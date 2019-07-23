明明員工都一樣，為什麼換個CEO公司就爛掉了？

看到一篇文章，在探討「為何只是換個市長，市政就爛掉了，明明公務員們都是一樣的，不就按前一任的分工繼續做下去就好了嗎？」

該文所述的論點很多都挺有道理的，不過我想從企業經營的角度來談論一下這件事。

改朝換代，這在企業內也時常發生，一家運作穩健的公司，為何會在換了一個CEO後有爆起或爆落的表現？按企業管理理論來說，制度健全的公司不是應該能自動運轉嗎？怎麼會出現這種現象呢？以下幾點我想值得大家思考。

不論是政界或商場，「接班」都是一件大事

第一，新領導新風格在決策風格上，兩任CEO可能有很大差異，激進或保守，開放或封閉，領導者的決策風格會大大影響團隊的做事風格，而這種風格一久，就會形成團隊文化，微軟在薩提亞（Satya Nadella）接棒鮑爾默（Steve Ballmer）後，不也刷新了微軟？柯P重視SOP跟精實管理的風格，不也改變了台北市政府原先極度官僚的風格嗎？

第二，新領導者會帶新班底，新的班底可能會帶來新的衝擊，這個衝擊有可能是好的，也可能極端壞。如果這些班底是來做事的，而且價值觀與領導者相同，那決策原則會很相近，上下一致貫徹到底，力道會非常強健。

此時最大的阻礙可能是舊班底，這種狀況從古至今都沒有改變過，二代接班得面對老臣，新CEO接班也得面對公司內的守舊派，而在民主國家中，總統還不見得具有所有職務的指派權力，所以如何平衡這些勢力，就是接班過程非常重要的一環。

Photo Credit: AP/達志影像 現任微軟CEO薩提亞

在企業接班的案例裡，有些做得較好的前任CEO會試圖幫接手的CEO做好安排。有些老闆在安排二代做接班時，會著手安頓老臣們，讓這些老臣甘願退下或者忠心輔佐二代，讓接班過程簡化許多。

也有企業在內部晉升CEO過程中，會同時評估多個候選人，而當其中一位雀屏中選後，直接辭退其他候選人，這種做法看似極端，但其實也在確保新任CEO在接班過程中，不用持續承受其他落選者的政治角力。

山頭林立的企業，基本上很難一心，而山大王們，難道會衷心期待別人成功，然後凌駕於自己之上嗎？有可能，但難度很高。

真正該擔心的不是接班，而是酬庸

回過頭來談新班底，如果這個新班底是來分贓的呢？

新官上任多多少少都會有些酬庸行為出現，因為在接班過程，為了提升自己的本錢，大多需要一些有力人士幫忙抬轎，順利接任後給些回報似乎也很正常，而這正是酬傭。

如果比例控制得當，那問題不會太大，但若讓這群準備瓜分利益的人占據要職，基本上整個就爛掉了。本來合作愉快的供應商，換成自己熟識的，本來做得不錯但很強勢的計劃負責人，換成聽話的自己人。

被酬庸者，本身在專業性上可能就已經不及格，若他做決策時不僅沒專業，還想著如何圖利自己或班底，那就整串爛光了。

第三，新領導者想有新氣象，接班後，其他人會期待看到新領導者有一番新氣象，不論這個期待背後是善意或惡意。而領導者本身一定也會有這樣的期待。

Photo Credit: Depositphotos

正面一點的，接受現況，扎扎實實的去思考先前那些地方真的做不好，那些應該要被徹底檢討與調整，對前朝的功過概括承受，對迎面而來的批評，也不會把責任推給前任，就算真的要拿這個當藉口，一年的時間也就夠了，一年後還拿前朝遺毒來說嘴的，只是凸顯自己並不是一個適合的接班人。

負面一點的，直接推翻前朝所有的做法，不論好與不好的，就像在清算前朝一般，希望盡快創造一個新舊之間的反差，但就組織管理的理論來說，這種躁進式變革失敗率高達99.99%，所以不論企業界或政治界，頂多只是動動嘴皮子，甚少直接這樣幹的，因為正常人都知道這樣做弊遠多於利。

這三新，基本上是基層員工接觸不到也決定不了的，但他們每天的工作卻會因此大受影響，領導者對一家公司的重要性不言而喻。

本文由作者授權，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航