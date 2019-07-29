《放手前，試著再愛一次》：別想用「再生一個小孩」來拯救你的婚姻

文：詹姆斯．塞克斯頓

有人說，遲來的公義，就是不公不義。

同樣的話也可用在誠實上。對伴侶或自己在過了太久之後才說出的真相已無可改變，只是來添亂的。但願我可以說，接下來這個故事是僅止一次的事，然而悲哀的是，它在離婚案例中非常普遍，我的律師事務所甚至替它起了名字：「歐丘」（譯註：Ocho，西班牙文，意思是「八」）。

「生個小孩」能解決問題？

教師兼人母的辛西亞找我幫她結束她與消防員麥可的婚姻，她告訴我那個讓她踏入律師事務所的故事。原來，儘管她在6年前誕下了一個美麗的男嬰蘭敦後，夫妻倆曾充滿喜悅，但早在他們成為父母以前，那些為這段婚姻寫下註腳的行為，例如大聲爭吵和麥克經常性地酗酒，卻只是變得更大聲、更頻繁、更嚴重。

這樣的日子過了3到4年，辛西亞仍不願承認婚姻中所有的問題。誰能怪她呢？難道她真想從妻子與母親的身分，變成仰賴教師薪水、一些贍養費和子女撫養費過活的單親媽媽？

她和麥克不去討論情況變得有多麼糟，也不努力修復婚姻，只是頑固地不願正視問題。辛西亞甚至反過來說服麥克再生一個小孩──這可以讓情況好轉，對吧？

先不管那些被犧牲的睡眠，一股樂觀的感受總會伴隨著懷孕和新生兒一起湧現。新生兒會讓整個房間變得很滿很滿，你會有新的人可以對話，也可以把他當成話題。朋友和家人紛紛道賀，每個人都給予支持。然後談及先前似乎無可救藥的問題時，夫妻倆開始感覺有望解決。畢竟再怎麼說，你為了新生兒就是得做出一些行動（例如：組裝嬰兒床和保障嬰幼兒的居家安全），而把注意力放在這方面，讓他們除了婚姻的困境之外還有別的事情可看可做。

辛西亞說服自己，再生一個小孩對她的婚姻是件好事，就算不為別的，至少新生兒會讓她更沒有那個機會和能量，可以思考和因應婚姻關係中的失敗之處。

人都已經累癱了，自然睡得比較好，不是嗎？當你們已經處不來，多了骯髒的尿布和半夜起來餵奶兩次，會讓情況變得更清楚、更好，對嗎？

你想必不意外，時間一長，第二個美麗的嬰兒安東尼的誕生，絲毫沒有讓大問題就此消失不見。（註1）現在，有兩個分別是6歲和1歲孩子的辛西亞進入我的事務所，開始走離婚程序。

註釋1：如果用另一個孩子來撐住陷入困境的婚姻真的有用（我承認這不無可能），就不會有爸爸媽媽出現在我的律師事務所了。

在美國，離婚時若有一個孩子，負責監護孩子的家長能拿到另一位家長總收入的17％作為養育費。若有兩個小孩，比例就會提高到25％。嚴格來說，第二個小孩的價值相當於可多拿對方總收入的8％──我們因此稱第二個孩子為「歐丘」。多8％的養育費，這就是逃避問題能夠帶給你的結果。（註2）

註釋2：更別提有一個生來要拯救婚姻的小孩另一個可能的不利之處：如果這樣的夫婦真的苦撐下去，用很多年來互相折磨，那麼當第二個（或第三個小孩）得知自己是婚姻不顧一切的最後手段，對那個孩子來說將是很沉重的負擔。畢竟所有的事情，到頭來，總是會被知道。

對你的婚姻誠實

看多了婚姻是怎麼破裂，我認為主要的原因出在不誠實和不坦率。當潛在客戶出現在我的事務所，他們立刻就要了解的一件事是──若想要我把委任律師這份工作做好，即使會很痛苦，他們也不能再繼續否定、自我欺騙和為求便宜行事而假裝看不見。自我欺騙對仍身在不幸婚姻中的人可能是要多少就有多少的好物，但準備離婚的人（有時是真的）負擔不起。

所以第一次諮商時，我會確保我的潛在客戶知道──要秉持「過度誠實」的態度，離婚的經驗才不至於太差。當他們在我的會議室隔著桌子與我面對面，一盒面紙和一碗的糖會放在他們伸手可及之處，然後我會來場每次都大略相同的獨白：「在你告訴我你的事情以前，我想跟你說說凡是坐在那張椅子上的人都需要知道的幾件事。」

