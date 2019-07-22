【插畫】熱中暑比其他熱傷害更危急，遇到了該怎麼處理？

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夏天又到了，戶外已經是站著就可以滿頭大汗的天氣。緯度較高的法國甚至出現超過45度的高溫，熱浪來襲時將會帶走許多寶貴性命。



熱傷害是每個人都可能碰到，也都有機會幫忙處理的健康問題。熱傷害可以分成危及的「熱中暑（heat stroke）」與其他較輕微的熱傷害，比方說熱痙攣（heat cramps）、熱暈厥（heat syncope）、及熱衰竭（heat exhaustion）等。

熱中暑：核心體溫大於40，先協助降溫，快將患者送急診室

熱中暑可能在短時間內會造成生命危險，是真正的危急狀況。它的定義是核心體溫大於40度C，以及出現中樞神經功能障礙。核心體溫可以測量肛溫，會比腋溫或耳溫等更準確。中樞神經功能障礙的症狀，可能有意識混亂、譫妄出現幻覺，甚至癲癇、意識喪失。患者皮膚溫熱，可能爆汗也可能完全沒有流汗。

遇到熱中暑的情況，應該：

立即幫他降溫，最快的降溫方式是將患者全身泡進冷水中，但是這麼大的水槽不一定那麼容易取得，也可以用冰枕或冰的溼毛巾壓附在患者頭、頸、腋下、以及鼠蹊部

確保周邊環境陰涼通風

注意患者呼吸道是否暢通，以及呼吸與心跳循環的情況

如果可以，應該建立靜脈管路給予水份，並盡快將患者運送到急診室

熱傷害：避免悶熱不通風，多補充水分

大家都知道，在悶熱大太陽底下勞動或運動，沒有補充水份，可能會中暑，但就算是在室內仍有可能中暑喔，通常是70歲以上長者，身有慢性疾病，室內悶熱不通風的情況下，可能在數天中逐漸出現「非激烈活動型的熱中暑（nonexertional heat stroke）」。

有一些人會比較容易受到熱傷害，如前述的老人，或是有心肺、精神疾病等慢性疾病者，又或是在戶外進行粗重工作或激烈運動的人，兒童也比較容易受到熱傷害。

在使用某些藥物的人，也可能比較容易出現熱傷害。例如酒精，感冒藥中的抗組織胺、麻黃素，瀉藥、抗膽鹼藥物，甲狀腺刺激藥物，高血壓藥物中如鈣離子通道阻斷劑（CCBs）、乙型交感神經阻斷劑（beta blockers）、利尿劑，精神科藥物如抗焦慮劑（BZDs）、三環抗鬱劑（TCAs）等等。

要避免中暑，應該要保持環境通風涼爽，最好是在空調的室內活動（電風扇通常不夠有效）。戶外活動則應該讓身體漸漸適應高溫，不要很快就在悶熱環境下進行激烈活動，先從短時間、低強度的活動開始，在接下來10~14天慢慢增加強度，活動中也要適量補充水份，盡量穿著淺色衣著，並且準備可以快速取得的降溫設備。

►刮痧不是只能刮中暑，也不是拿個東西隨意刮刮就行

本文經秒懂家醫科授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航