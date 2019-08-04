七個Google地圖導航的實用技巧，讓你的自駕之旅更順暢

我是一個喜歡做計畫的人，開車時如果手忙腳亂會讓我很焦慮。所以每次自駕旅行時，尤其是開車帶著家人旅行時，我希望可以快速設定、切換我需要的下一個導航地點。

我會利用Google地圖事先研究旅途資料，旅行途中也利用Google地圖直接開車導航。

雖然Google地圖搜尋景點、餐廳都很方便，但很多時候Google地圖上第一時間搜尋找到的地點，不一定是「最佳地點」。例如：

找到餐廳，但其實要開到附近的停車場才方便停車。

地點在山上或經過山路時，我更會事先研究確定正確的地點與路線。

是的，我就是習慣這麼精準地去做計劃，所以既然事先做了研究，也希望可以在真正開車導航上路時，快速切換這些研究好的地點。

有的朋友喜歡隨興一點，這也沒問題，就像前面說的，Google地圖本來就方便直接搜尋。

但如果你喜歡跟我一樣相對準確，不想要手忙腳亂，或許可以試試看下面的方法。以免大家坐上車了，我還在找Google地圖，確認我要前往的準確地點在哪裡。

技巧一：用Google日曆設計行程，啟動設計好的行程更輕鬆

如果旅途中有一些地點是「幾乎可以確認一定會去的」，例如：

家人、旅伴都非常想去的景點。

預定好的餐廳。

今晚住宿的旅館。

針對這些「核心行程」，研究好後，我會把他們安排在Google日曆上，這時在「Google日曆App」的顯示效果如下，設定好大概要去的時間點、輸入地點地址，這樣Google日曆App上就會顯示如下圖這樣漂亮的行程表。（可參考：一個Google日曆規劃好出國自助旅行教學：時區行程資料搞定）

這個動作有兩個重點：

例如我安排下午6點要去某間花蓮餐廳，但行事曆的行程地點設定為旁邊的某某停車場。於是，那一天下午5點多，我打開Google地圖點選導航，就會自動建議我前往接下來這個行程要去的停車場。

這樣就能完成快速切換導航地點的需求。

圖片來源：作者提供

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而且，我平常習慣使用的旅館訂房網站，寄到Gmail的訂房通知郵件，都可以自動讀取，自動加到Google日曆中。

於是就像前面所說的邏輯，到了旅行那一天，打開Google地圖或Android Auto準備導航時，一樣就會自動建議我可以前往今天的旅館，省下我搜尋與切換的時間。

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技巧二：用Google地圖「我的地點列成清單」，隨時切換下一個備案地點

有些行程是接近百分之百確定，但有些行程是可去可不去，或者是雨天、大熱天的備案。後面這樣的行程，就不太適合安排到Google日曆上，因為會變得有點混亂。

這些選擇性的、備案的地點，例如餐廳滿位了的下一間餐廳選擇、雨天時可以去的博物館、有時間也可以去的風景勝地等等，我會利用Google地圖的「清單」方式做整理。

例如一次花東之旅，我就製作一份「花東之旅清單」，把這次旅行「有可能去」的景點、餐廳都加入這份清單，具體操作步驟可以參考：Google地圖「分類地點清單」終於在電腦網頁版開放。

讓這份清單顯示在Google地圖上，這樣就能如下圖這樣，打開地圖，就能快速看到這次已經被我「儲存到清單」的那些可能可以去的地點。

例如下圖中，我在花東海岸線儲存了多個可能可以去的地點、餐廳，不是全部都要去。但是當前一個行程結束，想要選擇下一個可能的彈性地點時，地圖上就能快速挑選。我會建議可以把這些地點用清單方式儲存，方便自己到時候快速瀏覽，快速切換導航：

每個地點如果有特殊停車場時。

雨天、熱天、特殊情況的備案。

午餐可挑選的幾家餐廳。

要到特殊地點時，最正確的導航目的地。（有時候不一定是Google地圖搜尋到第一個結果）

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技巧三：製作桌面快速捷徑，隨時啟動預約好的地點

你可能「不需要」每個技巧都「同時用到」，但提供不同的技巧，可以應付我們不同的特殊需求。

例如某一間已經非常非常確定，預約好的午餐餐廳，我就是確定一定會去。這時候在Google地圖事先研究時，可以把路線直接「新增捷徑到主畫面」，這樣到時候從Android手機的桌面，就能快速開啟從目前位置到目的地的導航。

