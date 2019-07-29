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約翰柏格《堅持不懈》：一樁你不付出，才會有所得的生意——指數型基金
我們想讓你知道的是
先鋒公司開創的指數化改變了千百萬投資人的投資經驗，協助他們為退休儲蓄，還提供建立多元化投資組合的有效工具，協助他們達成其他投資目標，這一切代表指數型基金確實無疑地造福了社會。
文：波頓．墨基爾（Burton G. Malkiel）
前言：一樁你不付出，才會有所得的生意
我何其有幸，能夠為獨一無二、出類拔萃的金融機構——先鋒公司的重要歷史，撰寫這篇前言。很多自稱「共同」的機構只有名義上的共同化，柏格創設的先鋒公司才是真正達成實質共同化的企業。先鋒公司的所有權屬於把錢委託先鋒代操的人；先鋒的經營方針，也完全只考慮股東的利益，任何「利潤」都以降低費用的方式還給他們；是否創設新的投資工具，也完全取決於能否提供真正的好處給投資人。
我擔任先鋒公司的董事28年，足以證明董事會的每一個政策，都是依據一個簡單的標準來決定——這個政策對個別股東是好是壞？難怪大家說，柏格是散戶投資人有史以來最好的朋友。跟柏格有關的證詞中，我最喜歡的是由一群自稱「柏格頭信徒」（Bogleheads）、致力宣揚柏格投資理念的粉絲寫的一段話：「有些共同基金創辦人選擇賺進幾十億美元，（柏格創辦先鋒）卻選擇另闢蹊徑。」
柏格與他們選擇的道路著實大相逕庭，在一個以收取高額費用聞名的行業中，先鋒的收費總是最低。此外，先鋒基金家族經營時，目標總是設法把所有規模經濟分配給股東，而且長期下來一定會降低費用。柏格的研究清楚顯示，費用是決定投資績效最重要的因素，如果你希望擁有一檔績效達到前四分之一的基金，最可能如願的方法，就是購買費用屬於最低四分之一的基金。正如柏格充滿遠見的說法一樣：「這是樁你不付出，才會有所得的生意。」
但是降低費用只是先鋒創造重大商業成就、現在負責管理5兆多美元資產的原因之一。先鋒也極有創新能力，推出無數在不同情勢下具有不同目標的新金融工具，為投資人提供更好的服務。
先鋒是第一家提供具有短、中、長期三種不同到期日免稅債券基金的公司，後來先鋒又把這種構想運用到應稅債券上，創造了第一檔全債券市場指數基金，接著又創造了第一檔持有整個債市與股市的平衡型指數基金。先鋒在持續推動降低成本之際，還創設了「海軍上將」（Admiral）系列基金，甚至開創了目前大受歡迎的因子投資法（factor investing），在1992年推出第一檔「價值型」基金。
但是有個最重要的創新，讓所有創新都黯然失色，就是先鋒為投資大眾創造的第一檔指數型基金。在我看來，指數型基金是為個人投資者所打造的最重要金融創新。
金融創新經常受到貶抑，經常跟財務工程和複雜的衍生性金融商品工具扯上關係，那些工具非但連創造它們的人都似懂非懂，還深受評等機構和投資人誤解。受到這些工具所害的人，並非僅限於蒙受懲罰性損失的不幸投資人和全球金融機構。複雜的不動產抵押貸款證券助長了規模驚人的房市泡沫，泡沫破滅時，嚴重的經濟衰退隨之而來，拖垮了全世界的金融體系。我們可以了解為什麼大家對這種金融科技懷有敵意，難怪很多觀察家會說，過去一個世紀以來，最有價值的金融創新是自動櫃員機的發明。
「並非所有金融創新都能造福社會、有些創新其實有害社會」，這種說法我們虛心接受；但是若說所有新金融工具幾乎都毫無益處，卻是大錯特錯。我認為，指數型基金無疑是我們這個時代最重要的金融創新，而且對於致力儲蓄和投資以求安全退休的個人投資者而言，無疑帶來了驚人的效益。
為所有個人投資者圓夢的金融創新：指數型基金
指數型基金是買進長抱大盤股價指數的所有成份股，讓投資指數型基金的人能夠賺到市場所創造的報酬率，因為指數型基金幾乎沒有什麼周轉率的問題，因此可能把交易成本降到最低，同時又極具稅務效率（tax efficiency）。指數型共同基金和指數股票型基金（ETF）可以用接近零的費用比率購買，投資散戶也自此終於可以賺到市場所創造的全部報酬。
根據標準普爾公司（Standard & Poor’s）的研究，截至2017年為止的15年內，超過90％的主動管理型基金，績效不如其對應的基準指數，一般主動型基金每年績效落後基準指數整整一個百分點。指數型基金提供的不是平凡的平均績效，而是幾近於一的高報酬，因此，指數型基金提供的是理想的工具，讓投資人可以把儲蓄用來投資，獲得可能的最高報酬。
