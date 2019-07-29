《我工作，我沒有不開心》：「心理安全」能幫助你的團隊神來一筆、爆發創意

文：莉茲．佛斯蓮（Liz Fosslien）、莫莉．威斯特．杜菲（Mollie West Duffy）

心理安全第一

好的團隊需要具備什麼？在回答之前，先看看由亞歷史泰．薛佛德（Alistair Shepherd）進行的一項簡單實驗。在商學院舉辦的創意競賽初期，亞歷史泰問起參賽者一連串由交友軟體OKCupid發想而來的問題。想一想「你喜歡恐怖片嗎？」和「寫錯字會讓你很困擾嗎？」根據每個答案，亞歷史泰準確地預測八組團隊的排名——他不知道參賽者的資質、經歷和領導能力。那他怎麼辦到的？答案必然和每個成員如何感受有關。

Google也在2012年發現同樣難以捉摸的情感因素。當時一群研究學者分析近兩百個團隊，找出隊伍成功及失敗的原因。結果令人驚訝：每個成員在公司的任期、資歷和外向性格並不影響團隊表現。「我們蒐集很多資料，但是並沒有顯示特定的個性、技能或背景會影響到團隊表現，」Google人類行為分析部門的經理亞比爾．杜比（Abeer Dubey）回想當時。「你是『誰』在團隊中似乎不重要。」重要的是「如何做事」：表現優異的團隊，團員彼此都很尊重他人的想法。這些團隊成員都感到心理安全：認為自己在團隊裡可以提出想法、承認錯誤、勇於冒險，一點也不覺得丟臉。要確認一個團隊有沒有心理安全，請見我們的情緒傾向評估問卷。

成功需要心理安全。在Google公司裡，擁有高度心理安全的成員離職率較低，並可為公司帶進更多收益，通常高階主管也認為他們的效能多出一倍。美國麻省理工學院的研究學者分析團隊表現，也帶來同樣的結論：把一群聰明的人聚在一起，並不能保證他們可以是一組聰明的團隊。無論工作場合或私底下，表現最好的團隊常常討論想法，不會讓同一個人主導整場溝通過程，也對於他人的感受較為敏感。亞歷史泰．薛佛德當時會問關於恐怖電影和拼錯字的問題，是因為他在尋找團隊當中對於不同面向的容忍程度。萊拉會這麼擔心發表言論，因為她缺乏心理安全感。

Photo Credit: 大塊文化提供

每個人都會犯錯。就好比莫莉坦承自己犯錯，而莉茲的回應卻讓莫莉感到比自己做錯事還要糟。等到下次莫莉需要幫忙，她可能什麼話也不說，即使保持沉默在長期之下帶來的後果比被莉茲羞辱還更糟。這種動態因素現今仍存在，即使在醫療領域，犯錯可能還會致命。在一場模擬實驗裡，一群醫生和護士被要求診斷一個「生病的」假人。每個小組隨機指派一位專家，有的專家會輕視這些成員「待不了一星期」，或者保持中立地對待成員。結果呢？「很可怕，」研究領導人表示。被輕視對待的小組犯了可怕的錯誤：他們誤診病患，沒有提供病患適當的復甦術或者佩戴呼吸器，還開了錯誤的處方。

在建立多元的團隊時，心理安全更加重要。只要有心理安全，就能帶給擁有不同背景的成員明確且富有意義的好處。原因很簡單。假設你的團隊裡有一位行銷分析師和九位工程師。這名分析師在發表言論前會三思，因為他怕被這群工程師圍攻。若今天工作時感到安心，分析師會將自己的獨特視為技能，而不是阻礙。團隊裡每個成員都擅長其他人不擅長的事。這就是團隊存在的原因：你需要不只一位成員提供想法和技能以解決問題。若你不讓大家發表言論，或在他們發表的時候覺得他們愚蠢，你只是在限制你的團隊創造奇蹟的機會。

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心理安全也能幫助你的團隊神來一筆，爆發創意，當成員很快地將他人的想法加工一下，整間會議室頓時就充滿了創造力。「神來一筆」是無效能和無腦會議的相反詞：有創造力的團隊常常神來一筆，成員自在又快速地想出主意。但是——這是個重要的但是——團隊需要心理安全的基礎，小組討論才不會因為意外而造成中斷，這通常是因為成員用了發射機關槍的方式在提供想法。一間公司的高階主管曾寫道，Uber的有毒文化就在於支持「踩別人腳趾」，「太常被混蛋當成藉口」。電視節目《透明家庭》（Transparent）原創人吉兒．索洛威（Jill Soloway）解釋道：「A想要聽到一大堆不同的意見，又不想陷入爭論之中。你想要人們構思編劇時有創意地『放屎』，但真實生活又不需要。」在下一小節，我們將介紹如何不陷入爭論之中，又保留所有神來一筆的優點。