Android手機可以這樣儲存路線捷徑，如果是iPhone手機則可以用這個方法：「利用Google地圖提醒通知讓iPhone也能預先儲存路線規劃」。

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技巧四：利用Android Auto語音切換，應付臨時變換路線需求

做任何事情都一定會有「變化」，做計劃的目的不是為了不要變化，而是更容易應付變化。

自駕旅行時，也一定會遇到開車到一半臨時需要更動路線。

例如原本要從基隆一路開車到花蓮吃個早午餐，沒想到這次蘇花公路特別順暢，比預想的早了半個多小時到達，但這時候那家餐廳還沒開門，於是要臨時替換下一個選擇。

這種開車到一半需要更換路線，我會習慣在導航時開啟Android Auto，這時候就可以便利的利用語音來搜尋地點、更換導航目標。具體的操作可以參考：Android Auto手機當車載導航實測，搭配中文語音Google助理開車應用。

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可以用在：

臨時決定更換下一家餐廳、另一個景點。

臨時需要找個加油站。

臨時需要找家便利商店休息一下。

即使事先計畫好，但因為變動，還是臨時需要找一個附近停車場。

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技巧五：利用搜尋紀錄，快速啟動最近已經查過的地點

事前研究旅遊行程時，我會在Google地圖不斷搜尋瀏覽，但是真正要開車導航時，如果要快速切換下個地點，重新搜尋反而不一定快。這也是前面為什麼要用那麼多技巧，來幫助我更快速切換下個地點的原因。

不過，開車導航當下搜尋不一定快，可是我們卻可以利用「之前的搜尋紀錄」。

以我的習慣，今天要去的幾個可能地點，我應該這兩天都有在Google地圖搜尋、研究、確認過一遍。所以：

當我打開Google地圖，直接啟動導航，其實通常就會推薦我最近搜尋過，可能是我想要去的地點。

如果第一時間沒看到，打開「最近活動（搜尋）紀錄」，一樣就能看到最近查找過的地點，這樣就能直接啟動正確的選擇。

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技巧六：如果是自己研究的更舒適開車路線，或導航連續不停留的多個地點

有時候，要快速切換導航的不是一個特定地點，而是「一條特定路線」。例如：

一路上要簡單到多個地點，但沒有過多停留，可能只是有人下車買個小東西，或是到某地接上某個人，然後就要繼續下一個地點。

有一條「我自己決定的更好的開車路線」，可能是要避開Google地圖喜歡（但我不喜歡）的小路，或是相對危險的山路。

事先研究好「這一條特定路線」，利用Google地圖多個停靠站的功能規畫好路線（你可以利用多個停靠站，規劃出你自己真正想要的舒適開車路線），教學可參考：「Google地圖手機App支援多點路線規劃」。

然後，事先研究好的這一條「多個停靠站」的特定路線，一樣可以在Android手機上新增到桌面（主畫面），這樣到時候就能快速啟動。

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技巧七：很常用的特殊地點，設定標籤

有時候，則是某個特殊地點在Google地圖上沒有，例如某個親朋好友的家、某個特殊的秘境、某個特殊的停車場等等。

這時候，如果想要在下次搜尋地點時快速找到，可以將地點用「標籤」來命名，設定自己想要的名稱，以後可以用這個名稱的關鍵字，來快速找到需要的特殊地點。教學可參考：如何新增Google地圖上沒有的私人重要回憶地點。

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以上，就是我自己利用來快速切換開車導航的下一個地點、下一條路線的各種技巧。我當然也不用同時用到所有方法，只是因應不同情況，可以有這些功能上的選擇，幫助我快速解決問題。

也提供給大家參考，有興趣的朋友，還可延伸閱讀：＜如何在LINE與Facebook跟朋友共享開車、步行、運動即時路線進度？＞、＜開車旅行我的9個必裝App：與旅遊常遇上的需求解決心得＞、＜首席測速照相Android iOSApp幫Google地圖加路況超速語音＞等文章。

本文經電腦玩物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航