柏格創立「第一指數投資信託」時（First Index Investment Trust，今天先鋒500指數型基金的原始名字），遭到專業投資圈的嘲笑，譏之為「柏格的愚行」或「註定失敗的玩意」，甚至說這種基金是「非美國」的產品。連柏格都沒有預測到，這檔基金和姐妹基金「全股市指數型基金」（Total Stock Market Fund），會成為世界最大的兩檔基金。但是他確實知道，他的創新會讓一般投資人得到應得的公平財富，也知道他以資金委託人福祉為念所經營的先鋒公司，會徹底改變千百萬人獲得財務安全的能力。
試想，一位沒什麼錢的人在1977年底，也就是先鋒500指數型基金創立之初，投資了500美元，然後每個月增加100美元，這樣投資到2017年底，這個人最後會擁有75萬美元的財富。如果每月增加150美元，這位仁兄會變成百萬富翁。難怪指數型基金會成為「投資人最好的朋友」，難怪柏格會成為「基金投資人歷來最偉大的支持者」。
指數化會危害市場效率嗎？
2016年，投資人總共從主動管理共同基金撤資3,400億美元，投資指數型基金的金額卻超過5,000億美元，同樣的趨勢延續到2017年和2018年，今天有超過45％的投資基金都是指數型基金，基金業出現重大變化。主動型投資經理人無法自稱能創造優異報酬，因此另闢戰場反擊，想出新的口號批評指數化，指控指數化嚴重危害股市和整體經濟。
2016年，華爾街最受尊敬的研究機構之一——盛博公司（Sanford C. Bernstein），發表一篇47頁的報告，標題深具挑釁意味，叫做「沈默的奴役之路：為什麼被動型投資比馬克斯主義還糟糕」。這篇報告認為在資本主義市場制度中，投資人被動式地投資指數型基金，甚至比政府指導所有資本投資的中央計畫經濟還糟糕。報告也指控指數化造成資金湧入一套投資標的，卻完全不考慮其獲利能力和成長機會等因素，只有主動型投資經理人，才能確保新資訊充分反映在股價上。
如果每個人都投資指數型基金，指數化可能成長到極大化，以致股票出現大規模的定價錯誤嗎？如果每個人都追求指數化，誰來確保股價反映不同公司展望的所有已知資訊呢？誰會在不同的股票之間交易，確保市場具有合理的效率呢？指數化投資的矛盾是，股市需要一些主動型交易者，針對新資訊進行分析和行動，以便股票獲得有效率的定價，市場具有有效能的流動性，方便投資人買賣股票。主動型交易者在決定證券價格和資金如何分配上，扮演極為重要的角色。
主動型投資經理人受到大量管理費的激勵，而持續扮演這種角色，他們會行銷自己的服務，宣稱自己擁有高於一般人的識見，能夠打敗大盤，然而，他們卻不能像加里森．凱勒（Garrison Keillor）廣播小說中神祕的烏比岡湖（Lake Wobegon）居民一樣，全都能創造高於市場平均報酬率的績效。而且，即使主動型投資經理人的比率下降到占總數的10％或5％，還是足以讓股價反映市場資訊。我們今天的問題是主動管理太多，而不是太少。
但是我們姑且進行一場思想實驗，假設每個人都採用指數化，個股不能反映新資訊，再假設一家製藥公司開發出一種癌症新藥，有望使公司的銷售額和盈餘倍增，但是他們的股價沒有上漲到反映這個消息的水準。在我們的資本主義體系中，我們無法想像沒有交易者或避險基金出面拉抬股價，從錯誤定價中獲利。在自由市場體系中，我們可以預期，不管有多少投資人採用指數化，都會有追求利潤的市場參與者出來，利用這種有利的套利機會。
證據顯示，長久以來，主動型投資經理人表現遜於指數的百分比正在攀升，實際上，雖然指數化的比率上升，股市反而變得更有效率。不錯，指數型投資人是搭便車的人，不必負擔成本，就可以收取主動型交易成果的好處，但是搭別人提供的價格信號便車，幾乎不能算是資本主義制度的缺點，而是這種制度的基本特性，在自由市場經濟中，我們全都從一套依賴別人決定的市場價格中獲益。
指數化會阻礙市場競爭嗎？
對於指數化的第二個批評是：指數化造成不健全的所有權集中，形成從洛克菲勒托辣斯時代以來便不復見的現象。有兩篇學術論文、一篇法學評論雜誌中的文章，和一篇普遍流傳的報紙讀者投書都假設：相同產業公司的共同所有權（增加），可能產生有害的反競爭效果，需要尋求補救之道，以免整體經濟蒙受損失。
約瑟．艾沙（Jose Azar）、許默斯（M. C. Schmalz）和戴古（I. Tecu）主張：共同所有權可能會使競爭誘因減少，如果同一家資產管理公司是所有航空公司的最大股東，這家資產管理公司會不樂見激烈的價格競爭，以免業界所有公司的利潤率下降。三位作者發現，長久以來，航空業所有權集中的變化，已經跟反競爭誘因有所關聯，導致機票價格比在分散所有權情況下高出3％到5％。艾豪吉（E. Elhauge）建議主管機關和民間原告律師，針對從事平衡持股的投資機構，提出反托辣斯求償案。波斯納（E. Posner）等人建議投資機構，在持有相同產業中多家公司股權時，限制自己的持股比率不超過該產業股權總數的1％。上述補救措施中的任何一種，都會對先鋒之類公司供應指數型基金給受益人的能力，構成致命的打擊。