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很不幸的是，你沒辦法常常為團隊建立心理安全感。殘酷的公司重視的是虛張聲勢和咆哮，擁有這些特質通常不會成為優秀的團隊成員。或者，你可能與同事共事幾年，他們在鼓勵競爭的環境下得到個人獎勵。我們一個朋友在就讀知名的研究所第一年後，他學會了說，「你當然熟悉某某工作啊。」他的用詞並沒有因為沒說不，而讓人感到心安。如果你待在心裡相當沒有安全感的團隊，要好好照顧自己的心理，專注在你可以控制的事情上。因為「你可以控制的事」會根據你的角色有所不同。我們列出以下要點，讓你看看在你個人情況，以及你是領導者的時候能做什麼。

個人如何建立心理安全的工作環境：

鼓勵開放式討論 。有些問題例如「大家覺得如何呀？」或者「有人不同意嗎？」並不能有效引出反對意見。尤其當團隊裡有比較內向的人，讓每個成員寫下他們的想法，接著再一一大方分享。也別忘了後續追蹤問題。IDEO前任合夥人羅西．紀凡奇（Roshi Givechi）曾說道：「我發現，無論你什麼時候提問，第一個得到的回覆通常不是答案。」羅西要求成員「再多描述一點」，接著會在對方建立「完整思考的框架」之後，才給予建議。

。有些問題例如「大家覺得如何呀？」或者「有人不同意嗎？」並不能有效引出反對意見。尤其當團隊裡有比較內向的人，讓每個成員寫下他們的想法，接著再一一大方分享。也別忘了後續追蹤問題。IDEO前任合夥人羅西．紀凡奇（Roshi Givechi）曾說道：「我發現，無論你什麼時候提問，第一個得到的回覆通常不是答案。」羅西要求成員「再多描述一點」，接著會在對方建立「完整思考的框架」之後，才給予建議。 提議爛想法的腦力激盪 。讓團隊成員有目的性地拋出荒謬的主意，或者請他們想想最爛的提議。這樣的活動可以拋開壓力，讓成員帶著傻勁去冒險。

。讓團隊成員有目的性地拋出荒謬的主意，或者請他們想想最爛的提議。這樣的活動可以拋開壓力，讓成員帶著傻勁去冒險。 提出可釐清的問題（讓其他人來做也可以） 。當有成員使用縮寫或者行話時，請他們解釋清楚（你自己也可避免這樣使用）。雖然你可能一開始會擔心提出這種澄清問題的要求會被怎麼看待，但你要記得，你在為其他人設立榜樣，如此大家便能一起提升心理安全。

。當有成員使用縮寫或者行話時，請他們解釋清楚（你自己也可避免這樣使用）。雖然你可能一開始會擔心提出這種澄清問題的要求會被怎麼看待，但你要記得，你在為其他人設立榜樣，如此大家便能一起提升心理安全。 使用能促進產出的句子。如果有人提出有趣的點子，你可以回答，「我們試試看吧！」如果你喜歡某人提出的想法，你可以說，「藉由這個想法我們可以……」或者借用一下世界即興表演（The World of Improv）的方法，將「對，我們可以……」變成你的口號。

領導者如何建立心理安全：

建立團隊協議 。在會議或專案開始時，寫下成員該如何對待彼此的基本規則。把這張規則清單放在看得見的地方（例如貼在牆上）。規則範例：假設結果是好的；信任彼此；活在當下。

。在會議或專案開始時，寫下成員該如何對待彼此的基本規則。把這張規則清單放在看得見的地方（例如貼在牆上）。規則範例：假設結果是好的；信任彼此；活在當下。 詢問團隊該怎麼提供協助 。不要認為成員有責任告訴你他們的心裡缺乏安全感─他們也不會說。身為領導者，該由你來開啟這段對話。詢問每一位成員，「我該做些什麼，才能讓這個團隊勇敢放心地去冒險？」

