考驗，立志成為美國首位女性潛水員。每回不畏風險遁入深海修復船艦，安娜內心其實恐懼又渴望尋獲父親的遺物，結束無止境的尋覓。

直到某天晚上，她在夜總會與戴克斯特重逢，曾經如繁星相隔的兩人再次交會，安娜幾乎可以看見自己長久殘酷又寂寞的真實生活邊緣，浮現出如夢虛幻的絢麗光采。然而，就在這時候，她從戴克斯特身上得知父親複雜的過去和必須消失的理由……災難如影隨形，像海面上飄來的白霧，眼看就要再一次無情地將她一切的希望都帶走……

揭開時間「停頓」的祕密之後，這本小說深刻地寫出了停頓之美。

憑藉《時間裡的癡人》一書囊括「普立茲獎」及「美國國家書評人年度小說獎」後，珍妮佛・伊根暌違七年全新創作，刻劃一段如濃霧般潮濕難以忘懷的往事。從大蕭條時代的紐約黑幫，到二戰期間獨當一面的女潛水員，還有當時在核子潛艦密布的海域裡，無名穿梭的商船水手，被命運打散的人們，在各自的人生道路上挺身而進，期待他日再相逢。讀者將在一個個精采非凡的故事中，走過變動的時代。這是一部大海的故事，從海岸線到海底，時間帶走依靠，卻帶來生命的蛻變。

被譽為當今世上最出色的小說家，珍妮佛・伊根榮獲普立茲獎後，專心投入創作，將本書獻給親生父親，及當年一同從愛爾蘭來到紐約尋夢的歐洲移民。特別是布魯克林造船廠的設定，書中主角安娜在男人紛紛上戰場的1940年代，憑著自身的堅毅和勇氣，承受莫大的身心挑戰，一步步築夢成為女潛水員。作家將龐大史料及田野調查、口述紀錄化作故事，這部號稱後現代小說大師返璞歸真的狄更斯式小說，翔實考據的史實細節，不負眾望獲得最具權威的「華特史考特歷史小說獎」提名。事實上，美國直到1982年才出現史上首位女性潛水員，在小說背景四十年之後才能成真。這是伊根暗中進行的小說實驗，再次達到驚人的敘事成就，也獻給和自己同樣「挺身而進」，勇敢而偉大的新時代女性。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航