共同所有權可能產生反競爭效果的主張，看來的確言之成理，但是這裡必須指出的是，絕對沒有直接證據，證明該機制導致票價上漲。對競爭造成傷害的實證支持根本不夠可靠，不足以支持全面性的補救措施，而且其中沒有考慮到，如果不能再提供低成本的指數型基金，也一定會造成傷害。
從我長期擔任先鋒董事的經驗來看，我從來沒有看過鼓勵反競爭的表決結果，而且根本沒有任何證據，顯示貝萊德（BlackRock）和道富公司（State Street）之類的其他指數化巨擘，曾經因為他們在一種產業中所有大公司的共同股權，實際鼓勵過反競爭的行為。況且這樣做也不符合他們的利益，如果特定幾家投資公司控制了市場上每家大公司的可觀股權後，聯合起來鼓勵航空公司提高票價，這的確會對他們持有的航空公司股票有利，卻會讓他們投資組合中仰賴航空公司從事出差旅行的所有其他公司，成本大幅上揚。指數型基金沒有誘因只偏好特定產業。因為指數型基金鼓勵企業經營階層，根據相對績效而非絕對績效訂定薪酬制度，所以反而是明確地鼓勵每種產業中的公司，彼此應該大力競爭。
指數型基金為投資散戶帶來極大利益，競爭和規模經濟促使基礎廣大的指數型基金成本降到趨近於零，散戶現在可以用空前的超高效率，為退休進行儲蓄。先鋒公司開創的指數化改變了千百萬投資人的投資經驗，協助他們為退休儲蓄，還提供建立多元化投資組合的有效工具，協助他們達成其他投資目標，這一切代表指數型基金確實無疑地造福了社會。
若實施一種全面性措施，有可能妨礙眾多家庭達成長期財務目標的能力時，真正良好的公共政策必須將所有利害關係人的利益納入考量。在評估這種史上對消費者最友善的創新有何利弊時，如何讓利大於弊似乎相當顯而易見：即使投資機構交叉持股確實可能減少競爭，但對先鋒公司這種機構會造成破壞的法規，應該當成最後才推動的措施。
書籍介紹
本文摘錄自《堅持不懈：指數基金之父約翰・柏格》，商周出版
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作者：約翰．柏格（John C. Bogle）
譯者：劉道捷
指數基金之父約翰・柏格生前最後著作
讓股神巴菲特願意把90%遺產交給他投資的人！
不朽地位
- 《財星》20世紀投資界四大巨人之一
- 《時代》最具影響力百人之一
- 第一檔指數型共同基金發明人
- 美國最大基金管理公司之一先鋒集團（Vanguard Group）創辦人
股神巴菲特：「約翰・柏格是所有投資人和我心中的英雄！」
他，策動一場造福千萬投資人的金融革命
他，用傳奇的一生，為「堅持不懈」寫下最震撼的註解
1974年成立先鋒公司，1975年推出世界第一檔指數型共同基金
將近50年的光景，11座歷盡艱辛的里程碑
一代巨人不免隨著時光殞落，但他為後世造成的影響必將永垂不朽
從慘遭革職到創立管理五兆美元資產的先鋒集團，
從對抗先天心臟疾病到對抗傳統投資體制，
約翰・柏格擔任先鋒，吹響金融界的革命號角，
稟持著「堅持不懈」（Stay the Course）的精神，
掀起一場真正為所有投資人帶來福音的指數化革命。
他深信：「投資是樁你不付出，才會有所得的生意。」
扣除成本前，整體投資人賺到的報酬率，正好等於市場本身的報酬率，
正是這些投資經理人收取的高昂手續費，啃蝕了投資大眾應得的獲益。
柏格親自帶領讀者，回顧先鋒與指數化投資的漫長歷程，
從同業眼中的「產業摧毀者」，成為現今眾人稱頌的「創新領航者」，
他認為共同基金應該由全體基金股東「共同」持有，根據「成本價格」經營，
他改變了投資人對專業投資管理的想像，改變了主動投資勝過被動基金的思維，
本書讓我們深入這位傳奇人物的內心，探索他珍貴的洞見與價值觀。
例如柏格曾說，遵照下述七種策略，或許可以避免若干錯誤：
- 再多加一點點判斷；
- 更透徹地檢討基金投資組合中的持股；
- 了解大部分基金都比基金經理人長壽；
- 擁有睿智，知道良好的行銷決定非常罕有；
- 在創造未來報酬率時，過去的績效幾乎毫無意義；
- 玩火者必自焚；
- 「相對可預測性」也很重要，了解過去可以讓我們未來避免犯下同樣的錯誤。
正如先鋒集團現任執行長提姆．巴克利（Tim Buckley）所說，
約翰．柏格保存的不只是現在所有投資人的資產，
「更重要的是，他為不勝枚舉的大人和小孩，保存了他們的未來。」
責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九