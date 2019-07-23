政黨叫選民「團結」好像理所當然，但你想過為什麼嗎？

文：武成

爭議聲中，台灣今年通過了象徵進步立法的同婚專法，華航、長榮接連罷工，也讓勞工對抗資方，不再是絕對弱勢，從勞權、民法親屬篇修訂、食安等各層面的民眾自主意識抬頭，社會整體上而言，對於人性尊嚴和人權的探索更為主動且開放，這對於存在多認同、族群、以及方言的台灣來說，是公民社會愈加成熟的指標，儘管意識型態的對立依然尖銳，不過不同價值觀，基本上都有在言論市場對決的機會。

令人意外的是，2020年第七次的總統直選的競逐中，佔有九成以上政治職位的兩大黨，卻打著相同的算盤。藍綠皆然，不約而同教育支持者要「團結」，追求連任的執政黨，政績還沒盤點出來，就要支持者敵我分明；有意取而代之的在野黨，政策牛肉都還看不到，卻開始呼喊支持者手拉手「顧厝」。

諷刺的是，要團結在什麼價值，為什麼要團結在特定政黨或候選人之下，並沒有任何實質的思辨機會，政客利用煽動性的修辭以及恐懼行銷，謊稱有共同的敵人，就是要選民遺忘這個威脅他們根本利益問題。

台灣是多元的社會，但政黨總想要選民「團結」

任期制和定期改選是民主政治中，選民最強的監督「武器」，值得注意的是，藍綠兩黨無論在初選當中，或是初選底定後，都像個大媽似的，一再告誡支持者要不准分裂。團結（unity; consolidation）這個指涉一元、威權統合、排他、同質的字眼，竟成了兩黨最愛的宣傳「暗器」，他們背後盤算什麼，值得選民花點心思弄懂。

國民黨初選由韓國瑜勝出，落敗的郭台銘仍未放棄參選的可能性，被貼上了「團結」的最大威脅；初選過程中一再強調團結的總統蔡英文，選後得面對喜樂島組黨和陳水扁動員，或時代力量等「友軍」要瓜分「台派」的勢力，太陽花學運領袖林飛帆，還未清楚交代他的群眾路線，要如何與右傾的建制派綠營共生，就完成了所謂「整合」？柯文哲更被兩黨刻意營造成唯有依靠討厭藍綠，才能健在的仇恨、憤世型政治人物，打壓主體性。

選舉算計取代了路線辯論，現行制度下，反正盤越大，贏面越大，只要任何一項偏見動員發酵，挑動支持者情感「灌票」，當政黨逼近過半的門檻，就能取下敵人首級，贏者全拿。

Photo Credit: 中央社

看看日本國會選舉：還沒講清楚自己的立場，少叫別人來團結

普選會讓政治職位輪替，多數決下現任者必須無條件交出資源，而政治菁英的養成並非一朝一夕，失去職位只能加入敵方，或等待下一次選舉，才有機會延續政治生命，由此可見，選舉過程熱熱鬧鬧，看似政黨謙卑的跪求選民投下「神聖的一票」，血淋淋的事實是，政黨和政治人物為了顧飯碗，和選民在極度資訊不對稱之下，所進行的一場「穩贏不輸」的博弈。

7月21日日本參議院選舉，改選總數一半共計124席參議員，除執政黨自民黨以及最大在野黨立憲民主黨外，還有日本維新會等四個政黨一同角逐，加上無黨籍人士以及未達政黨要件迷你政黨（統稱為「諸派」），總計有九個以上的政治勢力共同競逐，各黨從「年金、社會保障」、「消費稅、經濟政策」、「外交、安保」、「憲法」、「教育、育兒」、「核能」等不同政策分野，以及LGBT及女性天皇等議題，都有清楚的主張及說法，供選民直接查閱。

參議員由所屬政黨為區別，角逐席位，而進入國會後，兩位議員以上就會再形成「會派」，由單一政黨或不同政黨組織而成，無黨籍的議員也形成各自的會派。

規定上，委員會的職權及質詢時間多半按照「會派」為單位分派，但本質上就是政治意志的再重組，在野黨想聯合圍攻安倍，合縱連橫，隨即遭安倍反擊，他在黨魁辯論會上質疑立憲民主黨、國民民主黨、日本共產黨三黨國家觀不同、政治思想不同、背後支持的團體也不同，甚至還有競爭關係，是基於什麼前提能「團結」在一起？

選舉結果證明，能把各政策及立場都講的比較清楚的安倍及其所屬政黨，還是得到選民比較大的信任。

Photo Credit: epa-efe

靠恐懼行銷形成的「圖結」，才不是美德

政黨要講清楚治國方針和政策牛肉，把立場攤在陽光下，再去要求支持者團結，才是有意義的民主選舉，反觀藍綠從初選開始，就定調打擊分裂，進行負面論述，民進黨是以反賴清德分裂為主訴求，要求綠營團結，國民黨初選郭台銘提了0到6歲國家養的巨型社會福利藍圖，卻被要不要出走的話題，壓縮了政策辯論的空間。

政黨為了掠奪政治資源，躲避路線之爭，湊合一群貌合神離的人，並不是好的現象，遠見研究調查所公布「2019社會信任調查」顯示，民眾對總統的信任度勉強有五成，對民意代表及政府官員的信任多只有三成多，這樣的前提下，政黨竟「有臉」要求選民成為死忠派，共謀選票極大化，另一方面，政黨暗地裡每天上演「人前手牽手、人後下毒手」的鬧劇，這種毫不避諱的虛偽性，是政黨徹頭徹尾愚弄授權給她的人。

2020總統大選不該是個以團結為口號的盲測，民選總統在台灣經過四分之一個世紀後，人民對國家領導人應該有充分的選擇權，無論是三咖督或四咖督，甚至是N咖督，都是檢驗既得利益者最好的機會，有意參選的人，不用再服膺於政黨教條式宣傳，脫黨或獨立參選者不是背負敗選的十字架，應該是為自己理念及政策負責的第一步，更要鼓勵新人投入參選，唯有參政權充分伸張，選民才有完整的投票權。

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藍綠所呼喊的團結，其實台灣民眾不是那麼在乎，當然，如果覺得票投下去，忍受四年實在太久，更應該大膽啟動憲改，導入內閣制，用內閣支持度作為人民監督的對等武器。

隨時讓政治人物「打包回家」，自然能提升政治人物素質，讓民選政治人物面臨丟掉飯碗的考驗，他們或許才懂得尊重選民的智慧。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航