。不要認為成員有責任告訴你他們的心裡缺乏安全感─他們也不會說。身為領導者，該由你來開啟這段對話。詢問每一位成員，「我該做些什麼，才能讓這個團隊勇敢放心地去冒險？」 活動與溝通取得平衡 。虛擬貨幣公司Coinbase的產品經理拜恩（B. Byrne）寫出以下的對照比喻：每一段關係，無論是工作還是個人，就像在建立一座冰棒的高塔。你的經歷（例如，一起吃飯，一起合作同一案件，或者共同撰寫文章）就是冰棒的棍子，溝通則好比膠質。如果你們一起做事，卻從不花時間討論彼此的感受或需求，由冰棒的棍子建立起一座高塔，最後還是會倒塌。但如果你過度分析每一個互動，不往後退一步，享受彼此的陪伴，這座高塔就像是有過多的膠質，沉甸甸的，最後自己融成一團。

。虛擬貨幣公司Coinbase的產品經理拜恩（B. Byrne）寫出以下的對照比喻：每一段關係，無論是工作還是個人，就像在建立一座冰棒的高塔。你的經歷（例如，一起吃飯，一起合作同一案件，或者共同撰寫文章）就是冰棒的棍子，溝通則好比膠質。如果你們一起做事，卻從不花時間討論彼此的感受或需求，由冰棒的棍子建立起一座高塔，最後還是會倒塌。但如果你過度分析每一個互動，不往後退一步，享受彼此的陪伴，這座高塔就像是有過多的膠質，沉甸甸的，最後自己融成一團。 提出可讓現況層級更進階的問題。美國投資管理公司貝萊德（BlackRock）在開始溝通時會使用許多破冰方法。其中之一是將成員分為兩兩一組（比起一整屋子的人，我們對單一對象談話比較容易有信任感）並立即回答，「想起童年，你會想到什麼食物，為什麼？」這種卸下武裝的問題，讓人在接下來的溝通階段願意揭露更多。「沒有人只是單純回答披薩，」管理經理強納森．邁可布萊德（Jonathan McBride）解釋。「他們會告訴你家人的故事、文化和成長經歷，每星期和父母或祖父母進行他們的傳統活動。你聽到的答案會像是，『我和家人每週日會一起烤披薩，全家人一起準備這頓飯。』即便你在討論的是食物，你得到的答案卻包含對方的人生和家人，這通常是不會在五分鐘的談話中提到的內容。」

書籍介紹

本文摘錄自《我工作，我沒有不開心：對人對事不上心也是一種職場優勢》，大塊文化出版

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作者：莉茲．佛斯蓮（Liz Fosslien）、莫莉．威斯特．杜菲（Mollie West Duffy）

譯者：李函容

超推！練就「不放心上」的職場情緒力

讓你切換生活與工作，時時游刃有餘！

獻給在工作中感到孤單、無聊、沮喪、憤怒、不知所措，以及不安的你

為什麼每天上班要做得那麼痛苦，又沒效率？

被無視、被挖苦，有事沒事主管或同事還往你身上加工作、推責任？

簡報做不出來、業績目標達不到、開會壓力山大，只好跑去廁所偷哭？

到底為誰辛苦，為誰忙，沒日沒夜加班，這一切是要逼死誰？

壓抑情緒不是辦法，失控爆走粗口也是NG行為，親愛的你還好嗎？

如果你曾在上台報告之前緊張到咬指甲，或是整個下午盯著同一份報告大腦一片空白，又或者你曾希望關閉所有開關，佯裝當個幾天的機器人，這些狀況我們都曾經歷過。所以，讓我們來幫你一把吧！

工作不快樂會內傷，不工作你也未必快樂得起來，而且還瘦了荷包，經濟壓力加身更傷不起。因此，考慮帥氣遞辭呈之前，你還有很多努力空間。

沒有人是沒有情緒的，但我們有能力主動選擇過生活的態度與方式。厭世是一種感覺，職場如此殘酷，卻不會做到不情不願不爽，則是一種本事與能耐。焦慮不安可以化為動力，但如果搞到身心俱創，工作也沒那麼偉大，健康最重要，該走人時也不要猶豫不決。

不要總想是別人為難你，本書的目的是，告訴你如何思考該放掉哪些情緒，哪些又可保留，上班不是比賽誰更不幸或不爽，為了更開心、更有效率，把工作做好，如何收放自如地表達情緒，管理情緒，安度職場中詭譎的辦公室政治與潛規則，我們會和你分享一些帶得走的實用建議，像是：對工作少一點熱情、你的感受不代表事實、選擇性展現你的脆弱等。

書裡搭配貼切的插畫，有趣而精準詮釋職場大小事，內容淺顯易懂，將行為經濟學、心理學中的奧妙之處，化為具體訣竅，幫助廣大工作者練就不放心上的職場情緒力，淡定自在於一天又一天的工作挑戰。

Photo Credit: 大塊文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航