「我想在你告訴我有關你或你案子的任何事以前先跟你說這些，好讓你知道我不是刻意說你想聽的話。我從事法律工作後不久，就發現案子結束時我心裡會想：『但願我之前有跟客戶說過這個或那個。』因為這樣，我現在開始強迫自己在見到客戶的第一面就把話說清楚。經過許多年，這已經從2分鐘的高談闊論變成10分鐘的喋喋不休。這我得先說聲抱歉。如果你不介意，請讓我說完我必須說的話，然後我會閉嘴，聽你的人生中發生了哪些事。這樣可以嗎？」

我停頓片刻。截至目前為止，還沒有人會在那個當下對我發出異議。

於是我繼續說：「我是個離婚律師，我就只做這個。我不幫人立遺囑。我不知道要怎麼完成房屋買賣。如果你失足跌倒，我可以扶你起來，但要怎麼告那個絆倒你的人，我毫無頭緒。離婚、監護權、孩子養育費、婚前協議、婚後協議⋯⋯，這些都是我在做的，我也只做這些。

所以呢，我代表各式各樣的人。我代表配偶有酗酒或吸毒問題的人，也代表酗酒或吸毒的人；我代表家暴受害者，也代表家庭暴力的施暴人；我代表配偶出軌的人，也代表出軌的那一方；我代表說『幫幫我，我配偶把錢藏在秘密銀行帳戶裡』的人，也代表說『幫我把錢藏起來，別讓我配偶發現』的人；我代表用任何客觀標準去看都很令人驚喜的父母，他們爭取監護權是為了保障孩子最大的利益；我也代表用任何客觀標準去看都很差勁的爸媽，他們爭取監護權的目的，只是為了把自己這一方必須付出的養育費降到最低，同時折磨很快就會成為他們前夫或前妻的人。

我總是盡最大能力幫助以上所有人完成他們的目標。所有的人。我盡我全力，不帶批判。我在這裡不是要當任何人的道德指南針。」

我讓客戶消化一下這些資訊。

「我說這些不是要警告你，在你面前的是個反社會者，不過我認識的每一位優秀離婚律師至少都被這麼指控過一次。我說這些是因為我要在你把你的事情告訴我以前先讓你知道，我不做批判你的事。我個人沒這個傾向，這也不是我的專業。我在這裡是為了替客戶你爭取一個結果。」

「你不是在小餐館認識我的，然而你等一下就要告訴我有關你人生最私密的事。我能說的只有──告訴我真相。你沒有理由不說。沒有你的同意，你在這扇門內說的事通通不會離開這個房間。所以請對我開誠布公。否則，你要是給了我不正確或不完整的資訊，我就等於是在對一個根本不存在的人給予建議，你和我都會做白工。我懇請你把所有需要告訴我的事都跟我說，我寧可知道不需要知道的事，也不要應該知道某些事卻不曉得。你是基於我的經驗和知識付錢買我建議的，而我要賣的只有這個。糖免費。」

最後這句話通常會引得客戶緊張一笑。

相關書摘 ►《放手前，試著再愛一次》：「現在就按下傳送鍵」，告訴伴侶你有一點困擾

書籍介紹

《放手前，試著再愛一次》，方言文化出版

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作者：詹姆斯．塞克斯頓

譯者：林雨蒨

愛沒有熄，只是需要加點柴火。「結婚」讓一對戀人脫離童話故事，牽著愛情走入現實。許多人滿懷相守的期盼與對幸福的信仰步入禮堂，卻沒想到「婚姻的開始」，漸漸帶你們走向了「愛情的結束」。

日復一日朝夕相處，讓感覺變了。明明多懷念當初的濃情密意，卻只能在生活夾縫中撿拾溫柔的殘渣；本以為可以互相取暖，沒想到越靠越心寒……，猛然回頭，才發現當初的甜蜜已經離得好遠。於是妳不禁反覆自問────難道彼此已經沒有愛了嗎？

不，其實，愛還在。愛還存在你們每一回沉默不語、每一次輕聲嘆息、每一場力道過猛的爭吵之中。只是你們任由彼此心碎地把關係的坑洞越挖越深，最後兩個人誰也爬不出來。

愛沒有熄，只要你們願意撥開灰燼，重燃星星之火。

33則「感情修復魔法」，讓你愛的人更愛你

婚姻是童話故事的幻滅，卻也是「真正相愛」的開始。其實，只要懂得為關係「施點小魔法」，時間和緊密的日常相處，非但不會造成情感的破碎與消耗，反而會幫你們把愛釀成一壺香甜醇酒。

執業20年，曾協助上千對「婚姻破碎」怨偶的婚姻律師「詹姆斯．塞克斯頓」，這一次要做你的「幸福救援投手」。藉由第一線的深度見聞與客戶婚內失戀的故事告訴你「該怎麼做」，以及哪些事「最好不要做」！

Photo Credit：方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航