香港反送中抗議者被圍毆，白衣人為何聚集在「新界」？

香港泛民主派組織「民間人權陣線」（民陣）昨（21）日再次發起遊行，晚間在香港新界元朗地鐵，卻有大批白衣人士暴打穿黑衣的反送中抗議者，今日香港各界包括親政府的黨派都譴責白衣人士的行為，台灣的民進黨與時代力量立委也都厲聲批評。但值得注意的是，過去，中南海對於反送中一直沒有太嚴重的譴責，但今日，黨媒與《央視》都發布評論，批評香港反送中示威，分析指出，這代表中南海對港策略將改變。

民陣昨日發起以「獨立調查、捍衛司法、守護真相、成立獨立調查委員會」為主要訴求的反對修訂逃犯條例遊行（反送中遊行），重申要求政府撤回相關草案，並取消對過去示威活動的暴動定性等，民陣宣布約有43萬人參與。

（中央社）遊行於晚上結束後，反修訂逃犯條例的示威者在港島西環圍堵北京中央政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）大樓（中聯辦是中央人民政府駐香港的三大機構之一）。

同時，香港新界元朗卻出現大批穿著白衣的人士，手持木棍或藤鞭，在地鐵元朗站圍毆市民，並且針對穿黑衣的反修例示威者。

這些人甚至一度走進車廂攻擊一般民眾，期間民主黨立法會議員林卓廷也被毆打受傷，須送院治療。最後造成36人送醫。

親政府、泛民主派同聲譴責白衣人

對於白衣人的行徑，香港各黨派今天同聲譴責，前行政長官、現任中國全國政協副主席梁振英在社群媒體發文，嚴厲譴責昨晚在元朗站襲擊乘客的暴徒，呼籲停止一切暴力行為，並指在任何情況下，暴力不是解決問題的辦法。

泛民主派的公民黨發表聲明，強烈譴責昨晚暴力行為，又指警方「失職」，形容警方「仿如與黑社會協調好一樣」。

親政府的自由黨和民主建港協進聯盟也發表聲明譴責暴行，並促請警方跟進處理。

也有民眾批評警方昨晚太晚到場阻止暴徒的惡行。警方高層對此回應說，昨晚接報後已派人到站調查，當時發現有兩批人在爭執，約有100人，由於人數眾多，現場警力不足以應付，於是上報增援，其後警方派遣穿著防暴裝備的員警到場處理。

凌晨3時左右，防暴警察曾到元朗附近一個原居民的村落進行調查，但並未拘捕任何人。警方高層說，他們會公平處理事件。

白衣人為何聚集在「新界」這個地方？

這次發生白衣人攻擊市民的地點「元朗」位於新界北，而新界與九龍、香港島是整個香港的重要組成區域。早年的新界以耕種為主，基於歷史緣故，當地男性原居民享有一項建屋權，稱為「丁屋」。這項建屋權保障每名男丁一生可以蓋一座3層樓高的丁屋，不用像其他市民一樣向政府繳付地價稅。

對於這次事件的起因，警方高層相信是不同政見的人出現紛爭所引致。

反修例人士近期已不止一次在新界遭到襲擊。此前，泛民組織民間人權陣線於6月發起多次大規模「反送中」遊行示威後，有網友發起「遍地開花」行動，以承接運動。

「遍地開花」行動目的是在各民生社區設立類似民主牆的「連儂牆」（民眾以便條紙、噴漆等，在牆留下字句或塗鴉，為香港打氣，或表達對政府的不滿）。不過，反修例網友在新界元朗、大埔等地卻不時遭到當地居民攻擊，昨晚是最嚴重的一次。

從地緣上來看，新界原居民組成的傳統團體或地方勢力一直親北京，支持北京的「一國兩制」政策，也因此比較「靠近」港府。在選舉上，外界相信新界原居民大都支持親政府的建制派，比較不支持泛民陣營。

近20年來，隨著新界不斷開發，市區居民也開始搬到新界居住，一些人更搬進傳統村落，令新界人口結構出現變化。這種變化也衝擊原居民的利益，比如泛民方面就不斷質疑新界丁權的合法性，建議取消，深埋了泛民和原居民的矛盾。

2014年底香港爆發「佔中」運動後，一些示威者曾計畫把運動擴大至港島和九龍以外的新界，但是卻遭到新界原居民的激烈阻撓和衝擊，「佔中」人士最終未踏進新界。

現居香港的居民梁銘熙也在臉書貼文表示，19日就從元朗原居民那取得一張通訊軟體截圖，圖中是一張號召大家「7月21日晚上集合」，並有標語「寸土不失，元朗再聚」的文宣，下面的文字訊息提醒大家，21日中午後不要在元朗一帶逗留，要出去盡量穿白衣服，別穿黑衣黑褲，「不想打錯人」。梁銘熙以此證明，21日在元朗一帶打人的白衣人是有預謀的聚集。

時代力量批評白衣人，民進黨強調「反制中國代理人制度」應更完善

（中央社）對於昨日元朗一帶白衣人攻擊示威者，台灣也有不少人關心。民進黨發言人李晏榕透過新聞稿，譴責港府。她並呼籲港府，不要再漠視民眾抗爭的訴求，「不願傾聽香港人民對民主追求的聲音，是當前香港社會動亂升溫的主因」。

李晏榕指出，今日的香港，不只可能是未來的台灣，更是30年前台灣曾發生過的真實場景，台灣人民上街頭，爭取民主及應有的權益，卻被警察毆打，甚至被黑道威脅。民主、自由、法治的普世價值，就是威權政府的敵人，中共欲讓民主和威權並存，只凸顯「一國兩制」的荒謬。台灣應以史為鏡、以香港為鑑。

李晏榕表示，港府若真要成為香港人民的政府，就必須有一個接受人民直接選舉、傾聽人民聲音的領導人。任何以北京馬首是瞻的施政作為，都無法真正符合香港人民的需求；讓香港實現真正意義的民主自由選舉，才能符合香港真正的利益，才能確保香港當今的國際金融地位。

她說，昨天白衣人無差別攻擊無辜市民，凸顯出香港特定暴力團體已受到北京當局的滲透和控制，藉由暴力行動，鎮壓百姓。

此外，李晏榕也強調，無法忍受現在的香港成為未來的台灣。必須立即研擬一套對抗北京滲透、反制中共政治代理人的完善制度，以遏止北京在台代理人藉由各種威嚇手段，衝擊台灣社會穩定和民主體制。

此外，時代力量立委洪慈庸也質疑，在香港代表中共政權的中聯辦，處理事情的方式就是與黑道為伍、處理港人？大群「白衣人」製造混亂，持著棍棒追打市民、媒體記者，而香港警方面對黑道毆打港人的作為，就是放任。洪慈庸說，港人沉重的表述，戳破了中共提出的和平假象、經濟利誘，也給台灣最沉痛的提醒，必須拒絕在台灣跟中共眉來眼去的政治人物。

《中央社》報導，民進黨立委許智傑、林靜儀、余宛如和段宜康，也都在臉書對此發表看法，四人都譴責白衣人棒打市民。余宛如強調她所推動的「境外代理人登記法」的重要性，段宜康則說：「任何鼓吹一國兩制，或打著兩岸和平交流幌子的媒體和團體，就是台灣的敵人。媒體製造假新聞，就不是新聞自由；應該當成是敵人攻擊台灣的武器來加以制裁。」

此外，外交部長吳釗燮上午在推特發文表示，很遺憾看到香港的法治被破壞，以及香港政府和人民間的鴻溝擴大。前進的道路是真正的民主選舉，而不是在街頭或捷運站的暴力。必須保護人民的自由與人權。

官媒發表評論斥責反送中示威者，中南海對港策略將改變

（中央社）香港《經濟日報》報導，香港民間反對「逃犯條例」修例引發政治風暴後，期間除《環球時報》等周邊媒體外，中國官媒少談這場政爭。但中共中央態度近日出現明顯變化。

中共黨媒《人民日報》昨天在頭版發表題為「共同反對暴力珍惜法治秩序」的評論，指「不能再亂下去」是香港的主流民意。此評論放在頭版，反映中南海已極為關注香港局勢。

《中央電視台》也發表評論文章，措詞強硬稱「近一段時期，亂港勢力以反修例為名，圍堵警署、打砸立法會，非法集結、騷擾民眾，甚至瘋狂毆打警員，暴行嚴重破壞香港法治、撕裂香港社會。」

《央視》稱，香港要繼續保持國際貿易、金融、航運中心的地位，務必保持社會穩定，「絕不能容許某些唯恐香港不亂的亂港分子滋事胡為」。

《經濟日報》引述觀察人士指出，中央宣傳機器以最高規格談香港問題，並「勸告」港人珍重社會穩定，反映中南海對香港沒完沒了的社會抗爭行為感到不耐煩，甚至憂慮威脅國家發展大局。

觀察人士表示，所謂國家發展大局是指中國與美國間的貿易戰，中共中央想專心應對，不希望香港問題為國家添亂。此外，也擔憂香港陷於政治社會紛亂，不能發揮作為中國開放門戶的功能。

此外，中共中央也憂慮香港局勢若惡化，西方特別是美國會借此遏制中國，加上香港的民間抗爭情緒、挑戰權威的行為一旦傳導到大陸，恐為政治穩定帶來風險。

這名觀察者認為，從中央表態反映，中南海對香港局勢的策略將要改變，未來香港反修訂逃犯條例的抗爭局勢發展，將更添變數。

《新頭殼》報導，針對香港白衣人毆打示威者事件，國民黨中央今天聲明，國民黨譴責用暴力方式對待群眾運動，香港的法治精神向來為亞洲所稱羨，呼籲香港政府持續與民眾加強溝通，並以維護在港民眾的切身權益為前提，回歸政策和法條的討論，以理性化解危機。立法院國民黨團上午被媒體問及此事，國民黨團總召曾銘宗回應，目前該事件尚未明朗，呼籲港府依法行政，趕快調查清楚。

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核稿編輯：楊之瑜